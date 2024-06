Afinal, o óleo de coco faz bem? Será que ele é bom ou ruim para o consumo humano? Pode ser usado em todas as receitas? São muitas dúvidas que rondam esse alimento.

Uma pesquisa publicada na Life Sciences Research Office, da Federação da Sociedade de Biologia Experimental dos EUA (a FDA), trouxe o óleo de coco para a lista dos alimentos polêmicos.

O estudo apontou que o consumo humano do óleo de coco não repercutia na elevação do colesterol ruim e das doenças coronarianas como se imaginava.

Pelo contrário, tem a propriedade de elevar a fração HDL do colesterol, conhecida como fração boa, por não se depositar nos vasos arteriais. Portanto, sim, o óleo de coco faz bem desde que consumido de forma adequada.

A seguir, te contamos todos os benefícios do alimento e como usar óleo de coco de forma saudável.

Porque o óleo de coco faz bem para a saúde

O óleo de coco extra virgem, isto é, por extração a frio, é fonte de ácidos graxos saturados de cadeia curta e média, conhecido também como TCM (triglicerídeos de cadeia média), que são rapidamente absorvidos, transportados e oxidados pelo organismo.

O óleo de coco tem a propriedade de elevar a fração HDL do colesterol, conhecida como fração boa, por não se depositar nos vasos arteriais.

Portanto, sua metabolização é mais rápida que as outras gorduras e fornece mais energia que os carboidratos. Por isso, atletas de alta performance. se utilizam de TCM.

Conheça os benefícios do óleo de coco:

Atuação sobre o Sistema Nervoso Central, nas regiões responsáveis por sinalizar a saciedade .

. Pode promover a redução da velocidade de esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de saciedade .

. Efeito termogênico , ou seja, pode aumentar a taxa de metabolismo basal (bom para quem faz atividade física e quer emagrecer ).

, ou seja, pode aumentar a taxa de metabolismo basal (bom para quem faz atividade física e ). Pode contribuir para a redução dos triglicerídeos e aumento da fração boa do colesterol (HDL).

e aumento da fração boa do colesterol (HDL). Contém ácido láurico (o mesmo presente no leite materno), o ácido cáprico e o caprílico, que podem ter ação anti-inflamatória, imunológica, antiviral, antifúngica e antimicrobiana.

Como usar óleo de coco de maneira saudável

O óleo de coco faz bem, porém, por ser rico em gorduras saturadas, que são mais pró-inflamatórias, pode elevar os níveis do colesterol LDL.

São as que mais se depositam nas artérias, mas isto não impede o seu uso, assim como não nos impede de usar a tão popular manteiga.

É uma gordura vegetal como tantas outras e pode ser utilizada em receitas para substituir outras gorduras, como a manteiga, margarina, óleo de soja, etc.

Mas o consumo excessivo realmente pode trazer danos à saúde, assim como o consumo excessivo de qualquer outro alimento.

Logo, devemos ter bom senso no consumo de todas as gorduras saturadas, incluindo a do coco.

Consumir o óleo de coco em forma de suplemento alimentar diário ou como promotor de perda de peso não é considerado seguro. A quantidade diária pode ser de até 1 colher de sopa por dia por pessoa.

O consumo moderado de gordura é necessário para o organismo humano, pois participa da absorção de vitaminas, síntese de hormônios e estruturas celulares essenciais para um metabolismo adequado.

Mas isso não significa que nossa fonte de gordura deva vir de batata frita e pizza todos os dias!

Uma dieta equilibrada do ponto de vista nutricional, que pode ou não conter óleo de coco, mas que deve priorizar as gorduras insaturadas, associada a atividade física regular é o melhor para nossa saúde.

Receita de Crumble de Banana com óleo de coco

Para exemplificar, vou ensinar uma receita de Crumble de Banana, uma sobremesa deliciosa, muito fácil de fazer e, acima de tudo, saudável:

INGREDIENTES

1 dúzia de banana bem madura

1 xícara de farelo de aveia

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de açúcar mascavo ou de coco

2 colheres de chá de canela em pó

1/2 xícara de castanha do Pará picada

1/2 limão

MODO DE PREPARO

Corte as bananas em rodelas e esprema o limão por cima.

Salpique 1 colher de chá de canela.

Misture bem e disponha numa refratária. Reserve.

Misture com as pontas dos dedos o farelo de aveia, o açúcar, a canela restante e o óleo de coco .

. Distribua a farofa por cima da banana, aperte levemente até cobrir tudo.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até que fique dourado.

Validade: até três dias na geladeira.

