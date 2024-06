Inverno 2024: data e dicas para sua saúde

Eis que o Inverno 2024 chega no dia 20/06, às 17h51, junto com o Sol em Câncer. Nesta fase, do ponto de vista da Medicina Chinesa, a estação faz surgir questões desafiadoras e traz a oportunidade de você se preparar para florescer na Primavera.

O Inverno nos convida para uma conversa sobre esperar, aceitar, desapegar, além de uma reflexão sobre nossas tristezas e melancolias.

Inverno 2024: início e fim

Em 2024, o início do inverno será dia 20 de junho, exatamente às 17h51. E o Inverno 2024 vai terminar em 22 de setembro, às 9h44 (horário de Brasília).

Sim, neste ano, o inverno começa e termina um pouco mais cedo, devido a variações astronômicas na órbita da Terra ao redor do Sol.

Essas variações acontecem por causa do movimento de precessão da Terra e ligeiras mudanças na sua órbita, que podem fazer com que as estações comecem em datas ligeiramente diferentes a cada ano.

Em 2024, o Solstício de Inverno no Hemisfério Sul acontece no dia 20 de junho, marcando oficialmente o início da estação.

Como lidar com as emoções no Inverno

Para Medicina Chinesa, cada estação tem suas transições e emoções. Tristeza e apego são temas relacionados ao inverno.

Na estação mais fria do ano, as sementes dormem e aguardam seu tempo de brotar, desabrochar. Ou seja, a fase faz um pedido a cada um de nós para aprender a descansar, dormir e, com isso, esperar o tempo de nascer de novo.

Portanto, o inverno é tempo de:

Mudar

Aceitar

Compartilhar

Por isso, aproveite o Inverno 2024 para distribuir mais afetos, uma vez que inverno é tempo de acolhimento e de acolher para poder desapegar.

O desapegar e o desprender podem doer muito. Dói porque você tem que abrir mão, às vezes do que ama. O que nos faz sofrer é o medo alimentado pelo ego, pela crença arraigada da possível perda, de uma posse que não existe, que não é real.

Inverno 2024: do que você precisa desapegar?

Não podemos possuir alguém. Os nossos pais, nossas amizades e nossos pares não nos pertencem. Assim como os nossos filhos não nos pertencem.

Cada pessoa é um ser livre e independente, com o seu próprio caminho a percorrer. E isso inclui você. E é por essa razão que não devemos subjugar a felicidade das outras pessoas.

Além disso, é importante buscar entender que se você não está feliz na solitude, você dificilmente será feliz com outra pessoa.

O apego é o controlador de todos os tempos, aquele que ancora você em um presente ausente. Porém, o desapego mantém você no aqui e agora, libera você para saber que, aconteça o que acontecer, TUDO É PERFEITO.

A verdadeira felicidade não está em lugares por onde possamos andar, mas, sim, dentro de cada um de nós. Não há felicidade em nosso coração se ainda precisamos de outra pessoa para ser feliz.

Lembre-se de que só quem vive bem os invernos merece a Primavera!

Dicas para aproveitar o Inverno 2024

Ainda que o inverno seja uma fase de hibernação, precisamos de movimentos internos que sejam mais eficientes.

Por isso, aqui vão algumas dicas para você aproveitar o Inverno 2024:

Chá de gengibre

O chá de gengibre pode ajudar você a se movimentar internamente. Isso porque essa bebida aumenta o fluxo energético e sanguíneo.

E, além disso, ajuda a expelir energias em desarmonia e equilibra seu meio interno e meio externo. A orientação e tomar 300 ml de chá até as 18h.

Veja aqui outras dicas para se manter saudável no inverno.

Escalda-pés

O uso de escalda-pés é um maravilhoso momento de relaxamento.

Além disso, também promove equilíbrio na movimentação energética em todos os órgãos, canais energéticos e centros de energia.

Para fazê-lo, utilize:

1 balde ou bacia com água morna (temperaturas entre 25 a 30 graus)

3 colheres de sopa de sal fino

Sais ou produtos de escalda pés prontos, com ervas e óleos (opcional)

Florais

Alguns florais falam sobre desapego e o deixar fluir. Na linha do Bach, o Chicory é uma opção.

Já entre os florais da linha Shen-zi, o uso do metal é fundamental para o desapego acontecer com “bem-estar”.

Meditações de desapego

Algumas práticas de meditação podem ajudar muito no processo de desapego e na preparação para florescer.

A seguir, veja uma série que pode ser bacana para você:

O poder das pedras

Sabemos que alguns objetos e pedras podem ser usados para facilitar o processo de desapego, então a especialista Simone Kobayashi vai ajudar com essa dica. Mas lembre-se de que o que realmente faz efeito é colocar em prática a partir da sua intenção.

Ametista : é conhecida como “a pedra da alma” por enviar sua mensagem a esse nível da existência. Essa pedra ajuda a consolar quem precisa lidar com a transição da morte real ou simbólica. A ametista modula a frequência mental para estados mais altos do pensamento, por isso é muito utilizada para aliviar tensões e excessos mentais.

é conhecida como “a pedra da alma” por enviar sua mensagem a esse nível da existência. Essa pedra ajuda a consolar quem precisa lidar com a transição da morte real ou simbólica. A ametista modula a frequência mental para estados mais altos do pensamento, por isso é muito utilizada para aliviar tensões e excessos mentais. Fluorita: a mais indicada para mudar de um ciclo para outro, aceitar mudanças e diferenças. Por conter diversas camadas coloridas, relaciona-se bem com mudanças, especialmente mentais. Contém elementos que eliminam as impurezas, o ranço e padrões passados para que a transformação interna seja alcançada.

Você pode usá-las juntas ou separadas, em meditação ou simplesmente ficar com elas e respirar, conectando com suas vibrações e simbolismos.

Além disso, você pode colocar em locais que você olhe e lembrem o que trazem como característica, ou em acessórios para ter perto do corpo por uns dias.

Perceba seu momento, não foque no que você quer, mas no que você precisa. Ademais, respeitar seu tempo é muito importante. O inverno, em particular, tem afinidade enorme com o tempo e respeito com o silêncio interno.

