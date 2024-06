Receita de quentão natural para esquentar o corpo e o coração

Estamos na época das festas juninas. Então, que tal uma receita de quentão natural (com e sem álcool) para esquentar as noites frias e ajudar a dar um empurrãozinho no amor?

Se quiser dar um up no astral e na saúde da sua comemoração, veja aqui festa junina saudável e com boas energias.

Festa junina, quentão e amor

Fui numa festa e fui encarregada de fazer o correio do amor. A princípio resisti e tentei passar o cargo adiante. Mas sabe que no final até gostei? A experiência me fez pensar que o correio de amor deveria existir em todas as festas, bares, e boates.

Ele resolve tanta coisa… Só eu facilitei uns quatro encontros que poderiam nem ter acontecido por timidez, preguiça ou medo.

Mas em tempos virtuais, os encontros físicos, diretos, francos e honestos estão cada vez mais raros. Está todo mundo com medo de se expor, de se relacionar, de se comunicar.

Dizem que as pessoas estão com medo. Medo de quê? Medo de gente? Síndrome de Pluft – um fantasminha que tinha medo de gente, personagem do universo infantil da dramaturga Maria Clara Machado.

Mas deveríamos lembrar que a vida é curta para ser pequena.

Que tal aproveitar as festas juninas para se arriscar um pouquinho no correio do amor? Por que você pode correr o risco de viver uma história romântica…

Então, aqui vai uma receitinha para esquentar as noites frias juninas e ajudar a dar um empurrãozinho no amor.

Receita de quentão sem álcool

400 ml de água

3 paus de canela

4 cravos da índia

1 pedaço de 5 cm de gengibre em fatias

Casca de uma laranja-lima

Casca de 01 limão-siciliano

500 ml de suco de uva orgânico

200 ml de suco de maçã

Junte todos os ingredientes leve ao fogo e cozinhe tampado em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Então, passe por um coador e sirva quente.

Pode-se alterar a gosto a proporção de água e suco.

Receita de quentão com álcool

No lugar dos sucos, utilize 700 ml de cachaça orgânica envelhecida.

Ou coloque parte de vinho tinto (500 ml) e parte de cachaça (200 ml).

Então, é só brindar ao amor!

Mais receitas saudáveis para festa junina

Então, partiu aproveitar as festas juninas e amor?

Julia Comodo

Jornalista, pesquisadora alimentar, acredita que a alimentação natural é uma escolha que pode transformar a vida das pessoas. Mantém o blog http://diariodeumanatureba.blogspot.com/

juliacomodo@gmail.com

