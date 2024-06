Descubra o poder das ervas e revigore a sua energia

A desconexão com o verde trouxe para a humanidade uma série de transtornos físicos e emocionais, muitas vezes de difícil diagnóstico e tratamento pela medicina tradicional. Mas conhecer o poder das ervas pode ser o caminho para reconexão com suas energias.

A Fitoenergética trouxe o conceito de que as plantas têm uma consciência viva capaz de curar emoções desequilibradas quando emanam vibrações para o equilíbrio completo do ser humano – corpo, mente e espírito.

Existem diversos casos comprovados de curas de doenças do corpo alcançadas com o tratamento pela Fitoenergética. Já testemunhei curas de cistos e nódulos mamários, insônia e ansiedade em atendimentos com as ervas.

Os resultados são tão fantásticos que a Fitoenergética foi reconhecida pelo Ministério da Saúde, em 2018, como terapia natural e complementar.

Mesmo vivendo em uma cidade grande, onde são poucos os recursos naturais disponíveis, é possível criar um contato maior com plantas e ervas para eliminar o cansaço mental, a fadiga, o estresse, o mau-humor, e se manter mais positivo, equilibrado e atento.

A seguir, te explico como.

A importância da conexão com o verde

Estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP em 2014 apontou que a cidade de São Paulo tem índices de depressão e ansiedade iguais a de cidades em situação de guerra.

Essa realidade tem ligação direta com um lugar que tem poucas áreas verdes, elevados índices de violência e uma busca frenética pelo ter em detrimento do ser. Pouca terra e muito asfalto.

Porém, as ervas têm um campo eletromagnético de cura, e quanto mais nos aproximamos do que vem da natureza, mais sutil se torna a nossa energia.

A consciência curativa das plantas tem o poder de recompor e potencializar nossa energia, vitalidade e saúde em todos os níveis.

Conheça o poder das ervas:

ALECRIM – Gera vontade de mudar e conhecer o novo. Além disso, melhora a memória e proporciona clareza mental.

– Gera vontade de mudar e conhecer o novo. Além disso, melhora a memória e proporciona clareza mental. ALFAZEMA (LAVANDA) – Paz interior e elevação da energia.

– Paz interior e elevação da energia. BOLDO DO CHILE – Equilibra o excesso de ego. Além disso, possibilita posturas saudáveis em todas as situações.

– Equilibra o excesso de ego. Além disso, possibilita posturas saudáveis em todas as situações. HORTELÃ – Limpa o cansaço e o peso mental. Além disso, ajuda a mudar o pensamento. Abre os caminhos na vida.

– Limpa o cansaço e o peso mental. Além disso, ajuda a mudar o pensamento. Abre os caminhos na vida. MANJERICÃO – Abre a consciência para enxergar o que está errado. Também irradia energia mental.

Como ativar o poder das ervas

A seguir, veja 3 formas de se beneficiar do poder das ervas. Mas saiba que, antes de usar a erva escolhida, você precisa ativar seu poder. É só seguir o passo a passo:

Peça, mentalize, intencione que a energia de cura dessas ervas sejam ativadas e potencializadas para a sua cura e o seu equilíbrio.

Recorra a mantras, orações, visualizações ou técnicas de aplicação de energia.

Coloque sua intenção maior naquele momento, pois é isso que vai ativar a energia de cura da erva e vai potencializar os seus efeitos.

Agora, sim, veja como usar as ervas no seu a dia a dia, se reconectando com a natureza e usufruindo das suas propriedades energéticas.

1. Buquê de ervas

Para que serve:

Traz energia nova para o ambiente, limpa o cansaço, a fadiga mental e gera sensação de bem-estar.

Como fazer:

Faça um buquê com as ervas selecionadas e coloque-o em um copo ou vaso com água.

Faça a ativação das plantas conforme descrito acima.

Coloque o buquê onde você quer que aquela energia atue – pode ser a mesa de trabalho ou de estudo.

Quando as ervas começarem a murchar, troque e refaça o buquê.

Chás com ervas in natura

Para que serve:

Para sintomas físicos, cansaço, ansiedade, má-digestão, dores, desânimo, insônia e muitas outras questões.

Como fazer:

Escolha uma ou mais ervas da lista acima.

Selecione uma pequena quantidade da planta, pois uma pitada já carrega a potência energética do vegetal.

Aqueça a água em fonte não elétrica, como micro-ondas.

Coloque as ervas em uma xícara e despeje a água aquecida.

Faça a ativação e tome o chá.

Faça esse ritual por sete dias seguidos.

Sachês

Como fazer:

Escolha as ervas conforme o que você quer trabalhar na sua energia.

Recomendo que use ervas secas para os sachês, pois as frescas podem estragar e mofar.

Separe um punhado de cada uma delas, montando um composto.

Separe pequenas quantidades em sete sachês (saquinhos de pano com amarração nas pontas).

Faça a ativação da energia.

Use um sachê por dia, durante sete dias.

A cada troca, faça a ativação da energia no sachê que for utilizar naquele dia.

O poder das ervas combinado

Alie a esses rituais à prática de meditação, à respiração consciente e a um maior consumo diário de água e vegetais frescos. Caminhe em parques, pise descalço na terra, leve flores para dentro de casa.

São práticas simples, mas que se incorporadas a sua rotina tem o poder de mudar completamente a sua energia, equilibrando assim as suas emoções.

