Dia Internacional do Yoga: guia para começar a praticar

O dia 21 de junho é declarado pela ONU como o Dia Internacional do Yoga. A intenção é levar a mais pessoas os benefícios dessa prática simples, acessível e, ao mesmo tempo, tão poderosa para o equilíbrio do corpo e da mente. Para comemorar a data, preparamos um passo a passo para quem quer começar a fazer Yoga.

O Dia Internacional do Yoga foi escolhido para coincidir com o Solstício de Verão no Hemisfério Norte (Solstício de Inverno aqui na parte Sul do planeta). Mas, em 2024, o Solstício aconteceu antes, no dia 20.

Porém, nesta sexta, dia 21, temos uma Lua Cheia super especial, com energia de amadurecimento pessoal e emocional.

Segundo a instrutora Rosine Mello, na perspectiva do Yoga, o Solstício marca a transição para o Dakshinayana (período de seis meses entre os solstícios de Verão e de Inverno).

Além disso, é considerado uma data especial, em que a energia do planeta é favorável para as práticas espirituais. Que tal aproveitar esse momento para começar a fazer Yoga? Veja as dicas a seguir!

Como começar a fazer Yoga

Nas últimas décadas e especialmente durante a pandemia, com o aumento da disponibilidade de aulas online, o interesse pelo Yoga disparou. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda não experimentaram a prática. Se você é um deles, aqui está o que você precisa saber para começar a fazer Yoga.

Reunimos um time de especialistas do Personare para dar dicas e um passo a passo para começar a praticar Yoga hoje mesmo.

Passo 1: Escolha a linha de Yoga

O Yoga tem evoluído ao longo dos séculos e sido adaptado por diferentes culturas e tradições. Então, pesquise sobre tipos de Yoga (confira aqui) e veja qual é mais interessante para você. É legal levar em conta se prefere as fisicamente mais intensas ou mais leves, por exemplo.

Se não souber por onde começar, uma dica é a Hatha Yoga. Esse sistema é um dos mais praticados no mundo e consiste em executar posturas (asanas), respirações (pranayamas) e Meditação.

Passo 2: Escolha entre aula online ou presencial

Você prefere praticar sem sair de casa ou curte ir até um estúdio de Yoga? Essa decisão é fundamental antes de seguir para o próximo passo. Ambas as práticas são válidas e têm os mesmos benefícios.

Passo 3: Escolha o instrutor

Depois que você escolher a linha e o formato, procure por instrutores certificados. aqui no Personare, você encontra aulas online de Yoga, individuais ou em grupo.

Entre em contato com o profissional escolhido, tire dúvidas e, se possível, marque uma aula experimental para ver se é realmente o que está procurando. Pode testar uma aula online e outra presencial, por exemplo.

Passo 4: Providencie os acessórios

Para iniciar a sua prática você só precisa de roupas confortáveis e um tapetinho — também conhecido como “mat”. Você pode ver dicas para escolher seu tapete de yoga aqui.

Algumas linhagens usam os chamados “props”, que são apoios para as práticas, como almofadões, mantas, blocos, cintos ou pequenos pesos. Eles trazem conforto, criando mais espaço e estabilidade.

Passo 5: Experimente

Neste guia você descobre como fazer yoga em casa com alguns exercícios em vídeo gravados para você fazer em casa e experimentar. Além disso, todas as terças-feiras, às 8h, tem Yoga online e gratuito nas redes sociais do Personare.

Passo 6: Relaxe e curta a prática

Um dos grandes obstáculos em relação ao Yoga é o medo. Medo de não conseguir fazer os asanas (posturas) ou de sentir dor. Mas a ideia é relaxar no desconforto, entregar-se. Lidar com a dor e seus limites faz parte do processo.

A prática do Yoga justamente ajuda a escutar nosso corpo. A cada postura, a cada prática, você vai conseguir exercitar esse olhar mais delicado com você mesmo, dará uma atenção mais profunda ao seu interior.

Com o tempo a prática se torna um estilo de vida, uma filosofia.

