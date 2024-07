Sabe aquele momento em que você está de pijama, assistindo sua série favorita, sem ninguém por perto para impressionar? É aí que nossa verdadeira essência se revela. Aqui, te contamos como cada signo se comporta quando está sozinho.

Será que você é o vizinho pelado? Ou aquele que curte um vinho só? Talvez você seja a pessoa que só chora quando está sozinho ou então que tem dificuldades de ficar só.

Descobrir essa sua faceta, como lidar com a solidão e aproveitar a própria companhia faz parte do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A Astrologia é uma ferramenta poderosa para isso.

Mas não é o seu signo solar que mostra como você se comporta quando está sozinho. Isso porque ele revela mais sobre o que buscamos e onde queremos chegar.

Já a Lua, ou seja, o signo lunar, mostra a sua essência mais pura e autêntica quando não há plateia. Além disso, a Lua tem uma profunda relação com o amor – entenda aqui.

Lua mostra como você se comporta quando está sozinho

Em termos psicoanalíticos, a Lua está associada ao nosso inconsciente e ao que Freud chama de Id — a nossa faceta mais instintiva e orgânica, que nasce conosco. Enquanto o Sol está associado ao conceito de ego, que faz um filtro entre o nosso Id (Lua) e a realidade.

Por isso, quando estamos sozinhos, somos confrontados com nossos instintos, sem influências externas. E, adivinhe, é a Lua que governa esses momentos íntimos!

O mesmo vale para quem somos quando estamos com as pessoas em quem mais confiamos, temos mais intimidade e mais convivemos, porque a Lua são os padrões automáticos de resposta nossos ao mundo.

Ninguém consegue fingir ou moderar suas ações o tempo todo quando está com a família, a pessoa parceira ou os melhores amigos, não é mesmo? Por isso, quando estamos sozinhos ou com as pessoas mais íntimas, é quando a gente age sem racionalização ou controle.

Por isso, é a Lua que revela quem somos quando as máscaras caem, seja em uma noite animada (quando bebemos) ou na tranquilidade da solidão.

Como cada signo se comporta quando está sozinho

Você sabe qual é o seu signo lunar? Se ainda não sabe, não lembra ou tem certeza, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e veja qual signo aparece ao lado da Lua. Então, volte para este artigo e veja a seguir quem é você quando está sozinho ou quando age sem filtros.

Lua em Áries

Para quem tem Lua em Áries, a solidão pode ser um momento de pura energia e ação. Sozinhos, essas pessoas tendem a se envolver em atividades físicas, projetos pessoais ou qualquer coisa que mantenha a adrenalina alta. A paciência não é o forte deles, então, eles precisam de constante estímulo. Porém, é importante desacelerar, viu?

Lua em Touro

Quem tem Lua em Touro aprecia a solidão como um momento de indulgência e conforto. Eles vão se cercar de coisas que trazem prazer, como boa comida, uma cama confortável e talvez um pouco de jardinagem ou cuidar das plantas. A solidão para eles é um momento de recarregar as energias em um ambiente seguro.

Lua em Gêmeos

Para quem tem a Lua em Gêmeos, a solidão é um convite para o caos mental. Eles podem se perder em livros, podcasts ou qualquer coisa que estimule a mente. A comunicação é essencial, então, mesmo sozinhos, podem passar horas no telefone ou nas redes sociais. Porém, é importante aprender a lidar com a solidão.

Lua em Câncer

Para quem tem Lua em Câncer, a solidão é um tempo para introspecção e conexão emocional consigo mesmo. Eles podem se envolver em atividades nostálgicas, como olhar fotos antigas, ou simplesmente se entregar ao conforto do lar. Podem também escrever ou refletir sobre suas emoções. E sabia que escrever e colocar sentimentos no papel pode abrir espaço para o autoconhecimento?

Lua em Leão

Quem tem a Lua em Leão se destaca mesmo na solidão, buscando maneiras de expressar sua criatividade e brilho. Podem se envolver em atividades artísticas, como pintar, escrever ou simplesmente se olhar no espelho e praticar discursos. A solidão é um palco para suas emoções mais autênticas. Aproveite!

Lua em Virgem

Com a Lua em Virgem, a solidão é um tempo para organização e análise. Eles podem passar horas arrumando a casa, planejando seus próximos passos ou se dedicando a algum hobby que envolva detalhes e precisão. A autocrítica pode ser intensa (não exagera!), mas também é um momento de produtividade.

Lua em Libra

Para aqueles com a Lua em Libra, a solidão pode ser um momento de busca por equilíbrio e harmonia. Eles podem se dedicar a atividades que tragam beleza ao ambiente, como decorar a casa, ou buscar a paz interior através de práticas como meditação ou Yoga. A solidão é uma busca pelo equilíbrio interno.

Lua em Escorpião

A pessoa que tem Lua em Escorpião pode encontrar na solidão um momento de profunda introspecção e transformação. Eles podem se envolver em práticas espirituais ou terapêuticas, explorando suas emoções mais profundas e ocultas. A solidão é um portal para a autoexploração intensa.

Lua em Sagitário

Quem tem a Lua em Sagitário vê a solidão como uma oportunidade para a liberdade e a aventura mental. Podem se perder em livros sobre filosofias, planejar viagens futuras ou simplesmente sonhar acordados sobre as possibilidades da vida. A solidão é um espaço para a expansão do espírito.

Lua em Capricórnio

Quem tem a Lua em Capricórnio encara a solidão com seriedade e disciplina. Podem usar esse tempo para trabalhar em seus objetivos, planejar suas carreiras ou simplesmente refletir sobre suas ambições. A solidão é um momento para construir e planejar.

Lua em Aquário

Para quem tem a Lua em Aquário, a solidão é um tempo para inovação e originalidade. Podem se envolver em projetos criativos, tecnológicos ou simplesmente explorar novas ideias e teorias. A solidão é um laboratório para a mente inventiva.

Lua em Peixes

Pessoas com a Lua em Peixes, quando sozinhas, mergulham em suas emoções e fantasias. Podem se envolver em atividades artísticas, como música ou pintura, ou simplesmente se perder em seus pensamentos e sonhos. A solidão é um espaço para a imaginação e a sensibilidade. Mas precisa cuidar para não mergulhar demais e até exagerar no álcool ou outros vícios.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

O post Como cada signo se comporta quando está sozinho apareceu primeiro em Personare.