Notícias difíceis, mas harmonia no amor: Previsões da semana de 30/06 a 06/07

O clima de morde e assopra predomina nas previsões para a semana de 30/06 a 06/07. De um lado, teremos notícias difíceis e verdades vindo à tona. De outro, estabilidade em relacionamentos e surpresas positivas.

Quem acompanha a Astrologia, sabe que, nos últimos anos, julho não tem sido um mês fácil e nada indica que será muito diferente em 2024. Porém, podemos contar com fatores positivos e apoiadores que equilibram a situação!

Confira o resumo astrológico da semana:

Toda a semana: Vênus em sextil com Marte e em trígono com Saturno

Vênus em sextil com Marte e em trígono com Saturno Toda a semana: Marte em sextil com Saturno

Marte em sextil com Saturno A partir de segunda-feira (01): Mercúrio em oposição a Plutão

Mercúrio em oposição a Plutão Terça-feira (02): Mercúrio em Leão

Mercúrio em Leão Até terça-feira (02): Mercúrio em sextil com Urano e trígono com Netuno

Mercúrio em sextil com Urano e trígono com Netuno A partir de quinta-feira (04): Vênus em sextil com Urano

Vênus em sextil com Urano A partir de sexta-feira (05): Mercúrio em sextil com Júpiter

Mercúrio em sextil com Júpiter Sexta-feira (05): Lua Nova em Câncer

Abaixo, veja o significado de cada trânsito das previsões para a semana de 30/06 a 06/07. Mas para saber como eles atuam especificamente no seu mapa, acesse o Horóscopo Personalizado gratuitamente. Essa é uma poderosa ferramenta para descobrir mais sobre si, desvendando questões complexas da sua vida.

Previsões para a semana de 30/06 a 06/07

Mercúrio morde e Vênus assopra: podemos dizer que essa será a dinâmica dos próximos dias.

​Mercúrio, o planeta da mente e do dia a dia, até está em bons aspectos com Urano, Netuno e Júpiter. Porém, sua oposição a Plutão bagunça um pouco a semana. Principalmente quando entra em Leão, na terça, traz certa intensidade para ​m​ente e palavras.

Para nossa sorte, os trânsitos de Vênus trazem equilíbrio, beneficiando trabalho e relacionamentos.

Lembrando: tudo isso ficará marcado no mapa astral Lua Nova em Câncer, que começa na sexta-feira, por isso esse clima todo reverbera até a próxima lunação, que começa só no dia 04/08.

Toda a semana: Vênus com Marte e Saturno

​Durante toda a semana, Vênus em Câncer está em sextil com Marte em Touro e em trígono com Saturno. Esses bons aspectos trazem um clima aconchegante e estável para as relações, incluindo prazeres na vida pessoal.

A tendência é de conservação nas relações, não de rompimentos. Isso porque a passagem de Vênus pelo signo de Câncer tende a nos fazer dar valor aos vínculos antigos, desejando preservá-los.

Além disso, os relacionamentos estão favorecidos e vão ajudar a enfrentar as notícias difíceis que podemos ter — e você vai entender melhor no decorrer do texto e também no vídeo a seguir.

Toda a semana: Marte em sextil com Saturno

​Também durante toda a semana, Marte em Touro está em sextil com Saturno. É o momento ideal para levar adiante as nossas tarefas com constância e persistência.

Em vez de rapidez, esse aspecto liderado pelo estável Marte em Touro traz constância​. Ótimo para planejamento e execução do planejado.

A partir de segunda-feira: Mercúrio em oposição a Plutão

​A partir de segunda-feira (01), Mercúrio ainda em Câncer já forma oposição a Plutão em Aquário. Por isso, o plano mental continua num tom emocional (Câncer), mas já com chance notícias mais intensas.

​​​Na terça-feira (02), Mercúrio entra em Leão, ativando fortemente a oposição com Plutão em Aquário, que segue até sábado (06). Esse aspecto tenso indica que podemos nos deparar com palavras mais contundentes, notícias mais difíceis e pessoas mais autoritárias.

Por isso, a dica é tomar cuidado principalmente nas grandes cidades, com mais riscos de assaltos e acidentes de trânsito. Além de notícias de perdas, mortes e conflitos, no coletivo ou no pessoal.

Também podemos esperar obsessões e preocupações. Quando temos Mercúrio/Plutão, tudo parece maior do que é. Mas mais tarde você verá que virão soluções.

Por outro lado, ​esse aspecto é favorável à terapia. As verdades aparecem​, e ​​precisamos lidar com isso.

É um período em que precisamos tomar cuidado com discussões. Os famosos haters tendem a estar mais ativos por estes dias ou pessoas que descontam nos outros as suas frustrações com críticas contundentes.

Até porque Mercúrio em Leão é um Mercúrio de personalidade forte. Portanto, é preciso avaliar se determinados conflitos valem a pena.

Vale lembrar que Mercúrio em Leão é um trânsito normalmente alto astral, com mais alegria e voltado ao lazer. Portanto, passada a oposição com Plutão, o clima tende a ficar mais leve.​

A partir de quinta-feira: Vênus em sextil com Urano

​Já a partir de quinta-feira (04), Vênus faz um sextil com Urano, um aspecto que traz o fator surpresa. Mas uma surpresa positiva!

Fica a dica: se alguém te chamar para um evento, vá, pois a tendência é de que esteja bom. É hora de se abrir ao improviso e à novidade!

Aqui também temos uma renovação​: quem está na fase da paquera pode tentar fazer coisas diferentes. Talvez até investir em um novo crush. Deixa entrar o ventinho da renovação soprado por Urano!

Já quem está em um relacionamento, pode tentar surpreender a pessoa parceiro, como sugerindo um programa ou lugar novo para conhecerem.

O aspecto também é interessante para compras mais inovadoras e para mudar um pouco o visual. Vale dar aquela espiada no Calendário de Corte de Cabelo, que indica as melhores datas para você, segundo o seu mapa astral.

A partir de sexta-feira: Mercúrio em sextil com Júpiter

​A boa notícia é que, a partir de sexta-feira (05), Mercúrio faz um sextil com Júpiter em Gêmeos. E aí começam a aparecer as ideias, o bom humor e a leveza, mesmo com o plano mental ​mais intensificado, polarizado e obsessivo de Mercúrio/Plutão.

Possivelmente, em cenários pessoais que estiverem mais complicados, aqui as coisas tendem a se abrir, amenizando as Previsões para a semana de 30/06 a 06/07.

A partir de sexta-feira: Lua Nova em Câncer

Na sexta-feira (05), temos a Lua Nova no signo de Câncer, carregando todo esse céu. Para quem não sabe, vivemos o mapa da Lua Nova por cerca de 30 dias. Então, tudo o que falamos nesta semana, vale até a Lua Nova de agosto.

Pelo lado canceriano, teremos aconchego e carinho, além de relações renovadoras e trabalho com regularidade. Porém, precisaremos tomar muito cuidado com o plano mental.

A tendência é sermos provocados o tempo todo e tenhamos de lidar mais com a nossa própria mente e pensamentos negativos. Isso pode acontecer com notícias complicadas, críticas ou comentários que nos abalam.

Além disso, Câncer é um signo de passado, o que pede muita atenção, especialmente para quem terminou um relacionamento recentemente, sobre que tipo de informação ou comunicação irá buscar neste mês.

É possível que o(a) ex mande mensagem – ou que você mande mensagem para ele ou ela. E isso tende a virar um microinferno. Sabe aquela frase “o inferno são os outros”? Aqui é o inferno é a nossa própria mente!

Por fim, estamos começando um mês canceriano. Isso pede que olhemos para a família, a casa e a vida pessoal. Não devemos ficar somente na esfera do trabalho.

É hora de trazer um pouco de energia para você mesma(o) e suas relações mais importantes, além de focar na sua casa e vida particular!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Notícias difíceis, mas harmonia no amor: Previsões da semana de 30/06 a 06/07 apareceu primeiro em Personare.