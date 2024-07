Você tem um perfil bem claro do tipo de pessoa que quer namorar? E sabe o que faz você sentir satisfação no relacionamento amoroso?

Ao invés de simplesmente buscar pessoas que se encaixem nesse padrão que você idealizou, reflita: O que realmente é preciso para eu me sentir à vontade e ter muito prazer em um namoro?

Existe um estudo da Numerologia que ajuda você a entender o que faz você sentir satisfação no relacionamento, no amor e na vida. Se chama Número de Motivação.

Satisfação no relacionamento: você sabe como sentir?

Agora que você já sabe o Número de Motivação da sua vida, você pode entender melhor o seu verdadeiro eu, o que traz motivação e satisfação, seja em um relacionamento, seja na vida.

Número de Motivação 1

Quer receber a admiração da pessoa parceira por ter um jeito de ser original, independente e dinâmico.

Portanto, precisa de um namoro que lhe proporcione autonomia e oportunidades de expor suas criativas ideias.

Principalmente para deixar o relacionamento mais estimulante. Porque não é muito fã de rotina. Aprecia até um certo clima de competição com a pessoa parceira.

Número de Motivação 2

Deseja a apreciação da pessoa amada por ter um jeito protetor, carinhoso e sensível. Necessita de um clima de muito romantismo e companheirismo.

Ama fazer pequenas coisas com a pessoa parceira, porque gosta de sentir-se em comunhão com o ser amado.

Se tiver espaço para ser uma pessoa conciliadora, dialogando com respeito e compreensão, adorará essa oportunidade de aparar arestas e estabelecer uma união mais íntima.

Número de Motivação 3

Almeja ser constantemente o centro das atenções do outro.

Precisa de muitos elogios sinceros sobre seu jeito todo especial de se expressar, criar e se comunicar. Anseia por um envolvimento em que haja uma livre verbalização do que pensa e sente.

Tende a gostar de eventos sociais e artísticos ao lado da pessoa parceira, uma vez que ama a amizade e a beleza.

Número de Motivação 4

Anseia por um vínculo que lhe dê segurança e estabilidade.

Como gosta de tudo muito definido, claro e organizado, não gosta de simplesmente ir deixando o romance tomar seu rumo.

Prefere que haja a formalização do vínculo e que seja respeitada por sua capacidade profissional, organizacional e produtiva.

Se puder, então, cuidar de questões práticas e financeiras da pessoa parceira, melhor ainda. Pois quer mostrar toda sua eficiência e ser útil ao ser amado.

Número de Motivação 5

Quer um vínculo que lhe faça crescer, progredir. Uma compatibilidade intelectual com a pessoa parceira é fundamental.

Porque almeja compartilhar suas percepções e alargar os horizontes culturais-filosóficos de quem se relaciona (e também aprender com os conhecimentos da outra pessoa).

Viajar, ler e fazer cursos com o ser amado é algo que lhe proporciona muito prazer. São meios de evitar a rotina e arejar a mente – o que tanto aprecia.

Número de Motivação 6

Deseja um clima de tranquilidade e marcante união com a pessoa parceira.

Seu namoro precisa de um envolvimento marcado pela diplomacia. Quer ajudar o(a) namorado(a) a ser alguém melhor.

Se puder, com o ser amado, atuar socialmente em alguma comunidade ou instituição de caridade, melhor ainda.

Porque lhe agrada ser alguém que ajuda o próximo e estar num relacionamento com esse tom humanitário. Tende a gostar de uma pessoa parceira esteticamente bela, socialmente apreciada como bonita.

Número de Motivação 7

Almeja um vínculo de confiança e intimidade. Como adora conforto e qualidade de vida, quer estar ao lado de alguém com esses mesmos desejos. É uma pessoa exigente e um pouco desconfiada.

Quer entregar-se a alguém que lhe compreenda e saiba ouvir seus sábios conselhos professorais. Ou, pelo menos, que lhe permita estudar, se aperfeiçoar e se conhecer melhor.

Número de Motivação 8

Anseia por uma pessoa parceira que respeite sua autoridade. Pelo fato de desejar alcançar uma posição de poder e sucesso, procurará um namoro que lhe permita demonstrar seu lado ambicioso.

Encontrando alguém respeitável e socialmente reconhecida, você se sente melhor. Porque sabe que poderá construir segurança profissional e estabilidade material ao lado de alguém com as mesmas pretensões. Se uma respeitar o poder pessoal da outra, melhor ainda.

Número de Motivação 9

Quer que a pessoa parceira valorize seu lado humanitário que adora auxiliar as pessoas, principalmente ao transmitir seus conhecimentos e percepções.

Desse modo, seu namoro precisa de espaço para filosofar e compartilhar reflexões que ampliem sua capacidade de compreensão.

Um vínculo marcado pela expressão afetiva inspirada e compassiva, com saudáveis doses de autossacrifício entre você e a pessoa parceira é algo que lhe proporciona prazer.

