Trânsito de Mercúrio em Leão: prepare-se para dramas e teimosia

O trânsito de Mercúrio em Leão começa em 02/07, às 09h50, e vai até 25/07, conforme você pode conferir no Calendário Astrológico 2024.

Mercúrio é o planeta da comunicação, do pensamento lógico e da troca de informações. Enquanto o signo de Leão, por sua vez, é um signo de Fogo e ritmo Fixo, mas muito expansivo.

Quando temos o trânsito de Mercúrio em Leão, essas energias se combinam de maneira particularmente intensa, indicando um período alto-astral e, ao mesmo tempo, de palavras mais atrevidas e dramáticas, além de pensamentos mais fixos.

Significado do trânsito de Mercúrio em Leão

Quando Mercúrio entra em Leão, nossa comunicação fica mais direta e nossa personalidade pode se tornar mais dominadoras. Além disso, podemos ter notícias mais desafiadoras.

Mercúrio em Leão, normalmente, é um período de mais alto astral, pensamentos alegre e busca por lazer no dia a dia.

No entanto, em 2024, o trânsito de Mercúrio em Leão começa com uma oposição a Plutão. Por isso, até sábado (06/07), podemos viver mais obsessões e situações preocupantes. Tudo pode parecer maior do que é.

Mas, passado esse aspecto tenso, o clima tende a ficar mais leve.

O melhor do trânsito de Mercúrio em Leão

Comunicação expressiva e dramática: Mercúrio em Leão promove uma comunicação atrevida e dramática. Nossas palavras são carregadas de emoção e impacto, captando a atenção dos outros de maneira poderosa.

Mercúrio em Leão promove uma comunicação atrevida e dramática. Nossas palavras são carregadas de emoção e impacto, captando a atenção dos outros de maneira poderosa. Autoconfiança e persuasão: este trânsito aumenta nossa autoconfiança e habilidades de persuasão. Expressamos nossas opiniões de forma convincente e cativante, sendo eficazes ao nos promovermos e influenciar os outros.

este trânsito aumenta nossa autoconfiança e habilidades de persuasão. Expressamos nossas opiniões de forma convincente e cativante, sendo eficazes ao nos promovermos e influenciar os outros. Criatividade e inspiração: é um período excelente para trabalhos criativos e expressão artística. Estamos mais conectados com nossa inspiração romântica e criativa, compartilhando nossas ideias com entusiasmo e brilho.

Cuidados nessa fase

Arrogância e rigidez: existe o risco de nos tornarmos excessivamente arrogantes e inflexíveis em nossas opiniões. Leão é um signo fixo, e durante este trânsito, podemos resistir a mudanças e ser menos receptivos às ideias dos outros.

existe o risco de nos tornarmos excessivamente arrogantes e inflexíveis em nossas opiniões. Leão é um signo fixo, e durante este trânsito, podemos resistir a mudanças e ser menos receptivos às ideias dos outros. Excesso de drama: podemos exagerar ao comunicar nossas conquistas e histórias pessoais, o que pode afetar a percepção dos outros sobre nós. É importante manter um equilíbrio entre autocelebração e modéstia.

podemos exagerar ao comunicar nossas conquistas e histórias pessoais, o que pode afetar a percepção dos outros sobre nós. É importante manter um equilíbrio entre autocelebração e modéstia. Necessidade de reconhecimento: sob a energia de Mercúrio em Leão, podemos buscar excessivamente validação e reconhecimento externo. É essencial lembrar que a verdadeira confiança vem de dentro e não depende apenas de elogios externos.

Como fica seu Horóscopo?

O trânsito de Mercúrio em Leão acontece para todo mundo, de todos os signos, mas cada um de nós sente de maneira diferente. É que Mercúrio vai “conversar” com a área que você tem Leão no Mapa.

A maneira mais fácil e gratuita para você acompanhar é no seu Horóscopo Personare, que analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa, ou seja, é personalizado.

Isso porque duas pessoas do signo de Sagitário, por exemplo, não vivem esse trânsito da mesma maneira porque elas podem ter o mesmo signo, mas Mapas bem diferentes.

Para ver o seu, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito

Procure pelo trânsito de Mercúrio. Veja que o planeta estará em uma casa, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Mas você também pode ver uma prévia do seu trânsito de Mercúrio (quando o planeta estiver em Gêmeos) a partir do seu Ascendente. Essa é uma tendência, a previsão completa está no seu Horóscopo Personalizado.

Áries Ascendente

Este é um bom momento para revisar seu orçamento e pensar em novas formas de aumentar sua renda. A comunicação pode ajudar a melhorar seus ganhos. Por isso, a comunicação clara e direta pode ajudar a melhorar suas negociações financeiras.

Touro Ascendente

Sua mente pode ficar afiada e sua comunicação mais eficaz. Este é um excelente período para iniciar novos projetos. Por isso, use sua clareza mental para planejar suas iniciativas.

Gêmeos Ascendente

Este pode ser um período mais introspectivo para você. Planeje algum tempo para descanso e reflexão pessoal e, além disso, aproveite para meditar e se reconectar com sua espiritualidade.

Câncer Ascendente

As redes sociais e amizades serão seu foco enquanto Mercúrio estiver em Gêmeos. Além disso, é um ótimo momento para se conectar com pessoas influentes que ajudem em seus objetivos.

Leão Ascendente

Excelentes dias para se comunicar eficazmente no trabalho, buscar promoções e reconhecimento. Ou seja, use suas habilidades de comunicação para avançar na carreira.

Virgem Ascendente

Ótimo período para se dedicar a estudos avançados e explorar novas culturas. Portanto, invista em estudos ou cursos que possam ampliar seus conhecimentos e, se possível, planeje viagens que possam trazer novas perspectivas e aprendizados.

Libra Ascendente

É um bom momento para discutir finanças compartilhadas e se aprofundar em estudos esotéricos ou psicológicos. Se puder, revise suas finanças conjuntas e busque transformações internas.

Escorpião Ascendente

Este é um ótimo momento para negociar, firmar contratos e melhorar a comunicação com seu par. Ou seja, é hora de fortalecer a comunicação com quem você tem laços, sejam amorosos ou de negócios.

Sagitário Ascendente

São ótimos dias para organizar suas rotinas e melhorar seu ambiente de trabalho, assim como focar em saúde e bem-estar. Planeje e execute suas ideias para melhorar sua eficiência no trabalho, mas também comece aquela rotina de exercícios ou mudanças na sua alimentação!

Capricórnio Ascendente

É hora de para se dedicar mais a que traz prazer e alegria a você. Além disso, os romances ficam em alta. Explore, portanto, atividades criativas como arte, música ou escrita, passe mais tempo com crianças e em atividades de lazer.

Aquário Ascendente

Conversas familiares ganham importância maior nesses dias. Desse modo, aproveite para resolver pendências domésticas e fortalecer os laços familiares. Além disso, considere melhorias no lar que possam trazer mais conforto e harmonia.

Peixes Ascendente

É um ótimo momento para se envolver em cursos, escrever ou ensinar. Isso porque suas habilidades de comunicação tendem a ficar aprimoradas. Sempre quis ter um blog? Sempre quis transformar um conhecimento em palestra? Bora, que essa é a hora!

