Como será o segundo semestre de 2024 segundo a Astrologia

Você foi avisado pela Astrologia: 2024 terá dois tons bem diferentes entre as duas metades. O segundo semestre de 2024, de acordo com a Astrologia, terá mais obstáculos e conflitos.

Isso tudo se explica pelos trânsitos que os planetas farão neste período do ano – e que detalharemos abaixo -, principalmente por conta de Júpiter, Plutão, Saturno e dos eclipses.

Os principais temas do segundo semestre de 2024 para a Astrologia

No segundo semestre de 2024, seguindo o calendário da Astrologia, temos Júpiter já em Gêmeos, mas fazendo uma quadratura tensa com Saturno em agosto e dezembro. Além disso, também temos Plutão em Aquário bem ativo. E, por fim, temos dois eclipses importantes e a retrogradação de Marte, já no fim do ano.

Vamos entender cada um desses momentos.

Júpiter e Saturno

Júpiter está em Gêmeos desde maio e ficará neste signo até 2025. Ainda que seja ótimo para negócios e para comunicação, este trânsito também tende à: superficialidade e à modismos passageiros, sobrecarga de informações e aumento de fofocas.

Já Saturno segue em Peixes durante todo o ano, o que sugere aumento de doenças autoimunes e de diagnóstico de problemas emocionais, como depressão e ansiedade.

Em agosto e em dezembro, viveremos um trânsito desafiador: a quadratura entre Saturno e Júpiter que pode significar conflitos entre expansão e restrição, entre otimismo e pessimismo. Essas são as tendências do que pode acontecer no segundo semestre de 2024, devido a este trânsito da Astrologia:

Expandir não é tão fácil . Para crescer, é preciso empenho, planejamento, racionalidade e persistência. Infelizmente, muitos negócios iniciados no primeiro semestre poderão fechar no segundo por falta destas características.

. Para crescer, é preciso empenho, planejamento, racionalidade e persistência. Infelizmente, muitos negócios iniciados no primeiro semestre poderão fechar no segundo por falta destas características. É comum, com Saturno e Júpiter em quadratura, que haja um preço alto a se pagar para o crescimento , como, por exemplo, iniciar o ano com uma promoção e, no segundo, sentir mais cansaço por conta das responsabilidades extras somadas a novos problemas.

, como, por exemplo, iniciar o ano com uma promoção e, no segundo, sentir mais cansaço por conta das responsabilidades extras somadas a novos problemas. Oscilação entre ansiedade, agitação, euforia, vitimização e impotência . Por isso, é de extrema importância cuidar do seu emocional ao longo do ano, para o seu próprio bem e das suas relações.

. Por isso, é de extrema importância cuidar do seu emocional ao longo do ano, para o seu próprio bem e das suas relações. Limites e desafios da vida cotidiana , especialmente para quem enfrenta múltiplas responsabilidades, como estudar enquanto cuida da família. Não dá para agarrar e fazer tudo, nem agir como um adolescente.

, especialmente para quem enfrenta múltiplas responsabilidades, como estudar enquanto cuida da família. Não dá para agarrar e fazer tudo, nem agir como um adolescente. O embate entre o jovem (Júpiter) e o velho (Saturno) poderá ganhar proeminência no segundo semestre de 2024.

poderá ganhar proeminência no segundo semestre de 2024. Crescimento mais lento , por isso, não podemos esperar retorno imediato para novos negócios. A resiliência será premiada.

, por isso, não podemos esperar retorno imediato para novos negócios. A resiliência será premiada. Precariedades do ensino – básico e universitário – tendem se sobressaltar. Não será fácil encontrar verbas para estas áreas, que urgirão por modernização.

– básico e universitário – tendem se sobressaltar. Não será fácil encontrar verbas para estas áreas, que urgirão por modernização. Aumento da importância do papel da mídia e do jornalismo para trazer mais consciência ao mundo.

Plutão

Desde janeiro, estamos vivendo os primeiros passos de Plutão em Aquário. Mas, entre 01 de setembro e 19 de novembro, Plutão volta rapidamente para dar adeus a Capricórnio.

Enquanto está em Aquário, Plutão nos prepara para mudanças tecnológicas muito importantes, intensa modernização e avanços científicos e sociais sem precedentes, inclusive com novas formas de pensar.

Plutão em Aquário nos confrontará com a complexidade de equilibrar os benefícios da inovação tecnológica com a necessidade de segurança e regulamentação.

Em Capricórnio, Plutão nos lembra sobre o que precisamos deixar morrer para que algno novo surja nas nossas estruturas, meio ambiente, regras e restrições. Abaixo, uma lista do que podemos esperar dos últimos dias de Plutão em Capricórnio no segundo semestre de 2024, segundo a Astrologia.

O retorno de uma crise que parecia resolvida . Esse ressurgimento ocorre principalmente para trazer novas, melhores e quem sabe definitivas conclusões.

. Esse ressurgimento ocorre principalmente para trazer novas, melhores e quem sabe definitivas conclusões. A consolidação de algo que realmente queremo s, mas provavelmente isso acontecerá por meio de uma crise que nos ajuda a melhorar.

s, mas provavelmente isso acontecerá por meio de uma crise que nos ajuda a melhorar. Restrições a tentativas de regulamentar o que as inovações de Plutão em Aquário já introduziram, como, por exemplo, inteligência artificial.

o que as inovações de Plutão em Aquário já introduziram, como, por exemplo, inteligência artificial. Medo do incerto, ou seja, receio (Capricórnio) de algo novo (Aquário) que não temos controle.

Eclipses

Temos dois eclipses no segundo semestre de 2024 e essas são as indicações da Astrologia:

Eclipse de setembro: fenômenos climáticos

Em 17 de setembro, acontece o Eclipse em Peixes que vem com um tom de intensidade nos relacionamentos. Além disso, fragilidades mentais poderão virem à tona.

Problemas em relações (afetivas e outras) estarão mas sujeitos a acontecerem já um mês antes dele.

Além disso, para o Brasil, esse eclipse pode marcar questões (novamente) envolvendo fenômenos climáticos, especialmente com fortes chuvas. Exatamente como foi descrito nas Previsões da Astrologia para 2024. A análise astrológica deixa claro que esse tipo de problema deve aumentar a partir de agosto.

O eclipse em Peixes em setembro pode evidenciar eventos climáticos extremos, como inundações e chuvas intensas, sendo um risco também para doenças e viroses.

Peixes é associado à água e questões marítimas, tornando este período crítico para a avaliação das mudanças climáticas e transbordamentos.

Eclipse de Outubro: o eclipse agressivo

Em 02 de outubro, temos o Eclipse em Libra, que fala de um período bélico para relações que não vão bem assim como sugere aumento de problemas envolvendo a família.

Este momento nos convida a olhar se estamos dando e recebendo igualmente em nossos relacionamentos. E, além disso, poderá haver aumento da agressividade.

O eclipse de 2 de outubro será caracterizado por uma configuração astrológica intensa, que envolve Sol, Lua e Mercúrio em quadratura com Marte. Essa combinação sugere um cenário extremamente agressivo e violento, já iniciado no eclipse lunar de setembro.

Ou seja, o eclipse solar de 2 de outubro é um “eclipse agressivo” que pode desencadear ou agravar conflitos e guerras já a partir de setembro, com prejuízos para as populações dos países em tensão.

Marte

O final do ano apresenta um desafio adicional, com Marte ficando retrógrado a partir de 6 de dezembro, em Leão.

Essa oposição representa demonstrações de poder e autoritarismo, aumentando as preocupações sobre a possibilidade de ofensivas, situações críticas, acidentes, desastres, aumento de violência e terrorismo, não prometendo, infelizmente, uma época de festividades tranquilas no mundo.

