Qual é o meu signo Ascendente? Os detalhes que você precisa saber para entender o seu

Você já se perguntou: “Qual é o meu signo Ascendente?” Mesmo quem não acompanha horóscopos regularmente geralmente conhece seu signo solar, um dos 12 signos do zodíaco definidos pela data de nascimento. Mas e o Ascendente? Você já usou uma calculadora de signo Ascendente?

Se ainda não sabe qual é o seu signo Ascendente, não se preocupe — estamos aqui para ajudar.

Cada vez mais pessoas estão buscando autoconhecimento através da Astrologia, tornando essencial entender as posições natais, ou seja, a posição dos planetas e dos signos no momento do nascimento.

Conhecer o Mapa Astral pode oferecer informações valiosas sobre relacionamentos com familiares, amigos, parceiros românticos ou colegas de trabalho.

Por que saber seu Ascendente é importante?

Você provavelmente já ouviu falar que capricornianos são trabalhadores, escorpianos são intensos e taurinos são gulosos — mas você sabia que essas características podem, na verdade, ser mais indicativas do signo ascendente do que do signo solar?

Isso porque o seu signo Ascendente é aquele que estava surgindo no horizonte leste no exato momento do seu nascimento, por isso é o primeiro signo do seu Mapa Astral, ou seja, o signo da Casa 1.

É por isso que ele demonstra as primeiras impressões que você causa nas pessoas, como é a sua aparência, seus traços e comportamentos mais marcantes.

Então, por exemplo, se você nasceu em 8 de setembro e sempre foi rotulado como uma pessoa virginiana crítica e perfeccionista, mas sente-se mais como uma pessoa emocional e sonhadora, pode ser que o seu Ascendente seja Peixes.

Além disso, o Ascendente também determina qual signo rege cada uma das 12 Casas no seu mapa natal. Por exemplo, se o seu Ascendente é Câncer, Câncer governará sua primeira casa (Ascendente), Leão a segunda, Virgem a terceiro, e assim por diante (na ordem dos signos).

As Casas astrológicas representam diferentes áreas da vida, identificando desde a sua identidade (Casa 1) e como são seus relacionamentos (Casa 7), até os segredos mais profundos (Casa 12), e todos os aspectos intermediários.

Como saber qual é o meu signo Ascendente?

O signo Ascendente muda aproximadamente a cada duas horas, tornando-o uma posição muito mais pessoal do que o signo solar, que muda a cada 28 dias.

Porém, essa mudança mais rápida torna mais difícil de saber o Ascendente do que o signo solar. Embora algumas pessoas possam se enganar sobre o seu signo solar, por que as datas de início mudam anualmente, ainda assim é muito mais regular.

Já para o Ascendente, sem saber cálculos matemáticos mais complexos, o ideal é usar uma calculadora de Ascendente como a do Personare, que é gratuita e rápida, para descobrir qual é o meu Ascendente.

É fundamental saber a hora exata do seu nascimento — vale consultar os pais ou a certidão de nascimento, pois somente assim saberá com certeza qual é seu Ascendente e consequentemente outros posicionamentos planetários, como o signo lunar, fundamentais para uma compreensão completa de quem você é.

Características do meu signo Ascendente

Por meio do cálculo do Ascendente, podem ser evidenciados os dons naturais, a individualidade e, principalmente, a maneira como cada um se expressa.

Além disso, esse signo define a parte externa do ser, como aparência e corpo físico. Também é pelo posicionamento do signo que nascia no horizonte quando você nasceu ser possível observar o jeito de ser da pessoa.

A seguir, veja um resumo para o signo que está nesta parte do seu Mapa. No entanto, é importante lembrar que para melhor análise do seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral.

