Boas notícias para amor e dinheiro: Previsões para a semana de 23 a 29/06

Elas chegaram! As boas notícias, finalmente, tomaram conta das previsões para a semana de 23 a 29/06. Ufa! Depois de muita confusão, é a vez de inovação, amor e dinheiro ganharem espaço.

Confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Até terça-feira (25): Sol em quadratura com Netuno

Sol em quadratura com Netuno Até segunda-feira (24): Mercúrio em sextil com Marte

Mercúrio em sextil com Marte A partir de terça-feira (25): Mercúrio em trígono com Saturno

Mercúrio em trígono com Saturno A partir de sexta-feira (28): Mercúrio em sextil com Urano

Mercúrio em sextil com Urano Toda a semana: Vênus em sextil com Marte

A seguir, veja o significado dos trânsitos da semana. Para saber como eles atuam no seu mapa, especificamente, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente. Essa é uma excelente ferramenta com previsões mais precisas, considerando sua cidade e hora de nascimento.

Previsões para semana de 23 a 29/06

É hora de dar adeus à quadratura do Sol com Netuno, que deu uma baixada de vitalidade e um ar mais confuso na semana passada. Os trânsitos de Mercúrio com Marte, Saturno e Urano vão ajudar muito no dia a dia.

Quer mais? Tem mais! Relações, amor e dinheiro estão em alta com o sextil entre Vênus e Marte, mas tem uma dica aqui no texto sobre como aproveitar melhor este aspecto.

Então abre aquele sorriso e vem saber todas as previsões para a semana de 23 a 29/06!

Até segunda-feira: Mercúrio em sextil com Marte

Até segunda-feira (24), Mercúrio está em sextil com Marte. Esse aspecto ajuda em um direcionamento mental e de ação mais assertivo.

É um momento de objetividade, inclusive na comunicação. E isso é importante para lidar com as nuvens carregadas de Sol com Netuno que tendem a puxar para a indecisão — como você entende a seguir.

Até terça-feira: Sol em quadratura com Netuno

Até terça-feira (25), a quadratura do Sol com Netuno ainda estará presente. Vivenciamos esse aspecto desde a semana passada e, com isso, nosso dia a dia se desorganizou um pouco — ou nos perdemos dentro de nós mesmos.

Isso pode ter acontecido na forma de debilidade física, atrasos ou outros problemas, como desânimo e medos. Inclusive, Netuno em aspectos desafiadores dá essa sensação de queda na imunidade ou na motivação, como se quiséssemos fugir da realidade.

Então, na medida que a quadratura se afasta, é como se estivéssemos acordando de um sono e voltando para um prumo, saindo desse período de incerteza, atrasos e vulnerabilidade.

Vale lembrar que esse aspecto esteve presente na Lua Cheia da sexta-feira passada (21) e reverbera até 05/07, próxima Lua Nova.

Por isso é tão importante ficar de olho no calendário lunar, porque ele baliza muito a nossa vida!

A partir de terça-feira: Mercúrio em trígono com Saturno

A partir de terça-feira (25), Mercúrio forma um trígono com Saturno, dando mais centramento para o plano mental.

É um período interessante para encaminhar documentos, pois estamos com a mente mais séria. Com isso, avaliamos melhor a realidade, uma característica bem saturnina. Isto pode ser bom para pensar em assuntos mais importantes e com mais consequência a longo prazo.

Além disso, o contato com figuras de autoridade também está favorecido. Se precisa marcar uma consulta com médico ou advogado, a hora é agora! A tendência é recebermos boas orientações.

A partir de sexta-feira: Mercúrio em sextil com Urano

Na sexta-feira (28), Mercúrio começa um sextil com Urano. Esse é um aspecto que traz inovação. Essas novas ideias podem aparecer até mesmo numa festa. Por isso, é fundamental que estejamos com a mente aberta!

Urano traz um novo olhar sobre as coisas, por isso é um aspecto também excelente para terapia (inclusive, para conhecer uma nova terapia!). Você consegue um ângulo novo e, possivelmente, libertador, seja dado por um amigo ou terapeuta.

Toda a semana: Vênus em sextil com Marte

Esta é uma excelente semana para amor e dinheiro! Isso porque Vênus em Câncer está em um sextil com Marte em Touro.

Esse é um aspecto muito agradável, pois liga dois signos aconchegantes. Por isso, mesmo em relações novas, vamos perceber um clima mais afetuoso. Eventualmente, até podemos ter a sensação de que aquela pessoa terá uma participação duradoura na nossa vida – e isto pode, de fato, acontecer.

Por isso, dê uma chance para o cupido! E, se você já está em uma relação, esteja mais presente nela nesta semana, de maneira mais carinhosa e também sensual.

A sedução vai estar favorecida pelo cuidado e carinho. Ou seja, é o afeto que pode fazer a outra pessoa prestar atenção em você. Além disso, vale acrescentar a famosa ”pegada” de Marte.

Boas notícias para o dinheiro também

Vênus em sextil com Marte também indica melhora na parte financeira, após semanas difíceis nesse âmbito. Porém, também aqui, será necessária uma sedução mais assertiva.

Às vezes, você tem um bom produto ou serviço, mas não divulga isso, não corre atrás. É hora de ser um pouquinho mais cara de pau, no bom sentido. Contar para o seu cliente que já conhece um produto/serviço seu que você tem outro.

Ou seja, a semana favorece ir atrás do dinheiro e ter mais iniciativa no amor, com chance de bons resultados. Preparado(a)?

