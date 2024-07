Qual é o meu propósito de vida? Faça o teste

Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Ou tem dificuldades em responder a essa pergunta? Aqui, te ajudamos a encontrar qual é o seu propósito de vida com um teste astrológico.

Isso porque a Astrologia é uma ferramenta valiosa para explorar essa questão complexa, oferecendo orientações claras para entender sua missão pessoal.

Assim, este teste baseia-se nos aspectos principais do seu Mapa Astral para ajudar a revelar caminhos em seu processo de autoconhecimento. Então, vamos começar?

Passo 1: Acesse seu Mapa Astral

Para iniciar, você precisará consultar seu Mapa Astral. Então, caso ainda não tenha um, clique aqui para criar seu Mapa Astral gratuitamente.

Complete os campos com suas informações de nascimento (o horário exato é fundamental!) e obtenha acesso ao seu mapa.

Passo 2: Análise de posições-chave

Então, com o seu Mapa em mãos, vamos focar nos seguintes elementos-chave para descobrir qual é o seu propósito de vida neste teste:

O Sol : Simboliza sua essência e vocação. Procure pelo signo do Sol no seu Mapa e faça uma anotação.

: Simboliza sua essência e vocação. Procure pelo signo do Sol no seu Mapa e faça uma anotação. O Meio do Céu (Casa 10) : Este ponto mostra suas aspirações e como deseja ser percebido socialmente. Então, anote o signo que aparece aqui.

: Este ponto mostra suas aspirações e como deseja ser percebido socialmente. Então, anote o signo que aparece aqui. Casa 2 : Indica sua capacidade de gerar recursos e prosperidade. Confira o signo desta casa.

: Indica sua capacidade de gerar recursos e prosperidade. Confira o signo desta casa. Casa 6: Relaciona-se com sua rotina de trabalho e saúde diária. Verifique e anote também o signo que ocupa esta casa.

Passo 3: Interpretação dos signos

Agora, analise as características de cada signo identificado:

Sol (vocação) : Quais traços do seu signo solar podem indicar suas verdadeiras paixões e talentos? Quais características você veio ser nessa jornada de vida?

: Quais traços do seu signo solar podem indicar suas verdadeiras paixões e talentos? Quais características você veio ser nessa jornada de vida? Meio do Céu (aspirações) : De que maneira esse signo reflete o tipo de reconhecimento que você busca? Aqui você pode se aprofundar no propósito de vida de cada signo da Casa 10.

: De que maneira esse signo reflete o tipo de reconhecimento que você busca? Casa 2 (prosperidade) : Como esse signo da Casa 2 pode sugerir formas de valorizar suas habilidades e aumentar sua renda? Pense em valores pessoais e materiais.

: Como esse signo da Casa 2 pode sugerir formas de valorizar suas habilidades e aumentar sua renda? Pense em valores pessoais e materiais. Casa 6 (rotina): O que o signo nesta casa diz sobre sua abordagem ao trabalho e bem-estar geral? Como você pode encontrar equilíbrio exercendo sua vocação?

Passo 4: Conexão dos pontos

Com base nas informações anotadas e nas reflexões que você fez, tente ver como esses aspectos podem se combinar para formar uma visão integrada do seu propósito de vida.

A sua vocação (Sol) deve te trazer realização pessoal e reconhecimento (Meio do Céu). Mas esse propósito de vida também precisa suprir suas necessidades financeiras (Casa 2) e se adequar à sua rotina (Casa 6).

Existe harmonia ou tema recorrente entre esses signos do seu Mapa? Como você pode equilibrar esses quatro pontos?

É preciso entender o potencial mais agradável e de sucesso presentes nesses signos do seu Mapa. Ou seja, realizar o seu propósito de vida não deve ser difícil ou penoso.

Passo 5: Plano de ação

Para aplicar essas descobertas, considere desenvolver um Plano de Ação. Isso pode te ajudar a implementar essas percepções de forma prática e eficaz.

Estabeleça objetivos claros e planeje passos concretos para alcançá-los, com prazos e marcos.

Precisa de ajuda?

Com este teste e as informações aqui fornecidas, você está a um passo de compreender melhor e viver seu propósito de vida.

Mas se desejar aprofundar seu entendimento ou precisar de suporte adicional, considere participar do curso Propósito de Vida e seu Mapa Astral.

Nesta jornada, te ajudo a unir as informações astrológicas a ferramentas terapêuticas, oferecendo um suporte completo para que você possa viver com plenitude e alinhamento com sua missão.

Boa jornada!

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

