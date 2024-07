Aqui está o que Netuno retrógrado significa para você, com base no seu signo do zodíaco

Prepare-se para uma dose dupla de retrogradações. Três dias depois de Saturno, o planeta da idealização e da ilusão começa a desacelerar no céu a partir de 02/07 e segue até 07/12 de 2024. O que significa que passaremos quase todo o resto do ano sob a energia de Netuno retrógrado.

Assim como os planetas têm significados diferentes, suas retrogradações nos afetam astrologicamente de maneiras diferentes. Então, entenda a seguir o que Netuno retrógrado significa e como seu signo pode sentir esse período.

O que Netuno retrógrado significa?

Netuno fica retrógrado todos os anos por cerca de metade do ano, então não é um movimento raro.

Planetas em retrogradação ficam com as suas funções na sociedade desaceleradas, mas Netuno é um planeta bem distante e lento. Por isso, a gente pode demorar um pouco mais a perceber essa retrogradação.

O que pode ocorrer durante esses mais de cinco meses de Netuno retrógrado? Podemos perceber mais situações de escapismos, ilusões, pseudo-espiritualidade e fake news.

E Netuno está transitando por Peixes desde março de 2012 e, devido à sua lentidão, só sairá de lá no final de 2026. Como é o regente do signo, seus significados podem ficar mais fortes.

Peixes é o signo da sensibilidade, da empatia e da intuição. Por isso, essa retrogradação pede mais introspecção e pode levar a nos questionarmos mais sobre nossos valores e crenças — o que pode ser desconfortável, mas importante.

Por isso, durante este período, principalmente em dias de aspectos tensos com Mercúrio, é preciso estar mais alerta quanto a fake news e golpes. Portanto, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado para descobrir os dias mais tensos.

Como encarar Netuno retrógrado

A seguir, confira algumas dicas gerais para encarar o período de forma mais tranquila, assim como descobrir em que área da vida você deve ter mais atenção segundo seu Mapa Astral.

É de nossa responsabilidade checar as informações antes de repassá-las.

Nas nossas vidas pessoais, precisamos ter muito cuidado para não usar de ilusões e escapismos para fugir de problemas!

É muito importante que a espiritualidade desenvolva um papel construtivo na sociedade.

Vamos ficar de olho em falsos gurus e na pseudo-espiritualidade, porque as nossas crenças também não podem ferir os direitos políticos e sociais do outro!

O que Netuno retrógrado significa para o seu signo?

Como Netuno é um planeta distante e lento, as percepções dessa retrogradação também demoram a acontecer. Mas uma área específica da sua vida pode ficar em evidência durante este período e é legal ter mais atenção a autoilusões nesta esfera.

Como saber que área da sua vida será afetada por Netuno retrógrado? É importante ver em que área do seu Mapa Astral você tem Peixes (veja aqui), porque é onde Netuno está agora.

Sabendo a Casa onde você tem Peixes, veja a seguir qual área da vida pode ser mexida pela retrogradação de Netuno.

É um bom período para fazer revisão nesta área da sua vida. E se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes, esses assuntos podem se ressaltar. Muita atenção!

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos

autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras

dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos

comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito

família, progenitores, raízes + carreira e propósito Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira

prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

Netuno no seu Mapa Astral

Todos nós temos Netuno em algum ponto do nosso Mapa. Porém, algumas vezes, Netuno está tão destacado que a pessoa se torna o que podemos chamar de “netuniana” (entenda aqui se você é pessoa netuniana) que é quando as características do planeta ficam muito exacerbadas na personalidade.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

