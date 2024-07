Tarot de julho de 2024 é O Diabo

O Diabo é a carta do Tarot de julho de 2024. O décimo quinto Arcano Maior representa a matéria física, as sensações e os desejos carnais e é um convite para descobrirmos o que existe de pior em nós e transformar em lição e crescimento. Este arcano está longe de ser um convite ao mal!

Repare que na imagem do arcano duas pessoas estão acorrentadas ao pedestal no qual a criatura se encontra. É como se fosse o medo e a dependência.

A partir delas podemos desbravar novos caminhos e tomarmos atitudes prudentes nos piores momentos da vida. Basta querer. Vai encarar? Então dê um passo na escuridão da carta do Tarot de julho de 2024.

Amor no Tarot para julho

O Diabo nos faz encarar o espelho e dizer que somos nossas dores e nossas delícias. E no amor, a carta de Tarot para julho de 2024 vai nos pedir para olhar para nossas dependências e apegos.

Dependemos das pessoas, mas depender dos outros, sobretudo de atitudes e opiniões, é mais um alerta da carta O Diabo: você depende da aceitação alheia para ser quem é?

Se respondeu “sim”, então, definitivamente, você não se valoriza. Permanecerá na escravidão das impressões e não chegará na sua própria essência.

Muitas vezes, dependência é sinônimo de preguiça. Já reparou em quantas pessoas próximas a você são acomodadas e vivem reclamando de tudo e de todos? E quem tem voz para falar apenas de si em vez de se dedicar a ouvir um pouco mais?

Isso mostra uma postura de quem não sabe firmar as rédeas dos problemas e tomar decisões importantes sobre a própria vida, dependendo de outras pessoas e circunstâncias para se descobrir realizado e notado.

Enfrentar nossos monstros e romper amarras é o poder que O Diabo nos oferece nesse encontro neste mês.

Trabalho e dinheiro

A carta O Diabo, no contexto de trabalho e dinheiro, traz mensagens poderosas e transformadoras. Representando os desafios da dependência, melindres e rancor, O Diabo nos alerta para a necessidade de assumir responsabilidade e enxergar nossas vidas com mais clareza e determinação.

No ambiente de trabalho, essa carta nos convida a enfrentar os obstáculos com coragem. É o momento de tomar as rédeas diante dos impasses, de agir com ousadia e de não esperar que outros decidam por nós. O Diabo nos incentiva a perseguir nossos desejos e a atender nossas vontades de maneira decisiva, ou seja, sem deixar que os detalhes nos paralisem.

Quando se trata de finanças, O Diabo representa a capacidade de organizar o caos pessoal e de tomar decisões que tragam satisfação e prazer. Assim, a carta de julho de 2024 nos desafia a ser mais assertivos e a buscar o prazer e a celebração nas nossas conquistas materiais.

Essa carta é uma injeção de ânimo e convicção, sugerindo que, ao assumir controle e agir com determinação, podemos tornar nosso mundo mais gratificante. O Diabo nos ensina a não levar tudo tão a sério, a encontrar humor em nossas falhas e a desfrutar os momentos de vitória com orgulho e sem vergonha.

Família e amigos

A carta O Diabo nos alerta para a presença de familiares negativos e amizades falsas que podem estar disfarçadas de bondade e solicitude. Essas relações podem esconder sentimentos como inveja, ciúme, cobiça e ira, por exemplo.

Para lidar com isso, é fundamental adotar uma postura firme e enérgica e se desvencilhar de pessoas emocionalmente desgastantes. Isso pode ser complicado, mas é essencial para manter seu equilíbrio emocional. Ou seja, tome distância quando necessário e mantenha-se firme, evitando ceder a chantagens emocionais ou manipulações.

Seja clara (o) e direta (o) sobre seus limites e intenções, evitando deixar espaço para mal-entendidos ou manipulações.

A carta de julho de 2024 sugere que, ao manter uma postura vigilante e assertiva, você pode proteger suas relações mais próximas de influências negativas, garantindo um ambiente mais saudável e harmonioso para todos.

Espiritualidade

Ao longo do mês de julho, a carta O Diabo nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa jornada espiritual e, além disso, nos alerta para as armadilhas do ego e das ilusões que podem nos desviar do verdadeiro caminho espiritual.

Este mês, é essencial ter cuidado com as tentações que prometem prazer imediato ou gratificação fácil. Esses atalhos espirituais podem parecer atraentes, mas muitas vezes nos afastam da verdadeira essência e profundidade de nossa jornada.

É, portanto, hora de confrontar nossas sombras, os aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar ou esconder. Não fuja quando sentir inveja, raiva, ciúme e cobiça, por exemplo. Mas, sim, enfrente-os com coragem e honestidade.

É um momento de autoexame e de lidar com essas emoções de forma consciente, transformando-as em compreensão e sabedoria.

Para aproveitar ao máximo as lições deste arcano, é recomendável intensificar práticas espirituais que promovam a autocompreensão e a autoaceitação. Meditação, escrita reflexiva e terapias energéticas podem ser particularmente úteis.

Perguntas incômodas para se fazer em julho

O quê você anda escondendo embaixo de seus tapetes?

Qual é o seu maior medo, neste momento?

Você se considera uma boa pessoa?

O que é o mal? E o que é o bem?

Como você lida com a inveja, o ciúme e a ambição?

Para você, desejo vem antes da necessidade? Por quê?

Por que você precisa chamar a atenção dos outros?

Até onde vai sua vaidade?

