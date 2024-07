Ho’oponopono para casa ajuda a transformar a energia do lar

Já parou para pensar na energia que circula dentro das paredes da sua casa? Em meio às demandas diárias, é fácil negligenciar o impacto que nossas emoções e interações têm sobre o ambiente que chamamos de lar. É aqui que entra o Ho’oponopono para casa.

Essa é uma prática que oferece uma maneira única de limpar e restaurar a energia de nossos espaços domésticos.

Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Gratidão. Essas são as quatro frases poderosas do Ho’oponopono, que podemos repetir em voz alta ou mentalmente como um mantra, uma prece, uma meditação.

Assim, a prática ajuda a transformar as emoções promovendo sentimentos de perdão, reconciliação, paz interior e profunda gratidão.

Ho’oponopono para Casa é transformador

Ho’oponopono significa “corrigir um erro” ou “colocar em ordem perfeita”. Na língua havaiana, a palavra é definida por: Ho’o = “causa” e ponopono = “endireitar, arrumar, alterar, ajustar, corrigir, ordenar”.

Dizer “Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Gratidão“ para a casa é transformador, porque a nossa casa é nosso reflexo. Assim, desenvolvemos um relacionamento com o espaço onde vivemos experiências, compartilhamos histórias e sentimentos.

Nosso lar é também nossa referência de segurança e acolhimento. O ser humano tem uma necessidade biológica de ter um lugar para retornar e descansar depois de um dia de trabalho, de estudo, de atividades do cotidiano, de viagens.

No entanto, no dia a dia, surgem imprevistos, decepções, brigas, frustrações e são essas emoções negativas, que descontamos muitas vezes fisicamente na casa.

Podem acontecer de forma proposital para expressar a raiva ou até mesmo sem perceber, quando batemos uma porta, damos um tranco numa janela ou cortina, chutamos um móvel, jogamos coisas no chão, batemos na mesa, socamos travesseiros.

Até mesmo durante discussões em que proferimos palavras de raiva e medo, a energia da casa pode ser alterada.

Por isso, é ótimo pedir perdão e fazer as pazes com esse espaço e com tudo que nele está, assumindo a autorresponsabilidade pelos nossos sentimentos e atitudes por meio do Ho’ponopono.

Insisto em que a nossa casa é uma continuação de nós mesmos, nosso porto seguro, nosso espaço sagrado de proteção e refúgio, por isso precisamos cuidar dela.

Quando fazer Ho’oponopono para casa

Após discussão, briga, desentendimento, pois as paredes ficam contaminadas com a energia.

Numa situação de separação para quem fica na moradia, para inverter a situação de dor para sentimento de agradecimento em ter a casa para morar.

Após a saída de uma ou mais pessoas da casa, para transformar o sentimento de ausência, transformar essa vivência e deixar a casa acolhedora.

Antes e após receber pessoas para uma festa, reunião familiar, comemoração, com a intenção de harmonia e proteção.

Na limpeza da casa , durante a arrumação, limpeza simples ou faxina pesada, para limpar as energias negativas e sutis.

, durante a arrumação, limpeza simples ou faxina pesada, para limpar as energias negativas e sutis. Ao mudar objetos e móveis de lugar, para desenvolver mais harmonia durante o processo.

Ao chegar em casa, depois de uma viagem ou no dia-a-dia, com uma saudação de reconhecimento e gratidão por ela existir e te acolher.

Ho’oponopono e Feng Shui

As palavras, as intenções e as energias são muito importantes para o Feng Shui que trabalha para harmonizar a casa, transmutando energias e transformando os ambientes em espaços de acolhimento e afeto.

Por isso, a união da prática do Ho’ponopono com o Feng Shui tem um resultado muito poderoso e positivo.

Quando e como fazer:

Para potencializar as curas de Feng Shui, por exemplo, durante a colocação de um cristal multifacetado no batente da porta do banheiro; durante a colocação de um espelho de frente para a mesa de jantar ou atrás do fogão para duplicar a prosperidade.

Para ativação de cada um dos Guás do Baguá, por exemplo:

o Guá da Prosperidade, para fazer as pazes com as finanças e uso do dinheiro e agradecer o que já tem.

o Guá da Família, para perdoar e superar as dificuldades com os membros da família e sentir gratidão.

o Guá dos Relacionamentos – para transmutar emoções negativas, perdoar e ser perdoado e melhorar o diálogo.

Para limpar as energias negativas durante a defumação com Sálvia ou com Palo Santo , pode ir dizendo as frases enquanto circula por cada cômodo da casa.

, pode ir dizendo as frases enquanto circula por cada cômodo da casa. Ao colocar um objeto novo, uma planta natural, arranjos de flores, cristais e aromas para potencializar o sentimento amoroso desse presente para a casa e para os moradores elevando a energia vital (chi) do item que chegou e do espaço onde foi colocado.

Para proteger e agradecer a casa antes e depois de uma reforma e para purificar as paredes antes e depois de uma pintura.

Quando aprendemos a ter mais consciência com as palavras, gestos, pensamentos e intenções, a energia flui com mais leveza e harmonia, e somos beneficiados com isso. Uma casa que recebe presentes físicos ou energéticos – com a ajuda do Ho’oponopono – fica com a alma limpa.

E como a casa reflete a gente e a gente reflete a casa, também ficamos com a alma limpa ou ao menos com a energia mais leve, amorosa, harmônica e principalmente, aprendemos a sentir um profundo e verdadeiro sentimento de gratidão.

Colaboração: Cris Ventura

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras e uma das referências em Ho´oponopono no Brasil. Realiza atendimentos online no Personare. Está à frente da webserie Respira e integra o time de especialistas do Programa Medita e Vai.

