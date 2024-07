Calculadora da Lua: descubra sua personalidade lunar

Na Astrologia, a Lua é o planeta que reflete todo o nosso emocional. A Lua no Mapa Astral sempre estará em um signo e em uma das 12 casas astrológicas, representando, portanto, as características emocionais da sua personalidade. Para descobrir seu panorama lunar, você pode usar a Calculadora da Lua que fica no Mapa Astral grátis Personare.

Para usar é simples, vamos explicar mais abaixo, e na sequência, você entende o significado do seu signo lunar.

Como usar a Calculadora da Lua

A Lua fica em torno de dois dias e meio em cada signo, e, por isso, leva cerca de 29 dias para dar uma volta completa no zodíaco. No calendário lunar 2024, você pode acompanhar a volta completa da lua durante um ano.

A Calculadora da Lua que você vê no Mapa Astral grátis Personare revela mais. Assim, ela mostra, a partir da sua hora e cidade de nascimento, a posição lunar no momento do seu nascimento.

Isso é muito importante para conhecer a parte mais profunda do seu emocional, porque a Lua não só estará em um signo e casa, como também estava se relacionando com outros planetas na hora que você veio ao mundo.

Para usar a Calculadora da Lua, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. No Perfil astrológico, abaixo da mandala do seu Mapa, procure por Lua na lista de planetas. Ela será o segundo planeta, logo abaixo do Sol. Veja, então, em qual signo e casa a Lua estava quando você nasceu. No exemplo abaixo, veja que a pessoa tem Lua em Escorpião na casa 1, ou seja, essa configuração vai revelar tudo sobre o emocional deste sujeito.

Agora que você calculou sua Lua, veja a seguir os significados do seu signo e casa lunar.

Signos Lunares

Lua em Áries : Emocionalmente impulsiva (o) e direta (o) e, por isso, costuma reagir rapidamente. Tem forte desejo de independência.

: Emocionalmente impulsiva (o) e direta (o) e, por isso, costuma reagir rapidamente. Tem forte desejo de independência. Lua em Touro : Busca segurança e estabilidade emocional. Geralmente tem forte necessidade de conforto e prazer sensorial.

: Busca segurança e estabilidade emocional. Geralmente tem forte necessidade de conforto e prazer sensorial. Lua em Gêmeos : Emocionalmente curiosa (o), mas inconstante. Necessita de estímulo mental e variedade.

: Emocionalmente curiosa (o), mas inconstante. Necessita de estímulo mental e variedade. Lua em Câncer : Muito sensível e intuitiva (o). Costuma buscar segurança emocional através da família, do lar e da conexão com o passado.

: Muito sensível e intuitiva (o). Costuma buscar segurança emocional através da família, do lar e da conexão com o passado. Lua em Leão : Emocional necessita de reconhecimento e apreciação. Emocionalmente dramático e expressivo.

: Emocional necessita de reconhecimento e apreciação. Emocionalmente dramático e expressivo. Lua em Virgem : Emocionalmente detalhista. Necessita de ordem e clareza emocional e, além disso, pode ser excessivamente crítica com o que sente.

: Emocionalmente detalhista. Necessita de ordem e clareza emocional e, além disso, pode ser excessivamente crítica com o que sente. Lua em Libra : Busca harmonia e equilíbrio nas emoções para se sentir bem. Conflitos emocionais tendem a causar grande desconforto.

: Busca harmonia e equilíbrio nas emoções para se sentir bem. Conflitos emocionais tendem a causar grande desconforto. Lua em Escorpião : Emocionalmente intensa (o). Busca transformação e conexão profunda pelas emoções, porém tem muita cautela em demonstrar sentimentos.

: Emocionalmente intensa (o). Busca transformação e conexão profunda pelas emoções, porém tem muita cautela em demonstrar sentimentos. Lua em Sagitário : Geralmente seu emocional precisa de liberdade e aventura. É otimista e espontânea (o) sobre seus sentimentos.

: Geralmente seu emocional precisa de liberdade e aventura. É otimista e espontânea (o) sobre seus sentimentos. Lua em Capricórnio : Emocionalmente reservada (o) e disciplinada (o). Pode ser muito séria em suas reações emocionais.

: Emocionalmente reservada (o) e disciplinada (o). Pode ser muito séria em suas reações emocionais. Lua em Aquário : Precisa sentir que tem liberdade e, além disso, suas emoções se alimentam de tudo o que é originalidade e único.

: Precisa sentir que tem liberdade e, além disso, suas emoções se alimentam de tudo o que é originalidade e único. Lua em Peixes: Tem necessidade de conexão espiritual e compaixão e, por isso, suas emoções tem um toque forte de intuição.

Casas lunares

Lua na Casa 1: desenvolve forte conexão emocional com sua identidade e aparência.

desenvolve forte conexão emocional com sua identidade e aparência. Lua na Casa 2: emoções fortemente ligadas à segurança material.

emoções fortemente ligadas à segurança material. Lua na Casa 3: encontra satisfação emocional em interações constantes.

encontra satisfação emocional em interações constantes. Lua na Casa 4: encontra conforto emocional onde sente segurança.

encontra conforto emocional onde sente segurança. Lua na Casa 5: emocionalmente alimentada por atividades criativas e prazerosas.

emocionalmente alimentada por atividades criativas e prazerosas. Lua na Casa 6: a rotina e o cuidado com a saúde trazem conforto emocional.

a rotina e o cuidado com a saúde trazem conforto emocional. Lua na Casa 7: encontra segurança emocional em parcerias equilibradas.

encontra segurança emocional em parcerias equilibradas. Lua na Casa 8: suas emoções moram em desafios profundos e relações intensas.

suas emoções moram em desafios profundos e relações intensas. Lua na Casa 9: é estimulada emocionalmente por viagens e filosofia.

é estimulada emocionalmente por viagens e filosofia. Lua na Casa 10: vincula seu bem-estar emocional ao sucesso.

vincula seu bem-estar emocional ao sucesso. Lua na Casa 11: encontro satisfação emocional em objetivos compartilhados.

encontro satisfação emocional em objetivos compartilhados. Lua na Casa 12: suas emoções se alimentam de práticas introspectivas.

