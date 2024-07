Chegamos à metade final do ano, e é hora de conferir as previsões do horóscopo mensal de julho de 2024 para todos os signos. O mês que inaugura o segundo semestre será marcado por ciclos planetários relevantes, a começar por Netuno retrógrado a partir do dia 2.

É um ciclo não muito raro, pois Netuno fica retrógrado anualmente, num movimento que dura mais de cinco meses. Na Astrologia, esse é um período fértil em escapismos, ilusões, pseudo-espiritualidade e fake news — portanto, muita atenção.

Além disso, julho também tem movimentos significativos de planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, com reflexos distintos para cada signo.

Previsões para cada signo

A seguir, confira as previsões do horóscopo de julho de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente. Não esqueça de conferir seu Ascendente, pois as previsões são focadas nele.

ÁRIES

Para quem é do signo de Áries, julho de 2024 será um mês de intensas transformações e oportunidades. Acima de tudo, será um período que demandará equilíbrio entre responsabilidade e diversão, graças a movimentos de Marte e Mercúrio.

Marte, o planeta regente de Áries, transita pela Casa 2 (finanças) até o dia 20 de julho. Por isso, pode-se esperar uma energia dinâmica e assertiva, capaz de permitir o progresso em sua vida material. É um momento excelente para iniciar novos projetos financeiros.

Já Mercúrio transita entre os dias 3 e 25 pela área relacionada aos prazeres, romances e diversões. Se você estiver só, é um trânsito que pode abrir portas para novos laços. Caso esteja em uma relação, julho é um ótimo mês para renovar a paixão de vocês.

Anote as datas!

Até o dia 20: o ciclo de Marte demanda resguardo para evitar impulsividade no manejo de suas finanças. Cuidado com gastos excessivos ou investimentos arriscados. Por mais que seja momento de ousar, convém equilibrar isso com um pouco de cautela.

TOURO

O signo de Touro tende a ter um dos meses mais marcantes do ano. Julho de 2024 é palco do trânsito de Marte por Touro até o dia 20. Trata-se de um alinhamento poderoso, que ocorre a cada dois anos e meio e traz uma onda de energia e determinação.

A presença de Marte em Touro é um chamado para ação, em direção aos seus objetivos. Para completar o cenário, entre os dias 7 e 20 Marte se alinha com Urano, o que traz um mix de oportunidades emocionantes e desafios inesperados para as pessoas taurinas.

O aspecto positivo é a potencial explosão de criatividade e inovação. Portanto, é um bom momento para pensar fora da caixa. Mas há também desafios. A imprevisibilidade de Urano pode levar à impaciência, mas será crucial evitar decisões impulsivas.

Anote as datas!

Até o dia 20: aproveite a energia extra de Marte para se dedicar a atividades físicas que beneficiem não só o corpo, mas também a mente. A prática regular de exercícios ajudará você a canalizar essa força marciana de forma construtiva.

GÊMEOS

A partir do dia 21, Marte passa a transitar pelo signo de Gêmeos. É um ciclo com uma alta carga de vigor e determinação, que pode ser aproveitada de muitas maneiras. A começar por tirar ideias do papel, iniciar projetos e afirmar-se em diversas áreas de sua vida.

O lado positivo deste trânsito inclui uma motivação renovada e uma energia inabalável para perseguir objetivos. Porém, há aspectos desafiadores. Marte também pode amplificar a impaciência e a impulsividade, então cuidado para não tomar decisões precipitadas.

Além disso, Marte entra em Gêmeos ao mesmo tempo em que se alinha a Júpiter. Isso tende a amplificar ainda mais as oportunidades e os desafios desse ciclo. Por isso, será crucial equilibrar entusiasmo com prudência, sobretudo nos seus gastos.

Anote as datas!

Entre os dias 3 e 25: Mercúrio favorece a troca de ideias, o aprendizado e a expressão verbal. Como Gêmeos já é um signo naturalmente articulado e persuasivo, você poderá usar esse momento amplificado para reuniões, negociações e estudos.

CÂNCER

Julho costuma ser, para quem é do signo de Câncer, bastante significativo, pois muitas pessoas cancerianas fazem aniversário neste mês. Se esse é o seu caso, experimente fazer a sua Revolução Solar, que traz tendências gerais para o seu próximo ano.

Especificamente em 2024, Câncer deve ter um julho marcado pelos ciclos de Vênus e Mercúrio. Até o dia 11, Vênus transitará por este signo, o que representa uma intensificação da energia de amor, beleza e harmonia.

A partir do dia 12, Vênus se volta para suas finanças, o que pode aumentar suas chances de ganhos. Vale ressaltar que entre os dias 3 e 25 Mercúrio se junta a Vênus, facilitando a tomada de decisões estratégicas. Portanto, bom momento para fechar acordos.

Anote as datas!

Até o dia 11: se você está só, aproveite a energia de Vênus para paquerar. Mas, se já estiver em uma relação, o momento é ótimo para melhorar o laço de vocês, investindo em momentos prazerosos e divertidos.

LEÃO

Quem é do signo de Leão pode se preparar para um mês vibrante e dinâmico, graças à combinação dos ciclos de Mercúrio e Vênus. Entre os dias 3 e 25, Mercúrio transitará por Leão, estimulando uma onda de clareza mental e comunicação eficaz.

Portanto, é um trânsito muito propício para compartilhar ideias, iniciar projetos criativos e estabelecer conexões significativas. Mercúrio em Leão inspira confiança, então é uma oportunidade para se destacar em discussões e negociações.

Além disso, Vênus também entra em Leão a partir do dia 12. E isso acrescenta uma camada extra de charme, beleza e magnetismo às pessoas desse signo. Com Vênus em Leão, seu carisma natural estará acentuado, e você tenderá a atrair coisas boas para a sua vida.

Por fim, vale lembrar que muitas pessoas leoninas fazem aniversário em julho. Se você é uma delas, não deixe de experimentar a Revolução Solar. Trata-se de uma ferramenta que fornece previsões que ajudam você a mapear seu próximo ano.

Anote as datas!

A partir do dia 12: aproveite o trânsito de Vênus para investir nos relacionamentos, seja fortelecendo os laços já existentes, seja buscando novas conexões românticas. Além disso, também é um ótimo momento para a apreciação da arte, da beleza e dos luxos.

VIRGEM

Julho de 2024 reserva um período de desafios e crescimento pessoal para o signo de Virgem, segundo o horóscopo. Isso porque Júpiter forma uma quadratura com o Sol em Virgem, enquanto Saturno entra em oposição a esse signo.

Ou seja, será um mês marcado por dois aspectos tensos no campo astrológico, mas que oferecem oportunidades significativas para amadurecimento. Por exemplo, Júpiter amplia o risco de exagero e imprudência, mas pode se manifestar como um desejo de expansão.

Por sua vez, Saturno pode trazer à tona responsabilidades que parecem pesadas. Mas, ao mesmo tempo, esse ciclo pode ser muito útil para fortalecer a disciplina, a resistência e a perseverança. Seja como for, mantenha foco no que é importante para você neste mês.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: julho demanda equilíbrio entre expansão e contenção. Por isso, foque na organização e no planejamento cuidadoso. A melhor forma de lidar com os aspectos tensos do mês é manter uma rotina estruturada com prioridades claras.

LIBRA

O signo de Libra terá um mês de julho dividido em dois momentos, vinculados ao trânsito de seu regente, Vênus. Até o dia 11, as atenções estarão voltadas ao setor profissional. Do dia 12 em diante, Vênus passa a interagir com a área das amizades e das conexões sociais.

No primeiro ciclo de Vênus, haverá uma atmosfera de harmonia e colaboração no ambiente de trabalho. Portanto, será um momento excelente para fortalecer suas relações profissionais e buscar novas oportunidades de carreira.

Já no segundo ciclo, você pode sentir uma vontade de se conectar de maneira significativa com aqueles ao seu redor. Por isso, é um ciclo ideal para renovar amizades, conhecer gente nova ou participar de atividades comunitárias.

Anote as datas!

Até o dia 11: mantenha uma postura aberta às oportunidades profissionais. Foque na colaboração e na construção de relacionamentos positivos, pois isso pode abrir portas para o seu crescimento.

mantenha uma postura aberta às oportunidades profissionais. Foque na colaboração e na construção de relacionamentos positivos, pois isso pode abrir portas para o seu crescimento. A partir do dia 12: com Vênus interagindo com o setor das amizades, é um bom momento para se envolver em atividades sociais. Fortalecer seus laços afetivos pode lhe trazer uma sensação de realização e felicidade.

ESCORPIÃO

Até o dia 20 de julho, as pessoas do signo de Escorpião tendem a experimentar um período de desafios e crescimento pessoal. Isso porque Marte fará oposição a esse signo, e sua energia intensa pode tanto impulsionar quanto testar a resiliência escorpiana.

A oposição de Marte pode tomar a forma de conflitos internos e externos. Por isso, o ciclo exigirá atenção e estratégia para contornar situações adversas. Você também pode ver crescer sentimentos de frustração e impaciência, então o autocontrole será crucial.

Além disso, o ciclo também pode trazer desafios nos relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais. Portanto, será importante manter uma comunicação clara e aberta. Encarar os desafios de forma positiva pode criar oportunidades de crescimento.

Anote as datas!

Dias 1º, 2, 7, 8, 15 e 16: o ciclo lunar em signos fixos pode representar desgastes gerados por pura teimosia.

o ciclo lunar em signos fixos pode representar desgastes gerados por pura teimosia. Até o dia 20: busque atividades que canalizem a energia de Marte de maneira produtiva. Exercícios físicos, meditação e atividades criativas são excelentes formas de aliviar a tensão desse período e manter o equilíbrio emocional.

SAGITÁRIO

O signo de Sagitário terá um mês de julho marcado pela oposição de seu regente, Júpiter. Trata-se de um ciclo que desafia as perspectivas e que exige um equilíbrio cuidadoso entre expansão e moderação. Será preciso navegar entre o desejo de aventurar-se e a paciência.

A oposição de Júpiter também pode amplificar a sua inquietação, numa busca incessante por novas experiências. Será de suma importância manter uma visão equilibrada e evitar excessos, sejam eles de ordem financeira, emocional ou física.

A partir do dia 12, Vênus transitará pela casa dos estudos e da expansão mental. Ou seja, serão favorecidas as práticas voltadas ao aprendizado e às viagens. É um ótimo momento buscar o crescimento pessoal, sem perder de vista as suas responsabilidades.

Anote as datas!

A partir do dia 12: o ciclo de Vênus será particularmente proveitoso se você deseja se dedicar a atividades acadêmicas, cursos ou qualquer forma de desenvolvimento intelectual. É hora de expandir os seus horizontes!

CAPRICÓRNIO

O mês tende a ser de muita introspecção para o signo de Capricórnio. Até o dia 11, as pessoas capricornianas terão de conviver com a oposição de Vênus. Além disso, julho também é a baixa solar anual do signo, o que intensifica a sensação de redução da energia.

A oposição de Vênus pode manifestar-se como tensões em relacionamentos pessoais e profissionais. Será preciso praticar a diplomacia para buscar harmonia nas interações. Apesar dos desafios, é um ciclo que permite o fortalecimento dos laços afetivos.

Com a baixa da sua energia vital, será fundamental reservar tempo para o autocuidado. Práticas como meditação, ioga e caminhadas ao ar livre podem restaurar a sua vitalidade e manter seu equilíbrio. Organize sua rotina prestando atenção nas suas necessidades.

Anote as datas!

Até o dia 11: a oposição de Vênus incentiva a revisão das suas finanças. É um momento propício para avaliar gastos e investimentos, visando a saúde das suas contas. A prudência na hora de tomar decisões será chave para a estabilidade nesse período.

AQUÁRIO

As pessoas do signo de Aquário enfrentarão desafios e oportunidades de crescimento em julho. Até o dia 20, Marte forma quadratura com Aquário. Por isso, esse signo receberá uma energia intensa, que pode tanto impulsionar quanto testar sua resiliência.

Esse ciclo é um prato cheio para tensões e conflitos. Portanto, exigirá cuidado na hora de lidar com os problemas conforme eles surgirem. Para completar, a partir do dia 12 Vênus faz oposição a Aquário, trazendo à tona questões ligadas a relacionamentos e autoestima.

A combinação desses dois ciclos sugere que julho não será um mês favorável às relações sexuais. Isso porque tendem a ocorrer desencontros, além de mal-entendidos. Mas ninguém vai entrar em desespero por ficar um mês sem transar, certo?

Anote as datas!

Até o dia 20: será preciso canalizar a energia de Marte de maneira construtiva. Uma forma muito adequada de aliviar a tensão do período é dedicar-se a atividades físicas e exercícios regulares.

será preciso canalizar a energia de Marte de maneira construtiva. Uma forma muito adequada de aliviar a tensão do período é dedicar-se a atividades físicas e exercícios regulares. A partir do dia 12: o ciclo de Vênus favorece a resolução de conflitos nos seus relacionamentos. O período pode destacar áreas onde é necessário buscar um equilíbrio maior entre as suas necessidades pessoais e as demandas dos outros.

PEIXES

Julho de 2024 será, para o signo de Peixes, um mês marcado por uma sensação geral de bem-estar. Isso ocorre especialmente a partir do dia 12, com um novo ciclo de Vênus que traz uma energia harmoniosa nas áreas da saúde, do trabalho e da rotina diária.

Portanto, é um mês muito propício para um estilo de vida mais equilibrado e saudável. Este é um excelente momento para iniciar novos regimes de saúde, seja através de exercícios físicos, uma dieta balanceada ou práticas de relaxamento como ioga e meditação.

O ciclo venusiano também promove um ambiente de trabalho mais agradável e colaborativo. Com isso, tende a ser mais fácil lidar com as tarefas diárias. Aproveite este ciclo para organizar o espaço de trabalho e implementar uma rotina mais eficiente.

Anote as datas!

A partir do dia 12: no ciclo de Vênus, é importante prestar atenção aos sinais do corpo e da mente. Prevenção é palavra de ordem neste mês. Faça exames de rotina e consulte profissionais que possam ajudar você a manter seu equilíbrio físico e mental.

