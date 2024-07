Os signos de Divertidamente: qual emoção representa você

Quase 10 anos depois da estreia, o filme que conta a história de Riley e suas emoções finalmente chegou aos cinemas brasileiros. Qual será o signo que representa cada emoção de Divertida Mente? Já separa o seu Mapa Astral aí e vem saber!

No primeiro filme, somos apresentados a cinco emoções básicas: Alegria, Tristeza, Raiva, Nojo e Medo, que acompanham a protagonista de 11 anos ao longo da infância.

Agora, em Divertida Mente 2, Riley é uma adolescente de 13 anos e encara o ensino médio, o que acarreta em uma nova leva de emoções. São elas Inveja, Vergonha, Tédio e Ansiedade.

Quais será que são é emoção de Divertida Mente que representa cada signo? Mais do que entretenimento, esse é um exercício de autoconhecimento, que nos ajuda a compreender como sentimos e reagimos às situações na vida.

Qual signo representa as emoções?

Não, não é o signo solar, aquele que todo mundo conhece pela data de nascimento. Para a Astrologia, a Lua é o planeta que representa a forma como cada pessoa reage emocionalmente às situações.

Por isso, o signo onde temos a Lua no Mapa Astral mostra nossas necessidades emocionais mais profundas e como nos relacionamos com as outras pessoas.

Nesse sentido, a Lua é o reflexo da nossa intimidade, das nossas emoções e do que verdadeiramente necessitamos para nos sentirmos seguros e amados.

Por isso, se você descobrir qual emoção de Divertida Mente representa cada signo, deve olhar para o seu signo lunar.

Se você não sabe qual é, siga o passo a passo. É fácil, rápido e gratuito!

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo. Então, vá até o Perfil Astrológico, e selecione “Planetas” Procure pela Lua e veja qual signo aparece ao lado. Este é o seu signo lunar.

A emoção de Divertida Mente que representa cada signo

A seguir, veja qual emoção de Divertida Mente que representa cada signo.

Alegria

A personagem é a primeira emoção a aparecer na mente da protagonista e atua como a líder, sempre se esforçando para manter Riley feliz. Alegria ensina sobre a importância de ver o lado positivo das coisas e manter o otimismo, mesmo em momentos difíceis.

Além disso, ela mostra como a felicidade pode ser uma força motivadora e inspiradora na vida de todos.

Lua em Leão: Entusiástica e calorosa, pessoas com a Lua em Leão tendem a irradiar uma energia vibrante e contagiante, sempre buscando iluminar o ambiente ao seu redor. Alegria reflete essa característica, sempre se esforçando para manter Riley feliz e positiva.

Otimista e expansiva, a Lua em Sagitário está sempre em busca de novas aventuras e conhecimentos, trazendo um espírito de entusiasmo e alegria para qualquer situação. Alegria incorpora essa energia, sempre procurando o lado divertido da vida e motivando Riley a ser feliz.

Tristeza

Tristeza está constantemente presente na vida de Riley e tenta ser otimista e útil, embora ache muito difícil ser positiva.

A personagem ensina que é normal e necessário sentir tristeza, pois ela é parte importante do nosso processo emocional e pode nos ajudar a lidar com perdas e decepções. Além disso, ela também destaca o valor da empatia e da compreensão.

Lua em Câncer: Profundamente emotiva e sensível, a Lua em Câncer faz com que as pessoas se conectem intensamente com suas próprias emoções e as dos outros. Por isso, Tristeza representa essa profundidade emocional, mostrando como é importante permitir-se sentir e expressar dor e vulnerabilidade.

Sabia que a a tristeza pode ser positiva para você? Entenda melhor aqui!

Raiva

A personagem é responsável pelos momentos de fúria de Riley, garantindo que as coisas sejam justas para ela, e tende a explodir quando algo sai do planejado. Assim, Raiva ensina sobre a importância de defender nossos direitos e lutar por justiça.

No entanto, também nos mostra que é necessário aprender a controlar essa emoção para não causar danos desnecessários.

Lua em Áries: Impulsiva e enérgica, a Lua em Áries reage rapidamente às situações com intensidade e paixão. Raiva representa essa reatividade, mostrando como é importante canalizar a energia da raiva de forma construtiva.

Reflita: Para onde vai a raiva quando a silenciamos?

Nojo

Nojo é honesta, teimosa e cética, sempre evitando que Riley seja “envenenada” tanto física quanto socialmente. Por isso, ela ensina sobre a importância de manter padrões e limites, protegendo-nos de situações e influências negativas.

Além disso, a personagem também destaca a necessidade de manter nossa integridade pessoal.

Lua em Virgem: Crítica e detalhista, a Lua em Virgem é preocupada com a higiene e a perfeição, sempre buscando evitar qualquer coisa que possa ser prejudicial. Nojo reflete essa atenção aos detalhes e a necessidade de manter padrões elevados.

Lua em Libra: Harmoniosa e sociável, a Lua em Libra valoriza as conexões sociais e frequentemente se lembra de momentos passados com carinho. Nojo reflete essa tendência a se conectar com memórias positivas e buscar equilíbrio emocional através das lembranças.

Medo

O personagem é sempre preocupado com a segurança e o bem-estar de Riley, agindo com cautela e desconfiança. Medo ensina sobre a importância de ser cauteloso e vigilante, ajudando-nos a evitar perigos e a tomar decisões seguras.

No entanto, também mostra que o medo excessivo pode nos impedir de aproveitar a vida plenamente.

Lua em Peixes: Sensível e intuitiva, a Lua em Peixes é facilmente afetada por medos e ansiedades, muitas vezes percebendo perigos onde não existem. Nesse sentido, Medo reflete essa sensibilidade, sempre preocupado com a segurança de Riley.

Vamos conversar sobre medo? A insegurança pode impulsionar, ao invés de travar suas atitudes.

Ansiedade

Ansiedade é uma nova emoção que surge com a adolescência de Riley, sempre carregando suas preocupações e tentando livrar Riley dos perigos.

A personagem ensina sobre a necessidade de reconhecer e lidar com nossas preocupações e medos, encontrando formas saudáveis de gerenciar o estresse.

Lua em Gêmeos: Inquieta e curiosa, a Lua em Gêmeos precisa de constante estímulo mental e pode ficar ansiosa quando enfrenta monotonia. Ansiedade reflete essa necessidade de estímulo e a tendência a se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo.

Como acalmar a ansiedade: conheça 5 técnicas

Inveja

Outra nova emoção, a personagem sempre desejando o que os outros têm e fascinada pelas novidades que chamam sua atenção.

Nesse sentido, Inveja ensina sobre o reconhecimento de nossas próprias inseguranças e a importância de valorizar o que temos, em vez de focar no que os outros possuem.

Lua em Escorpião: Intensa e profunda, a Lua em Escorpião sente inveja quando algo importante está ameaçado, muitas vezes desejando intensamente o que os outros têm. Inveja reflete essa intensidade emocional e a necessidade de lidar com sentimentos de ciúmes.

Lua em Touro: Valoriza a estabilidade e a segurança, a Lua em Touro pode sentir inveja quando essas são ameaçadas, desejando o que parece trazer segurança para os outros. Nesse sentido, Inveja representa essa necessidade de estabilidade e o desejo de possuir o que os outros têm.

Sabia que a inveja sinaliza o quanto estamos precisando trabalhar nosso amor próprio e autoestima?

Tédio

Tédio é uma nova emoção que está sempre apática, preguiçosa e sem muita expressão, mesmo nas interações com as demais emoções de Riley.

O personagem ensina sobre a necessidade de encontrar interesse e propósito em nossas atividades diárias e a importância de buscar novos estímulos e desafios para manter a mente ativa.

Lua em Aquário: Valoriza a inovação e a originalidade, a Lua em Aquário sente-se rapidamente entediada com a rotina e precisa de novas experiências para se manter engajada. Nesse sentido, Tédio reflete essa necessidade de novidade e estímulo intelectual.

Vergonha

A personagem é caracterizada por um gigante gentil que quer se esconder e dificilmente consegue passar despercebido.

Vergonha ensina sobre a importância de reconhecer nossos sentimentos de inadequação e trabalhar para superá-los, entendendo que todos cometem erros e têm falhas.

Lua em Capricórnio: Altamente autoexigente, a Lua em Capricórnio preocupa-se com a opinião dos outros e teme falhar, muitas vezes sentindo vergonha quando não atinge suas metas. Vergonha representa essa necessidade de aprovação e o medo do fracasso.

Como lidar com as emoções negativas?

