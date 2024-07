Como jogar Tarot: leia previsões e orientações quando quiser

Saber como jogar Tarot pode trazer benefícios que você nem imagina! Desde ajudar uma amiga a tomar uma decisão a conhecer desafios futuros, ou seja, tudo isso é possível com um baralho de Tarot à mão.

O Tarot pode ter enfoque na previsão ou na orientação. No primeiro caso, o jogo serve para prever o que está por vir de acordo com o contexto em que é utilizado. No segundo, a ideia é analisar o momento mentalizado e apontar a melhor forma de agir.

Neste artigo, vamos falar sobre:

métodos iniciantes e avançados;

os Arcanos Maiores do Tarot;

como jogar Tarot para si mesma(o).

Ao final, daremos a dica de onde você pode aprender tudo isso em poucas semanas!

Como jogar Tarot: os quatro métodos iniciantes

O Tarot é um oráculo que funciona no princípio da aleatoriedade. Ou seja, as respostas aparecem em cartas escolhidas aleatoriamente.

Para começar, vamos apresentar quatro formas de como jogar Tarot para quem está começando:

Método Clássico de Previsão (3 cartas): fornece uma visão rápida do passado, presente e futuro em relação à sua pergunta. Método Clássico de Previsão (4 cartas): faz análises detalhadas e previsões, mostrando sua situação atual e os desafios que tem pela frente, além de apresentar o resultado da previsão e um conselho. Método Clássico de Orientação e Posicionamento (1 carta): apresenta conselhos e orientações sobre uma questão específica. É um método fácil de praticar, fornecendo uma introdução ao simbolismo das cartas. Método Extra de Aconselhamento e Atitude (4 cartas): auxilia na orientação e ação diante de desafios e decisões.

É importante estudar bastante o significado das cartas para saber interpretá-las. Isso porque praticar regularmente também ajuda a desenvolver sua habilidade de leitura.

Como jogar Tarot de 22 cartas

Embora o jogo completo de Tarot tenha 78 cartas, é possível jogar apenas com os 22 Arcanos Maiores. Eles representam aspectos fundamentais da jornada humana e fornecem importantes prognósticos ou aconselhamentos.

Cada carta tem um nome, um número e uma representação visual única.

Os Arcanos Maiores e seus significados

Métodos avançados de Tiragem

Algumas pessoas procuram métodos mais avançados de como jogar Tarot. E não é à toa: eles oferecem leituras mais detalhadas e profundas. Veja abaixo alguns exemplos:

Tiragem da Cruz Celta

É uma tiragem mais complexa, embora bastante utilizada. Nesse jogo, são usadas dez cartas para fornecer informações mais detalhadas sobre uma questão ou situação.

Entre essas dez está uma carta central, que representa o foco da leitura.

Tiragem em Ferradura

A Tiragem em Ferradura utiliza sete cartas para explorar os desafios e oportunidades que uma pessoa pode enfrentar em uma situação, assim cada carta representa um momento:

situação atual;

passado recente;

futuro próximo;

influências externas;

atitude;

conselho;

resultado.

O método leva esse nome porque as cartas ficam dispostas na forma de uma ferradura de cavalo.

Tiragem da Mandala

A Mandala é uma tiragem que envolve a disposição das cartas em um padrão circular. Cada posição tem um significado específico, assim a leitura se concentra na interação entre as cartas.

Por ser considerada uma tiragem mais complexa, geralmente, é usada para leituras mais detalhadas e, por isso, requer experiência por parte da pessoa que está lendo o Tarot.

No Personare, é possível usar esse método para prever seu semestre. Faça sua previsão semestral aqui!

Tiragem da Árvore da Vida

A Árvore da Vida é uma tiragem baseada na cabala judaica. Esse método utiliza dez cartas dispostas em uma forma semelhante a uma árvore e, desse modo, examina diferentes aspectos da vida de uma pessoa, incluindo amor, trabalho, espiritualidade e outros.

A Tiragem da Árvore da Vida é, geralmente, usada por pessoas experientes. Além disso, é considerada mais avançada devido à complexidade das interpretações cabalísticas envolvidas.

Tiragem de Sete Cartas

Esta é uma tiragem simples, que usa sete cartas para fornecer uma visão geral de uma situação ou problema. Desse modo, cada carta representa uma posição específica e contribui para a interpretação geral:

situação atual;

desafios ou obstáculos;

influências do passado;

habilidades ou apoios disponíveis;

influências futuras;

conselho ou orientação;

resultado provável da situação.

Tiragem para o Amor

Como o nome sugere, essa tiragem se concentra nas questões relacionadas ao amor e aos relacionamentos, usando seis cartas dispostas de maneira específica.

O Tarot e o Amor do Personare ajuda você a:

descobrir as vantagens do seu momento afetivo;

entender o que a outra pessoa sente por você;

como guiar sua vida amorosa;

saber quais são os desafios a serem superados;

aprender lições para se relacionar melhor.

A ideia é trazer interpretações para quem busca um novo amor ou deseja melhorar o relacionamento.

É importante lembrar que a interpretação das cartas do Tarot não depende apenas do método de tiragem, mas também das habilidades e intuição da pessoa que está lendo. Cada carta tem múltiplos significados, que podem variar dependendo do contexto em que se apresentam.

Portanto, a prática e o estudo contínuos são essenciais para se tornar um(a) leitor(a) de Tarot habilidoso(a).

Como jogar Tarot para si mesma(o)

Saber como jogar Tarot para si mesma(o) pode ser uma habilidade valiosa e com diversas vantagens. Embora o Tarot seja frequentemente associado a leituras feitas por terceiros, a capacidade de fazer leituras para si pode ser incrivelmente benéfica.

Aqui estão algumas vantagens de saber como jogar Tarot para si mesma (o):

Autoconhecimento

O Tarot é uma ferramenta poderosa para a exploração do eu interior. Assim, ao fazer leituras para si mesma(o), você pode ganhar insights profundos sobre sua personalidade, emoções, desafios e potenciais. Além disso, ajuda a aumentar o autoconhecimento e a compreensão de si.

Tomada de decisão

O Tarot pode auxiliar na tomada de decisões importantes porque quando você está diante de escolhas difíceis, as cartas podem oferecer perspectivas adicionais, ajudando a considerar todas as opções e suas consequências de forma mais clara.

Autodesenvolvimento

Saber como jogar Tarot para si mesma (o) pode ser uma ferramenta importante para o autodesenvolvimento. Assim, você pode usar o Tarot para definir metas pessoais, explorar áreas de crescimento e acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

Autoempoderamento

A capacidade de fazer leituras para si proporciona senso de controle e autonomia. Assim, em vez de depender de outras pessoas para obter orientação, você pode se sentir capacitada (o) para buscar respostas e orientações quando necessário.

Reflexão e meditação

O Tarot pode ser uma forma eficaz de meditação e reflexão porque, ao analisar as cartas e suas interpretações, você pode mergulhar profundamente em questões pessoais e espirituais, promovendo a tranquilidade e a introspecção.

Resolução de problemas

O Tarot pode ajudar a desvendar problemas complexos porque, ao examinar uma situação sob nova perspectiva, você pode descobrir soluções criativas que talvez não tenha considerado de outra forma.

Conexão espiritual

Para quem busca uma conexão mais profunda com sua espiritualidade, o Tarot pode ser uma ferramenta de exploração espiritual. É porque as cartas podem ajudar a entender questões espirituais e aprofundar a conexão com o universo.

Autocuidado

Incorporar o Tarot em sua rotina de autocuidado pode ser relaxante e terapêutico. Tirar um tempo para fazer leituras para si pode ser uma maneira de aliviar o estresse e cuidar de sua saúde mental.

Intuição desenvolvida

Saber como jogar Tarot para si pode fortalecer sua intuição ao mesmo tempo em que você ganha mais familiaridade com as cartas e suas ressonâncias pessoais, sua capacidade de confiar em sua intuição pode crescer.

Disponibilidade instantânea

Uma das maiores vantagens de saber como jogar Tarot para si mesma(o) é a disponibilidade imediata. Você pode fazer uma leitura sempre que sentir a necessidade, sem depender de um leitor externo.

Depois desta leitura, você se sente pronta(o) para aprender como jogar Tarot? Então temos uma excelente notícia: o início desta jornada está bem aqui!

Se você buscava uma ferramenta para te ajudar no autoconhecimento e tomada de decisões, acabou de encontrar!

