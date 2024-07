Chegamos à metade final do ano, e é hora de conferir o seu mantra para julho, segundo o horóscopo mensal.

O mês que inaugura o segundo semestre será marcado por ciclos planetários relevantes, a começar por Netuno retrógrado, um período fértil em escapismos, ilusões, pseudo-espiritualidade e fake news — portanto, muita atenção.

Nesse sentido, os mantras podem ajudar a trazer foco para a mente, promover calma e trazer energia positiva. Com isso, nos auxiliam a lidar com as tendências astrológicas do mês, funcionando como âncoras para manter o equilíbrio e a harmonia.

Veja, na lista a seguir, o seu mantra para o seu signo solar e o ascendente. Assim, poderá canalizar as energias de forma positiva, mantendo o equilíbrio e a harmonia.

O seu mantra para julho é

Áries

Para quem é do signo de Áries, julho deve ser um mês de intensas transformações e oportunidades. Por isso uma energia dinâmica e assertiva, ideal para iniciar novos projetos financeiros.

Mantra de Áries: “Eu equilibro responsabilidade e diversão.”

Touro

O signo de Touro tende a ter um dos meses mais marcantes do ano, trazendo uma onda de energia e determinação. Isso porque o alinhamento de Marte com Urano potencializa a criatividade e a inovação, mas exigindo cautela para evitar decisões impulsivas.

Mantra de Touro: “Eu transformo desafios em oportunidades.”

Gêmeos

Neste mês, Marte transita pelo signo de Gêmeos, trazendo vigor e determinação. Esse período é ótimo para tirar ideias do papel, iniciar projetos e afirmar-se em diversas áreas da vida, mas cuidado com a impaciência e a impulsividade.

Mantra de Gêmeos: “Eu sou a ação equilibrada pela prudência.”

Câncer

Julho é significativo para Câncer, especialmente para aqueles que fazem aniversário neste mês — vale fazer a sua Revolução Solar. Além disso, Vênus transita por Câncer, aumentando magnetismo, e Mercúrio facilita decisões estratégicas.

Mantra de Câncer: “Eu atraio amor e harmonia em minha vida.”

Leão

Leão pode esperar um mês vibrante com Mercúrio transitando pelo signo, estimulando clareza mental e comunicação eficaz. Além disso, Vênus passa por Leão e acentua seu carisma natural, tornando-o um período propício para relacionamentos.

Mantra de Leão: “Eu brilho com confiança e atraio o melhor.”

Virgem

Julho de 2024 reserva desafios e crescimento pessoal para Virgem, com Júpiter e Saturno formando aspectos tensos com o Sol. Por isso, equilibrar expansão e contenção será crucial para aproveitar as oportunidades de amadurecimento.

Mantra de Virgem: “Eu encontro equilíbrio em meio aos desafios.”

Libra

Libra terá um mês dividido entre o setor profissional e as conexões sociais, com Vênus transitando por essas áreas. Até o dia 11, aproveite para fortalecer relações profissionais. Mas a partir do dia 12, foque em renovar amizades e participar de atividades comunitárias.

Mantra de Libra: “Eu crio harmonia em todas as minhas relações.”

Escorpião

Até o dia 20 de julho, Escorpião pode ter desafios com Marte em oposição ao seu signo, exigindo atenção e estratégia. Por isso, além do mantra, utilize atividades físicas e criativas para canalizar essa energia intensa de maneira produtiva.

Mantra de Escorpião: “Eu transformo adversidades em força.”

Sagitário

Sagitário deve equilibrar expansão e moderação com Júpiter em oposição ao seu signo neste mês. Além disso, Vênus favorece estudos e crescimento pessoal. Evite excessos e busque novas experiências de maneira equilibrada – por isso, use seu mantra.

Mantra de Sagitário: “Eu expando meus horizontes com sabedoria.”

Capricórnio

O mês será de introspecção para Capricórnio, com a oposição de Vênus e a baixa solar anual. Pratique o autocuidado e utilize a diplomacia para manter harmonia nos relacionamentos.

Mantra de Capricórnio: “Eu cuido de mim e mantenho a paz.”

Aquário

Aquário enfrentará tensões com Marte em quadratura e Vênus em oposição. Canalize a energia de Marte em atividades construtivas e resolva conflitos nos relacionamentos com equilíbrio.

Mantra de Aquário: “Eu sou resiliente diante dos desafios.”

Peixes

Julho será um mês harmonioso para Peixes, com Vênus promovendo bem-estar nas áreas da saúde, trabalho e rotina diária. Aproveite para iniciar novos hábitos de saúde e melhorar o ambiente de trabalho.

Mantra de Peixes: “Eu cultivo equilíbrio e harmonia em minha vida.”

