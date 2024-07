Numerologia: previsões para o amor em julho de 2024

Julho é o mês que abre a segunda metade do ano e, em 2024, tende a ser um período que exigirá muito apoio mútuo nas relações. Ao menos é isso o que indica a Numerologia e suas previsões para o amor em julho de 2024, que você confere a seguir.

Antes de mais nada, começando pelo básico: os números em destaque neste mês são o 6 e o 8. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 8 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2024 (2+0+2+4 = 8). Já o 6 representa julho deste ano. Ele é definido quando acrescentamos à soma 8 (do ano de 2024) o número 7, já que julho é o sétimo mês no calendário. Logo, temos 8+7 = 15. Somando 1+5, chegamos ao número 6 como o Mês Universal de julho de 2024.

Simbolismos de julho de 2024 na Numerologia

Assim, o mês de julho de 2024 carrega as energias e os significados dos números 6 e 8. Juntos, esses números sugerem um período de muito atrito, que demandará muita diplomacia e senso de justiça.

Além disso, segundo a Numerologia, é um mês que pode ser marcado por muitas responsabilidades familiares e profissionais. A saúde também pede um cuidado maior.

Podemos sentir uma necessidade de nos dedicarmos mais à família neste mês. Isso se dará especialmente diante de divergências sobre questões financeiras ou de saúde de familiares. De toda forma, é o momento de oferecer e receber apoio dos outros.

Mas cada pessoa viverá isso de maneira diferente. Veja abaixo como calcular o seu Mês Pessoal e entender o que precisa mudar na sua vida para você aproveitar melhor julho de 2024.

Para receber mais dicas, entre no nosso grupo de Numerologia no WhatsApp

Previsões para o amor em julho de 2024

Além dos números destaques de julho, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal, que é possível encontrar aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas.

Para isso, basta você:

Acessar aqui o Mapa de Previsões Numerológicas .

Incluir seus dados.

Escolher o período de julho a setembro de 2024.

Conferir o número do seu Mês Pessoal em julho.

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 4 e no Trimestre 1.

Agora que você já sabe como calcular o seu Mês Pessoal e conferiu seus números, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em julho de 2024:

Mês Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 1

Se você não está se relacionando, você entra num período de mais coragem, iniciativa e romantismo. Ou seja, um momento muito propício para começar um relacionamento. A não ser que você prefira manter sua independência e curtir casos e aventuras sexuais.

Caso esteja num relacionamento, você vai querer algo novo e mais excitante com seu par, inclusive sexualmente. Proponha ideias e novidades, programas diferentes para sair da rotina. Enfim, curtam bastante a vida a dois. É um mês altamente fértil.

Mês Pessoal 2 – Trimestre Pessoal 4

Se você não está se relacionando, pode aproveitar o desejo maior por companhia do 2 em um vínculo mais sério e duradouro do 4.

Mas, para isso, precisará ir com calma, vencendo a desconfiança inicial. Você precisará sentir segurança ao lado da sua cara-metade para construir gradativamente as bases deste vínculo.

Caso esteja num relacionamento, o momento pode exigir que você ofereça seu apoio emocional e material ao seu par. Ou, ainda, que você demande esse amparo da pessoa parceira.

Maiores responsabilidades familiares ou de saúde demandarão acordos e maior companheirismo. Se não formalizou o vínculo de vocês, este é um ótimo mês para isso.

Mês Pessoal 3 – Trimestre Pessoal 7

Se você não está se relacionando, pode haver o conflito entre a aventura romântica e sexual versus o desejo por um vínculo mais íntimo e prazeroso. De todo modo, seu poder de sedução está maior.

Caso esteja num relacionamento, vale a pena uma viagem ou alguns programas diferentes, mais divertidos e excitantes com a pessoa parceira.

Mas não precisa ser nada mirabolante. Mesmo simples conversas podem ser muito estimulantes, se houver uma troca de conhecimento em um companheirismo mais íntimo. Experimente!

Mês Pessoal 4 – Trimestre Pessoal 1

Se você não está se relacionando, pode aproveitar a disponibilidade em começar do 1, o romantismo do 6 e o poder de concretização do 4. Ou seja, iniciar um novo relacionamento que lhe transmita a sensação de segurança emocional e material.

Se você está num relacionamento, maiores responsabilidades familiares podem tirar um pouco do tempo da convivência a dois. Além disso, podem também demandar que um ajude o outro diante dos deveres ou questões de saúde.

Os números que regem o mês também indicam que pode vir um novo ciclo na vida a dois. Isso pode vir de muitas formas: formalizando o vínculo de vocês, a chegada de um filho, ou a decisão de morar juntos.

Mês Pessoal 5 – Trimestre Pessoal 4

Se você não está se relacionando, a desconfiança e o medo da traição ou do abandono podem ser a justificativa para você querer preservar a sua liberdade.

Porém, vale a pena ousar com segurança, se você decidir se envolver mais profundamente com alguém que tiver a paciência para vencer suas resistências.

Caso esteja num relacionamento, é um ótimo período para viajar em família. Pode ser que você tenha de ficar um tempo longe do seu amor por conta de viagem ou trabalho. Ajustes são necessários para haver uma mudança no companheirismo e na intimidade.

Mês Pessoal 6 – Trimestre Pessoal 7

Se você não está se relacionando, o desejo por estar numa união marcada por companheirismo e intimidade estará maior. Por outro lado, você terá um nível alto de exigência e seletividade.

Entretanto, se não esperar a perfeição do outro, pode começar a construir as bases de um vínculo afetivo. Inclusive, pode ser com alguém do passado.

Caso esteja num relacionamento, pode se deparar com uma divergência maior com a pessoa parceira, especialmente sobre questões financeiras ou familiares. Isso demandará uma atitude justa e madura.

Dessa forma, vocês poderão aparar as arestas e criar um nível mais profundo de companheirismo. Se vocês ainda não formalizaram o laço, este é um mês muito apropriado.

Mês Pessoal 7 – Trimestre Pessoal 1

Se você não está se relacionando, pode ser um período em que poderá preferir manter sua privacidade e independência.

Você pode aproveitar para refletir profundamente sobre alguma história de amor do passado. A partir daí, poderá extrair lições valiosas que lhe permitirão amar de um jeito mais sadio, corajoso e entregue.

Mas se você já está numa relação, pode ser um mês bastante apropriado para viajar com a pessoa parceira. Dessa viagem pode vir uma renovação na forma de vocês darem e receber afeto.

Busque criar novos programas e algum novo projeto estimulador do renascimento e da intimidade entre vocês. Talvez a viagem seja solitária (você ou seu par), e isso vai demandar uma dose extra de desapego de vocês.

Mês Pessoal 8 – Trimestre Pessoal 4

Se você não está se relacionando, tem a chance de alinhar o poder de concretização do 4 e do 8 com o início representado pelo 1. Ou seja, começar um relacionamento é bastante apropriado. Mas tem de lhe oferecer a sensação de segurança e de durabilidade.

Caso você esteja se relacionando, é um mês em que sua energia pode estar mais voltada para algum projeto, empreendimento ou maiores responsabilidades profissionais. Portanto, você poderá ter menos tempo para o amor.

Mas se você e a pessoa parceira não formalizaram o vínculo ainda, eis um mês muito apropriado para a união começar esse novo ciclo.

Mês Pessoal 9 – Trimestre Pessoal 7

Se você não está se relacionando, pode ser um período mais propício para refletir sobre sua vida afetiva. A partir dessa reflexão, você poderá extrair uma maior compreensão sobre os medos e limitações que precisam ser superados numa nova história de amor.

Se alguém demonstrar que é de confiança e incentivar você a vencer a sua resistência, entregando-se para criar um vínculo mais profundo, ótimo!

Caso já esteja se relacionando, você pode sentir necessidade de estabelecer um novo nível de intimidade com a pessoa parceira. Existe a oportunidade de vocês superarem uma crise de desconfiança e medos a partir de uma viagem, seja de férias ou uma saída rápida.

É importante ter conversas mais intimistas com seu par, a fim de que ambos possam decidirem algum ajuste para melhorar a forma de se relacionarem.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Numerologia: previsões para o amor em julho de 2024 apareceu primeiro em Personare.