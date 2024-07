Você saber ler o seu Horóscopo corretamente?

Muitas pessoas buscam os horóscopos em busca de orientações diárias, semanais, mensais e até anuais para conduzir suas vidas. Mas grande parte delas talvez não saiba como de fato acompanhar os Astros. Por isso, neste artigo você vai saber como ler o Horóscopo do seu signo corretamente.

De origem grega, a palavra horóscopo significa “ver a hora” ou “espelho da hora”. É um mapa que reflete as posições exatas dos planetas do zodíaco em um determinado momento e que fornece informações sobre acontecimentos e tendências.

Agora, vamos te mostrar como ler o Horóscopo do seu signo corretamente, pois é possível que você esteja cometendo alguns equívocos que podem atrapalhar as decisões.

Escolha o signo para ler o Horóscopo

A maioria das pessoas lê o horóscopo para o seu signo solar, já que é a posição mais fácil de saber do Mapa Astral — basta saber o dia de nascimento. Não está errado, mas o problema é ignorar todas as outras posições.

Já ouviu falar do Big 3 da Astrologia — Sol, Lua e Ascendente no Mapa Astral? Ler o horóscopo para esses três signos poderá te dar informações muito mais precisas e para os objetivos que você busca. Olha só:

Horóscopo para o seu signo ascendente: é geralmente o horóscopo mais preciso, já que seu signo ascendente define quem você é, não à toa é a Casa 1 do nosso Mapa Astral.

é geralmente o horóscopo mais preciso, já que seu define quem você é, não à toa é a Casa 1 do nosso Mapa Astral. Horóscopo para o seu signo lunar: pode oferecer percepções e tendências em um nível mais emocional, já que a Lua rege seus humores e sentimentos.

pode oferecer percepções e tendências em um nível mais emocional, já que a Lua rege seus humores e sentimentos. Horóscopo para o seu signo solar: não precisa descartar seu signo solar! Ele também vai te fornecer pistas valiosas, pois o Sol é um dos planetas e posições mais importantes, simboliza a sua essência.

Não leia apenas horóscopos do dia

As previsões publicadas em horóscopos do dia, semanais e mensais são encontradas ali são apenas um pedaço do verdadeiro horóscopo. Para saber com precisão o que pode ocorrer na sua vida, é preciso ir além do Big 3.

É preciso relacionar o Mapa do Céu (trânsitos e aspectos astrológicos do momento) com o seu Mapa Astral (posição dos planetas na hora que você nasceu).

É complexo fazer isso sozinho ou mesmo escrever e publicar diariamente em jornais e sites, pois são muitas as relações que podem ser feitas.

Por isso, o Personare desenvolveu o Horóscopo Personalizado (acesse aqui), que já faz o cálculo a partir do seu Mapa e divulga as previsões mais importantes.

Leia também as previsões coletivas

É importante saber quando Sol ingressa num signo, quando a Lua entra na fase Nova ou quando Mercúrio fica retrógrado, porque são trânsitos que mudam a energia do momento.

Por isso, siga lendo o horóscopo do seu signo (solar, ascendente e lunar, preferencialmente) e as interpretações de cada trânsito que você encontra nos artigos do Personare, pois vão te dar insights e dicas de como agir e o que evitar.

O time de astrólogos do Personare publica no YouTube e no site as previsões da semana, mensais, semestrais e anuais. Fique de olho!

Mas saiba que não necessariamente tudo vai ocorrer com você ou lhe afetar da mesma forma que a outras pessoas ao seu redor — tudo isso porque vocês têm planetas, signos e aspectos diferentes e os trânsitos vão agir de forma diferente para cada pessoa.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Você saber ler o seu Horóscopo corretamente? apareceu primeiro em Personare.