Dia do Rock Astrológico: a trilha sonora de cada signo

É 13 de julho! Dia do Rock. A trilha sonora de cada signo tem tudo a ver com um belíssimo mergulho nas profundezas das nossas emoções.

A música, especialmente o rock, tem capacidade de mexer forte com o que sentimentos, desde mudar a vibe de um momento, de triste para feliz, por exemplo, até nos fazer lembrar de alguém, trazer sensação de nostalgia, saudade e outras milhares de emoções.

Na Astrologia, todas as nossas emoções e humores são regidos pela posição da Lua no Mapa Astral, ou seja, a trilha sonora de cada signo tem tudo a ver com o nosso lado lunar. Então, primeiro, vamos conhecer o signo lunar!

Como descobrir o signo Lunar

É fácil e gratuito descobrir o signo lunar, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui seu Mapa Astral grátis Personare

Então, vá até a Amostra grátis do seu Mapa

Na sua lista de Planetas, procure pelo signo que está ligado à Lua, assim como na imagem abaixo.

Agora, vamos à trilha sonora de cada signo lunar porque você já descobriu o seu!

Trilha sonora de cada signo

A música tem poder transformador sobre nossas emoções e, por isso, quando combinada com a Astrologia, pode nos ajudar a explorar e entender melhor nossos próprios sentimentos. Tem gente até que leva letra de música para sessão de terapia!

É porque escolher músicas que se alinham com a energia da sua Lua pode mexer profundamente tanto nas suas emoções quanto no seu estado de espírito.

Trilha Sonora da Lua em Áries

A Lua em Áries traz espírito impulsivo, enérgico e apaixonado. Por isso, as músicas que combinam com essa energia são vibrantes, intensas e carregadas de adrenalina.

“Pro Dia Nascer Feliz” – Barão Vermelho “Do I Wanna Know?” – Arctic Monkeys “The Pretender” – Foo Fighters “O Vencedor” – Los Hermanos

Trilha Sonora da Lua em Touro

Com a Lua em Touro, as emoções são mais estáveis, sensuais, mas também apreciadoras de conforto e beleza. Músicas que transmitem sensação de prazer e segurança são ideais.

“Stairway to Heaven” – Led Zeppelin “Amor em Laranja” – Silva “Eduardo e Mônica” – Legião Urbana “Flores” – Titãs

Trilha Sonora da Lua em Gêmeos

A Lua em Gêmeos é marcada pela curiosidade, adaptabilidade e necessidade de variedade. Assim, músicas dinâmicas e que ofereçam um mix de estilos são perfeitas.

Trilha Sonora:

“Bad Decisions” – The Strokes “Smells Like Teen Spirit” – Nirvana “Será” – Legião Urbana “Agora Só Falta Você” – Rita Lee

Trilha Sonora da Lua em Câncer

Com a Lua em Câncer, as emoções são profundas, nostálgicas e caseiras e, por isso, as músicas que tocam o coração e evocam memórias são ideais.

“Paciência” – Lenine “Nothing Else Matters” – Metallica “Lanterna dos Afogados” – Paralamas do Sucesso “11 y 6” – Fito Páez

Trilha Sonora da Lua em Leão

A Lua em Leão é cheia de confiança, drama e um desejo por expressividade e, dessa forma, as canções grandiosas e que inspirem autoexpressão são indicadas.

“Don’t Stop Me Now” – Queen “Livin’ on a Prayer” – Bon Jovi “O Tempo Não Para” – Cazuza “Mariposa Tecknicolor” – Fito Páez

Trilha Sonora da Lua em Virgem

Com a Lua em Virgem, as emoções são mais analíticas, práticas e voltadas para a perfeição e, por isso, as canções com letras bem elaboradas e arranjos detalhados são perfeitas.

“Quando Bate Aquela Saudade” – Rubel “Under the Bridge” – Red Hot Chili Peppers “The Adults Are Talking” – The Strokes “Infinita Highway” – Engenheiros do Hawaii

Trilha Sonora da Lua em Libra

A Lua em Libra busca harmonia, equilíbrio e beleza e músicas suaves e melodiosas que tragam um senso de paz vão encantar.

“Toda Forma de Amor” – Lulu Santos “Último Romance” – Los Hermanos “Here Comes the Sun” – The Beatles “Every Breath You Take” – The Police

Trilha Sonora da Lua em Escorpião

A Lua em Escorpião é intensa, profunda e misteriosa e, assim, as canções que exploram emoções profundas e temas sombrios são nossas sugestões.

“Pra Ser Sincero” – Engenheiros do Hawaii “Enter Sandman” – Metallica “Demons” – Imagine Dragons “Arsonist’s Lullabye” – Hozier

Trilha Sonora da Lua em Sagitário

Com a Lua em Sagitário, as emoções são otimistas, aventureiras e expansivas e, portanto, músicas que inspirem liberdade e exploração podem mexer com seus sentimentos.

“Do I Wanna Know?” – Arctic Monkeys

“Someday” – The Strokes

“Alegria, Alegria” – Caetano Veloso

“Adventure of a Lifetime” – Coldplay

Trilha Sonora da Lua em Capricórnio

A Lua em Capricórnio é séria, ambiciosa e focada e, por isso, pode curtir muito ouvir sons que tragam senso de determinação e conquista.

“Uprising” – Muse “The Pretender” – Foo Fighters “Nada Vai Te Machucar” – Capital Inicial “Do I Wanna Know?” – Arctic Monkeys

Trilha Sonora da Lua em Aquário

A Lua em Aquário é inovadora, excêntrica e voltada para a comunidade e, por isso, todas as letras e sons originais e fora do comum costumam conquistar suas emoções.

“Radioactive” – Imagine Dragons “Wanderlust” – Björk “Será que é Isso que Eu Necessito?” – Titãs “Mr. Brightside” – The Killers

Trilha Sonora da Lua em Peixes

Com a Lua em Peixes, as emoções são sensíveis, compassivas e muitas vezes escapistas, ou seja, combinam com músicas que evocam um mundo de sonhos e fantasia.

“Comfortably Numb” – Pink Floyd “With or Without You” – U2 “Counting Stars” – OneRepublic “Boulevard of Broken Dreams” – Green Day

