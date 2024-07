Vênus em Leão: como aproveitar a energia do amor

O trânsito de Vênus em Leão 2024 vai de 11 de julho a 04 de agosto. Neste ano, o planeta do amor não vai ficar retrógrado.

O amor, durante Vênus em Leão, costuma ficar mais alegre, exuberante, mas também brilhante, exigindo nossa melhor atuação. Então, prepare-se!

A seguir, veja dicas para pessoas comprometidas e solteiras aproveitarem o melhor desse período. Se você quer saber mais sobre Vênus no Mapa Astral e o seu jeito de amar, veja aqui.

Trânsito de Vênus em Leão se você não está em um relacionamento

Invista em todo o seu poder de atração (descubra aqui qual é) , esbanjando alegria e autoconfiança, mas fazendo a outra pessoa se sentir alvo da sua atenção também.

Experimente, ainda, elogiá-la na medida certa ou demonstrar que ela tem algum traço ou característica que você admira.

A hora é para ser uma pessoa mais extrovertida, expressiva, mas também caprichar no seu visual.

Se um namoro começar a partir de agora, no mínimo, poderá ser quente e marcante, já que Vênus transita por um signo do elemento Fogo .

. Esta é uma das melhores épocas do ano para a conquista! Mas lembre-se que não há nada mais repelente do que alguém que se acha o máximo e não estende este tapete vermelho para a outra pessoa também.

Sugestões de lugares para encontros: nas melhores festas, eventos, bares, ou seja, nos lugares mais alegres e animados.

Trânsito de Vênus em Leão se você está em um relacionamento sério

Desacomode-se! Seja uma pessoa mais expressiva, faça surpresas e fale o que sente.

Planeje em momentos de lazer com quem você gosta: férias, praia, passeios, etc.

Este trânsito também é perfeito para presentear ou ter gestos mais grandiosos .

. Lembre-se que elogio nunca é demais. Não custa ressaltar o quanto você acha a pessoa amada atraente e enxerga as suas qualidades.

Muito interessante também para liberar a criatividade, inclusive no erotismo. Brinque e aqueça a sua relação com essas dicas!

Se brigas acontecerem nesse período, ou é porque um dos dois vem sendo muito egocêntrico, ou porque a outra pessoa está muito apagada. Vocês precisam de brilho e autoestima nas doses certas.

O momento também é favorável para você cuidar mais da beleza, se gostar mais e lembrar da pessoal especial que é, e também da pessoa parceira.

Se você andou se desgastando por qualquer motivo, como excesso de trabalho, coloque diversão na sua vida para retomar a sua expressividade e voltar a investir com tudo em si e no amor.

Vênus em Leão no seu Horóscopo

Quando Vênus passar por Leão, o planeta do amor vai atuar exatamente na área em que você tem esse signo no seu Mapa. Há duas formas de ver isso:

1. No seu Horóscopo

O Horóscopo Personare grátis faz uma leitura entre o céu de hoje, ou seja, onde os planetas estão se movimentando agora, e analisa isso em relação ao seu Mapa. Com isso, você tem previsões personalizadas. Siga o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Horóscopo Personare grátis.

Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tem, cadastre-se gratuitamente e inclua suas informações de nascimento.

Veja a lista de Trânsitos, em qual casa Vênus estará. No exemplo abaixo, que a pessoa estará com Vênus na Casa 11 no período de Vênus em Leão.

Quando você clicar no seu trânsito, leia, então, as previsões personalizadas para você nesta fase do ano.

2. No seu Mapa Astral

Veja no seu Mapa Astral em qual casa você tem Leão. Todo mundo tem todos os signos e para conferir é rápido e gratuito. Siga o passo a passo:

Abra aqui o seu Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique na opção Signos nas Casas

Procure o signo de Leão na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa

Veja no exemplo abaixo, que a pessoa tem Leão na casa 11 e isso significa que o trânsito de Vênus em Leão passarará por esta casa durante o período.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

