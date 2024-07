Tarot para o segundo semestre de 2024: O Diabo e O Papa entram em cena

A Justiça, o arcano que rege o ano de 2024, continua a desempenhar um papel central, mas o Tarot para o segundo semestre de 2024 traz novas energias e desafios representados pelas cartas O Diabo e O Papa.

Baseamos as previsões do ano e de cada semestre na soma dos números que compõem as datas.

A Justiça é a carta do ano, porque resultada da soma de 2+0+2+4 = 08

é a carta do ano, porque resultada da soma de 2+0+2+4 = 08 O Diabo surge a partir da soma do último dia do ano 3+1+1+2+2+0+2+4 = 15

surge a partir da soma do último dia do ano 3+1+1+2+2+0+2+4 = 15 O Papa é fruto da soma de O Diabo (15) com A Justiça (08), que resulta em 23

A interação entre esses três arcanos sugere um segundo semestre marcado por conflitos entre ideias antagônicas. Essa dinâmica cria um período de intenso aprendizado e crescimento.

A seguir, entenda o que as previsões do Tarot para o segundo semestre de 2024 mostram de tendências para várias áreas da vida. Desse modo, você pode interpretar as suas próprias previsões do Tarot Semestral para o restante desse ano.

Primeiro x Segundo Semestre de 2024

No primeiro semestre, além da Justiça, tivemos como marca as energias das cartas Roda da Fortuna e Lua.

Essas cartas sugeriam que o início do ano seria marcado pela busca por igualdade e correção (Justiça), mudanças cíclicas e oportunidades (Roda da Fortuna) e um ambiente permeado por mistério, intuição e flutuações emocionais (Lua).

Essa combinação indica que o primeiro semestre se voltaria mais à introspecção e aos ajustamentos necessários, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo.

Porém, para o segundo semestre, entra em cena O Diabo, que indica um período de confrontos e desafios éticos. Este arcano destaca os desejos, tentações e lutas internas que podem surgir, exigindo que lidemos com questões profundas e muitas vezes desconfortáveis.

Enquanto isso, a energia de A Justiça permanece, insistindo na necessidade de equilíbrio e correção.

Para completar, temos a carta do Papa, que nos orienta a buscar sabedoria e estabilidade espiritual. Por isso, o Tarot para o segundo semestre de 2024 também aponta a oportunidade para aprendizado profundo, onde cada desafio pode ser uma lição valiosa.

É um convite para refletirmos sobre nossas escolhas e suas consequências, tanto para nós mesmos quanto para o coletivo.

Previsões específicas do Tarot para o segundo semestre de 2024

Amor no segundo semestre

O campo do amor e das relações recebe a forte energia do Diabo no segundo semestre. Esse arcano sugere que as indecisões e impasses nas relações ganhem uma tendência de definição.

As pessoas devem estar mais conscientes de seu próprio valor e dispostas a cortar laços que não promovem um equilíbrio justo entre dar e receber.

Além disso, este é um momento de avaliação profunda, onde a verdade e a clareza serão fundamentais para tomar decisões importantes nas relações afetivas.

Você poderá entender seu momento amoroso, junto com as previsões do Tarot para 2024, ao conhecer mais profundamente aqui Tarot e o Amor.

Finanças

No âmbito financeiro, as previsões do Tarot para o segundo semestre de 2024 indicam oscilações. Enquanto a primeira metade do ano pode ter oferecido perspectivas positivas, a segunda chega com desafios que exigirão equilíbrio e ajustes cuidadosos.

A mesma dificuldade em termos financeiros é apontada pela Astrologia para o segundo semestre. Por isso, vale, sim, cuidar com mais atenção dos seus recursos e adotar estratégias e planejamento.

Além disso, as cartas do Tarot para o segundo semestre indicam a implementação de programas sociais, gerando divisões na sociedade quanto à sua aceitação e efeito.

Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris, que ocorrem neste ano, podem ser um palco para extremismos religiosos e políticos, refletindo as tensões sugeridas pela combinação dos arcanos do segundo semestre.

Este evento global pode trazer à tona conflitos latentes, exigindo um olhar atento e equilibrado sobre as dinâmicas sociais e culturais em jogo.

Leo Chioda e Alex Lepletier

Leo Chioda e Alex Lepletier são autores das previsões do Tarot para 2022. Leo é especialista em Tarot do Personare e assina o Tarot Mensal e o Tarot Direto. Também é professor do Curso Básico de Tarot do Personare. Alex tarólogo e ministra cursos e oferece consultas online de Tarot, Baralho Cigano e Runas.

