Qual é a diferença entre Sol, Ascendente e Lua?

A Astrologia é muito mais do que apenas o signo solar que costumamos consultar nos horóscopos ou que apresentamos quando nos perguntam “qual seu signo”. Por isso, quem busca compreender seu Mapa Astral, ferramenta poderosa de autoconhecimento, deve entender a diferença entre Sol, Ascendente e Lua.

Afinal, estes três elementos, conhecidos como o Big 3 da Astrologia, oferecem uma perspectiva abrangente da personalidade e dos potenciais de uma pessoa. Ou seja, conhecer apenas um ou outro é apenas arranhar a superfície de quem somos verdadeiramente.

Mas qual a diferença entre Sol, Ascendente e Lua? Na verdade, existem várias diferenças. É sobre isso que a gente te conta a seguir. Desde já, faça ou acesse aqui o seu Mapa Astral gratuito para entender o seu Sol, Ascendente e Lua e compreender melhor quem é você.

As diferenças entre Sol, Ascendente e Lua?

Quando falamos em Sol, Ascendente e Lua geralmente estamos nos referindo aos signos do nosso Mapa Astral — signo solar, signo ascendente e signo lunar. Mas eles têm diferenças importantes entre si. Vem saber!

Localização no Mapa Astral:

Sol: O signo solar é determinada pela localização do Sol no nosso Mapa Astral, que é onde o astro-rei estava no momento do nascimento.

Lua: O signo lunar é determinado pela posição da Lua no Mapa Astral é representada pelo signo lunar, simbolizando os padrões emocionais, instintos e respostas emocionais profundas.

Ascendente: O Ascendente, ou signo ascendente, é determinado pelo signo que estava ascendendo no horizonte leste no momento exato do nascimento. Ele influencia a maneira como nos apresentamos ao mundo e a primeira impressão que causamos.

Significado na nossa personalidade:

Sol: Representa a essência mais profunda, os traços fundamentais da personalidade e o propósito de vida.

Lua: Simboliza as emoções, memórias, instintos e padrões comportamentais arraigados, além da conexão com a figura materna e o passado. Também se diz que o signo lunar mostra quem somos quando bebemos (entenda aqui).

Ascendente: Reflete a máscara social, influenciando a aparência física e a forma como nos mostramos ao mundo, representando as primeiras impressões que deixamos nas pessoas.

Duração do ciclo:

Sol: Muda de signo aproximadamente a cada 30 dias, variando levemente de ano para ano. Por isso, é o signo mais popular, pois tem o cálculo mais simples de fazer, pois costumamos saber qual é o signo de cada mês.

Lua: A Lua se move através dos signos a cada dois dias e meio, refletindo mudanças rápidas nas respostas emocionais. Veja aqui o calendário lunar 2024, com todas as mudanças de signos e fases lunares.

Ascendente: Muda em média a cada duas horas, por isso é necessário o conhecimento preciso do horário exato de nascimento para análises astrológicas precisas. Como o Ascendente é equivalente à Casa 1 do nosso Mapa, saber o Ascendente é importante para sabermos todas as demais Casas astrológicas.

