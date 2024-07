Você provavelmente sabe bastante sobre seu signo solar, mas e quanto ao seu signo lunar? Aqui está o que significa a Lua no signo e tudo que ela revela sobre você. E não é pouco.

O Sol leva de 30 a 31 dias para mudar de signo. Com isso, você compartilha seu signo solar com todos que nasceram naquele período de um mês. Por isso, na Astrologia, seu signo solar revela o seu “eu exterior”.

Já o seu signo lunar revela o seu “eu interior”, ou seja, quem você realmente é. Isso porque a Lua só fica em cada signo por cerca de dois dias, então, é um aspecto muito mais variável do seu Mapa Astral. Aliás, você encontra aqui o Calendário Lunar com todas as mudanças de signo e fases.

A mudança rápida da Lua explica em grande parte por que você pode ser tão diferente das outras pessoas que você conhece com quem compartilha o signo solar.

A sua Lua fala muito mais sobre o seu eu privado, suas motivações e ansiedades. Coisas que talvez só você conheça — ou deveria conhecer.

O que significa a Lua no signo

Quando você nasceu, cada planeta ocupava um lugar no Céu. A fotografia desse momento é o seu Mapa Astral. Dentre os astros representados nele, está a Lua.

Na Astrologia, a Lua é a guardiã dos nossos segredos emocionais, representando como nos sentimos, reagimos e nos conectamos emocionalmente com o mundo ao nosso redor.

Enquanto o Sol dita nossa expressão exterior, é a Lua que revela quem somos quando as luzes se apagam e estamos sozinhos com nossos pensamentos mais íntimos.

Podemos analisar a Lua de diversas formas no nosso Mapa: por Casa astrológica, por signo ou pelos aspectos que a Lua faz com outros planetas.

Os signos da Lua, especificamente, representam uma parte de nós que não podemos expressar literalmente, mas que sentimos em um nível profundo. Nesse sentido, a Lua fala das nossas emoções, das memórias, do instinto materno e da relação com nossa mãe.

Descubra a sua Lua

A maneira mais fácil (e gratuita) de ver sua Lua no Mapa é seguindo o passo a passo abaixo:

Faça aqui seu Mapa Astral Personare grátis

Coloque todos os seus dados de nascimento, ou seja, data, hora e cidade.

Ao gerar seu Mapa, procure Lua na lista de planetas e veja em qual signo está.

Veja no exemplo abaixo que a pessoa tem Lua em Áries.

A Lua no seu signo

A Lua desempenha um muito importante no Mapa Astral ao explicar nossa forma de se expressar e viver do que sentimos.

Dependendo do seu signo da Lua, você descobre suas características mais íntimas e seu funcionamento psíquico.

Então, agora veja um resumo da Lua em cada signo. Clique no link do seu signo lunar se quiser se aprofundar nele.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que significa a Lua no signo? apareceu primeiro em Personare.