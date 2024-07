As surpresas da conjunção Marte-Urano para o seu signo

Durante toda a semana, uma poderosa conjunção Marte-Urano no signo de Touro pode significar mudanças inesperadas tanto coletivamente quanto para cada signo do zodíaco.

O aspecto exato ocorre no dia 15/07, mas traz consigo uma mistura explosiva de energia e imprevisibilidade que deve seguir por toda a semana.

O que esperar da conjunção Marte-Urano?

Marte, o guerreiro do zodíaco, encontra-se com Urano, o agente do caos e da inovação, no signo de Touro, que deseja estabilidade, segurança e conforto.

No entanto, sob esta conjunção, esses valores taurinos podem ser testados de maneiras surpreendentes e imprevisíveis, além de perturbadoras.

Coletivamente, a conjunção Marte-Urano em Touro pode resultar em:

aumento de fenômenos climáticos, como ventos intensos e possíveis tremores de terra

maior risco de acidentes rodoviários e aéreos

quedas de energia e interrupções nas redes

demoras, atrasos e cancelamentos

agitação nos mercados financeiros

No entanto, cada um de nós pode sentir essa conjunção de maneira diferente, dependendo de onde temos Touro no nosso Mapa Astral. Isso porque é essa área da vida que Marte e Urano estão ativando agora e lançando essa nuvem de imprevisibilidade.

A conjunção Marte-Urano para cada signo

A forma mais fácil de entender como a conjunção Marte-Urano pode desestabilizar seu signo é pelo Horóscopo Personalizado. Isso porque ele calcula, gratuitamente, com base no seu Mapa Astral, que área da sua vida está sendo ativada pelo trânsito.

É fácil e rápido ver isso a partir do trânsito de Marte. Siga o passo a passo:

Vá até o Horóscopo Personalizado do Personare e faça login ou o cadastro.

e faça login ou o cadastro. Na lista de trânsitos ativos, procure por Marte na Casa .

. Anote o número da Casa astrológica e então volte aqui para entender que área da sua vida está sendo ativada pela conjunção Marte-Urano.

Como você pode sentir esse movimento

Dependendo da Casa astrológica que Marte e Urano estão ativando, veja o que pode significar para você:

Casa 1 – Este trânsito promove uma onda de energia e inspiração para reinvenção pessoal e mudanças audaciosas em sua vida.

– Este trânsito promove uma onda de energia e inspiração para reinvenção pessoal e mudanças audaciosas em sua vida. Sua Casa 2 – Prepare-se para mudanças repentinas em seus recursos, investimentos pessoais e fontes de renda financeira.

Prepare-se para mudanças repentinas em seus recursos, investimentos pessoais e fontes de renda financeira. Na Casa 3 – A conjunção Marte-Urano agita a área da comunicação, processos mentais e ambiente imediato, trazendo avanços inesperados em suas conversas. Além disso, prepare para notícias surpreendentes.

– A conjunção Marte-Urano agita a área da comunicação, processos mentais e ambiente imediato, trazendo avanços inesperados em suas conversas. Além disso, prepare para notícias surpreendentes. Casa 4 – Expectativa de abalos inesperados na sua casa e família. Mas também é uma oportunidade para afirmar sua independência e fortalecer seus laços familiares.

Expectativa de abalos inesperados na sua casa e família. Mas também é uma oportunidade para afirmar sua independência e fortalecer seus laços familiares. Na Casa 5 – A atividade criativa é intensificada, podendo resultar em encontros românticos e explosões de criatividade emocionantes.

– A atividade criativa é intensificada, podendo resultar em encontros românticos e explosões de criatividade emocionantes. Sua Casa 6 – Marte-Urano ativa a casa da saúde e rotina de trabalho. Por isso, pode ser a hora de uma revisão necessária e consciente para melhorar sua saúde e inovar seu ambiente de trabalho.

– Marte-Urano ativa a casa da saúde e rotina de trabalho. Por isso, pode ser a hora de uma revisão necessária e consciente para melhorar sua saúde e inovar seu ambiente de trabalho. Casa 7 – Prepare-se para avanços ou conflitos que induzem mudanças necessárias em seus relacionamentos, tanto amorosos quanto profissionais.

Prepare-se para avanços ou conflitos que induzem mudanças necessárias em seus relacionamentos, tanto amorosos quanto profissionais. Na Casa 8 – Mudanças inesperadas podem ocorrer em suas parcerias íntimas e finanças, encorajando a abraçar a vulnerabilidade e transformar aspectos estagnados de sua vida.

– Mudanças inesperadas podem ocorrer em suas parcerias íntimas e finanças, encorajando a abraçar a vulnerabilidade e transformar aspectos estagnados de sua vida. Casa 9 – Expectativa de abalos em viagens internacionais, estudos, espiritualidade e questões legais. Então, aproveite para expandir seus horizontes e abraçar novas experiências.

Expectativa de abalos em viagens internacionais, estudos, espiritualidade e questões legais. Então, aproveite para expandir seus horizontes e abraçar novas experiências. Sua Casa 10 – Mudanças repentinas, interrupções ou oportunidades podem surgir em sua carreira e propósito de vida durante este período. Aproveite para rever ou reavaliar seu propósito de vida!

– Mudanças repentinas, interrupções ou oportunidades podem surgir em sua carreira e propósito de vida durante este período. Aproveite para Casa 11 – Mudanças e situações inesperadas podem ocorrer na sua rede social, amizades e projeção pública.

Mudanças e situações inesperadas podem ocorrer na sua rede social, amizades e projeção pública. Casa 12 – Podem ser ativados alguns medos, mas também seu inconsciente e intuição. Seus sonhos podem ser mais intensos; aproveite para explorá-los.

ENTENDA NO VÍDEO

No vídeo de previsões da semana, eu e o astrólogo Yub Miranda explicamos a conjunção Marte-Urano e outros trânsitos que marcam os próximos dias. Assista para entender melhor!

C

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post As surpresas da conjunção Marte-Urano para o seu signo apareceu primeiro em Personare.