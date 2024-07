O Arcano 13 do Tarot é A Morte, um dos mais enigmáticos e poderosos do Tarot. No entanto, é frequentemente mal compreendido. Muitas pessoas temem quando a carta 13 sai em um jogo, por parecer se tratar de tragédias ou morte física, mas não deveriam.

A carta da Morte tem inúmeros significados e é importante entendê-los em seus determinados contextos, pois ela sempre traz conselhos e mensagens relevantes.

Pensando nisso, pedimos para o tarólogo Leo Chioda, professor do Curso Básico de Tarot do Personare, compartilhar 13 curiosidades sobre o Arcano 13 do Tarot. Assim, é possível entender melhor esse arcano fascinante e o que ele realmente representa.

Curiosidades sobre o Arcano 13

1. Não representa morte literal

A Morte no Tarot não anuncia, necessariamente, uma morte literal. Em uma leitura de Tarot, o Arcano 13 geralmente indica que algo esteja de fato acabando e que uma situação nova e mais positiva pode surgir a partir do que é deixado para trás.

2. Símbolos na imagem

Dependendo do tipo de baralho de Tarot usado, a carta geralmente apresenta uma figura esquelética segurando uma foice. A terra arada e partes humanas espalhadas no chão simbolizam a destruição do velho para dar lugar ao novo.

A foice sugere que a morte é um processo de preparação para o renascimento, não um fim definitivo. Já o esqueleto simboliza a inevitabilidade da transformação e o ciclo contínuo de vida, morte e renascimento.

Edite a imagem para adicionar uma legenda

3. Interpretação cultural da morte

A carta é uma das mais temidas no Tarot porque reflete a dificuldade em lidar com a morte no Ocidente. Não somos educados para lidar com a morte, o perecimento e as finalizações da vida de modo sensato.

O mesmo vale para quando sonhamos com morte – temos medo, pois não sabemos lidar com sua possibilidade.

4. “A Carta Sem Nome”

A maioria dos baralhos antigos de Tarot não inclui um nome na carta da Morte, reforçando seu caráter misterioso e inevitável. Por isso, muitos a chamam de “A Carta Sem Nome”.

A nomenclatura muda a partir da esoterização do baralho por parte das escolas iniciáticas, como a Golden Dawn e o tarot de A. E. Waite e Pamela Colman Smith.

5. Codinome: “transformação”

Devido a todo esse temor em torno do Arcano 13 do Tarot, diversos pensadores, artistas e profissionais passaram a ser chamá-la de “transformação”, no intuito de diminuir o medo criado em torno da carta.

5. Representação histórica

Durante a Idade Média, a carta da Morte era associada à peste negra e outras calamidades, reforçando seu caráter sombrio e inevitável. O esqueleto, a mais óbvia personificação da morte, representa aquilo que fenece e que a cultura ocidental evita a todo custo, já que interpreta a mortalidade física como um fim, não como parte essencial da vida.

4. O lado bom do Arcano

Mas o Arcano 13 tem pontos positivos, trazendo conselhos gerais sobre aceitar as transformações da vida, usar o momento para reavaliar aspectos que precisam de renovação e liberar-se do passado. Deixar morrer alguma situação é importante que as novidades ganhem espaço.

5. O conselho não tão bom

Outra possibilidade interpretativa da carta é sobre acatar as próprias possibilidades e tomar atitudes necessárias em relação ao que pode ser mudado. Mas o que não pode, o tempo se encarregará.

6. Arcano 13 no Amor

O verdadeiro significado da carta A Morte no Amor vai depender da posição que a carta saiu em um jogo de Tarot e o Amor. Mas, de forma geral, a carta pode indicar o fim de uma fase, o início de outra, ou a necessidade de renovar a dinâmica de um relacionamento.

Quando duas pessoas estão bem, a carta A Morte indica também o desejo profundo e a intensidade da relação, que vai além das aparências.

7. Na Saúde

Na saúde, a carta não significa necessariamente morte, mas sim a necessidade de mudanças significativas para melhorar a vida. Além disso, pode indicar o fim de um ciclo de doença e o início de um período de recuperação. Veja qual a sua Carta da Saúde no Tarot Semestral.

8. No Dinheiro

Em questões financeiras, A Morte sugere reavaliar finanças, desprender-se de investimentos não lucrativos e se adaptar a novas oportunidades financeiras.

9. Resposta Sim ou Não

No contexto do Tarot Sim ou Não, a carta da Morte geralmente indica “Não” ou “Não Agora”, sugerindo a necessidade de passar por uma transformação antes de um novo começo.

10. Previsões do Arcano 13

O Arcano 13 pode indicar situações difíceis e certo egoísmo. É comum ela aparecer quando você quer melhorar ou manter algo, mesmo que isso já esteja “morto” ou acabado.

11. Sentimentos

A carta também pode indicar sentimentos como angústia e falta de afeto, principalmente em casos de possíveis fins de relacionamento. Assim sendo, a carta indica que a relação precisa ser revista e as interações precisam ser recicladas.

12. Cuidados

É importante, ainda, caso a carta saia em jogo de Tarot seu, tomar cuidado com pensamento negativos e pensamentos intrusivos durante os períodos de transição.

13. Exercício Prático

Ao tirar a carta da Morte, recomenda-se um exercício de autorreflexão: identificar o que precisa ser deixado para trás e abraçar a transformação, aceitando o que está fora do controle.

A carta da Morte, apesar de seu nome e imagem assustadores, é um lembrete poderoso da necessidade de mudanças e do ciclo contínuo de renovação em nossas vidas.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

O post 13 curiosidades sobre o Arcano 13 do Tarot apareceu primeiro em Personare.