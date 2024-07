Solidão no amor: como o Tarot pode ajudar a reconectar casais

O sentimento de solidão no amor, mesmo estando ao lado de quem você ama, existe. Sim, pode parecer contraditório, mas a falta de sintonia e o distanciamento emocional podem trazer sérios problemas para a rotina afetiva de um casal. E o Tarot pode, sim, ajudar.

Geralmente, acontece assim. Subitamente (ou não), o relacionamento esfria e a intimidade endurece. Tem-se então o que se chama de “estranhamento” diante da pessoa que escolhemos para morar em nossa intimidade.

É assim, por meio da solidão no amor, que muitas histórias de amor terminam sem um ponto especificando o motivo.

Ou ainda, termina para um, enquanto o outro – geralmente o negligente com os cuidados para com o romance – permanece no vácuo, não entendendo o porquê do rompimento.

O Tarot pode ajudar tanto um quanto outro, como você verá a seguir.

Os significados da solidão no amor no Tarot

Nos Arcanos Maiores do Tarot, o relacionamento amoroso é simbolizado pela sexta carta, Os Enamorados, que nos mostra uma cena de escolha:

Quem deve ganhar o amor do rapaz?

Ou então, numa outra perspectiva:

Será que o jovem quer mesmo esposar a donzela de cabelos louros, como manda a senhora coroada à direita?

A lição básica desta imagem é a escolha. A felicidade da figura masculina depende dela. Mas, mesmo que se faça uma escolha justa e que se tenha ao lado a pessoa ideal, é preciso dar assistência para o diálogo e para a relação como um todo indiviso.

Fazer escolhas requer liberdade, o ingrediente principal para o amor funcionar

Sem ela, todos os sentimentos se tornam automáticos, remodelados pela pessoa amada de maneira obrigatória, o que acaba deixando sem força a postura mental e sentimental para lidar com os problemas do amor.

A solidão no amor, portanto, nasce dessa incapacidade de dar impulso aos próprios desejos. Esmiuçar esse sentimento pode trazer ricas experiências e permitir uma postura mais eficiente para lidar com a sensação de abandono.

Como reacender a chama do seu relacionamento

O Tarot, enquanto máquina de criar histórias e suscitar mudanças em nossa mente e espírito, permite colocar em prática novas maneiras de lidar com os conflitos afetivos.

Diante da imagem do sexto arcano é prudente perguntar-se, com toda a sinceridade possível:

Seu relacionamento está lhe fazendo mal?

Esta pergunta é útil para definir a sua reação diante dos problemas enfrentados ao lado de quem você tanto gosta.

Ser sincero consigo mesmo é o primeiro passo para trabalhar em nome da reconquista do espaço da pessoa amada em sua vida, portanto, em seguida, imagine-se daqui a dez anos.

Com quem você está? Com a mesma pessoa de agora? Então pule mais dez anos. Responda mentalmente, com toda a franqueza possível:

Você se imagina mantendo o mesmo relacionamento de agora?

Como serão a sua rotina e os seus sentimentos?

Coloque-se no lugar de algum dos personagens e reflita rapidamente sobre o que você faria diante de uma situação de escolha, considerando o seu estado de solidão.

Tiraria o seu par afetivo de sua vida ou mudaria em você o que fosse preciso para manter o amor?

Essas questões aparentemente simples trazem os mais valiosos insights sobre a responsabilidade que se deve ter com o amor.

Perceber a solidão como uma postura emocional, e não o fruto da negligência do outro para com você, é o primeiro passo para lidar melhor com você mesmo e mostrar-se mais aberto para o amor.

Dando um fim à solidão no amor

A solidão é uma forma de dependência da outra pessoa, por mais estranho que possa parecer. E quando existe dependência, de qualquer tipo ou tamanho, não existe maturidade e muito menos sinceridade no amor.

Existe apenas a necessidade de usar o outro para se sentir menos sozinho, o que de nada adianta.

Essa solidão é então uma tentativa de fuga do que realmente o amor está cobrando. Ela mata a liberdade que deve existir entre duas pessoas que se gostam.

Por isso, agir com mais firmeza diante das dificuldades da convivência e repensar a maneira de expressar e receber afeto pode ser a salvação de um relacionamento refrigerado pela distância.

Um pouco menos de melindre e mais segurança emocional ao lidar com as fraquezas pode ser a chave para um relacionamento mais rico, duradouro e que completa os envolvidos em todos os sentidos.

Aproveite a sua liberdade de escolha e invista mais em você mesmo, sem esperar nada da pessoa que você ama. É descobrindo a sua própria companhia e se entregando aos seus próprios cuidados que a solidão acaba se dissolvendo.

É por meio dessas reflexões que você pode alcançar um conforto emocional que ninguém no mundo, nem daqui a dez ou vinte anos, pode oferecer.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

