Cada signo tem sua própria linguagem de amor – aqui está a sua

Cada pessoa possui uma forma de demonstrar seu amor e de querer recebê-lo de volta também. Observando isso, Gary Chapman definiu as 5 linguagens do amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes. Você sabe qual é a linguagem do amor de cada signo?

Sim, existem vários testes online para você descobrir a sua linguagem do amor. Mas através do seu Mapa Astral você não apenas descobre a linguagem do amor do seu signo e da pessoa amada, como faz um mergulho de autoconhecimento e na relação.

Conhecendo melhor como você expressa afeto e também como a outra pessoa manifesta — que podem ser bem diferentes —, ambos podem deixar mais claro como se sentem amados e também se comunicarem melhor.

Entendendo as linguagens do amor no Mapa Astral

Segundo Chapman, cada indivíduo possui uma linguagem predominante, mas não se limita a ela. Assim também é com os signos, já que nenhum deles se manifesta apenas de um jeito.

Mas como estamos falando de sentimentos e de amor, não cabe pensar do signo solar, que fala muito mais da essência e do nosso lugar no mundo.

Por outro lado, o signo lunar descreve as nossas necessidades emocionais e o signo de Vênus mostra como cada pessoa lida com o amor.

Podemos pensar, ainda, no signo da Casa 7, também conhecida como Descendente, porque revela quais aspectos você admira e busca em outras pessoas.

Como entender as linguagens do amor na Astrologia

Então, como você pode descobrir a linguagem do amor do seu signo e o do seu amor? Eu sugiro você olhar no seu Mapa em quais signos vocês têm a Lua e Vênus. Para isso, é só seguir passo a passo abaixo, rápido e gratuito:

Acesse aqui o seu Mapa Astral gratuito. Faça seu login e crie o perfil de vocês, um de cada vez. Gere o Mapa e então vá até o menu lateral “Perfil Astrológico“. Selecione a opção “Planetas” e então procure Lua e Vênus. Anote os signos que aparecem ao lado dos planetas. Por exemplo, a pessoa do Mapa abaixo tem Lua em Áries e Vênus em Leão.

Então, anote os seus signos de Lua e Venus, e volte aqui para descobrir as suas linguagens do amor.

1. Palavras de afirmação

Lua ou Vênus em Áries, Gêmeos, Leão, Sagitário

A linguagem das palavras de afirmação envolve o uso de palavras para expressar amor e apreciação. Isso inclui elogios, palavras de encorajamento e apoio, reconhecimento de realizações e expressões verbais de amor. Afinal, as palavras têm poder – como mostram os mantras, que você entende melhor aqui.

2. Tempo de qualidade

Lua ou Vênus em Touro, Escorpião, Sagitário, Peixes

A linguagem do tempo de qualidade refere-se à dedicação de tempo e atenção a alguém. Isso pode envolver atividades compartilhadas, conversas profundas, ou simplesmente estar presente e disponível para a pessoa amada. Precisa de tempo exclusivo, atenção máxima, deixar celular de lado, etc. Tudo isso tem muito a ver com esses signos!

3. Atos de serviço

Lua ou Vênus em Virgem, Capricórnio, Aquário, Peixes

A linguagem dos atos de serviço envolve fazer coisas para a pessoa amada que demonstrem seu amor e cuidado. Isso pode incluir tarefas domésticas, preparação de refeições ou ajuda em uma tarefa difícil.

4. Presentes

Lua ou Vênus em Câncer, Leão, Capricórnio

A linguagem dos presentes é como algumas pessoas expressam amor por meio de presentes significativos. Esses presentes podem ser pequenos ou grandes, caros ou baratos, mas o importante é que eles demonstrem atenção e cuidado para com a pessoa amada. A Numerologia pode ser aliada para escolher o presente ideal – veja aqui.

5. Toque físico

Lua ou Vênus em Touro, Câncer, Libra

A linguagem do toque físico é uma forma de demonstrar amor através do contato físico. Isso pode envolver abraços, beijos e carícias mais quentes, ou simplesmente segurar as mãos. Aliás, você pode entender melhor como cada signo demonstra afeto aqui.

Como é a linguagem do amor de cada signo

Como foi possível perceber acima, cada signo (e pessoa!) pode valorizar mais de uma linguagem do amor. Isso pode ser explicado porque, além do signo, os aspectos e a casa da nossa Lua e Vênus também trazem informações sobre quem somos.

A seguir, a gente explica, signo por signo, como são as linguagens do amor em ordem de prioridade:

Áries

Linguagens do amor: tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque físico.

Pessoas de Vênus ou Lua em Áries se relacionam bem sentindo serem prioridade na vida de quem se gosta, sendo reconhecidas, mediante atitudes motivadas e surpresas.

Touro

Linguagens do amor: tempo de qualidade, atos de serviço, presentes.

Pessoas de Vênus ou Lua em Touro gostam de ter um tempo com quem se gosta com calma, curtir uma preguicinha e o prazer sem hora para acabar. Os 5 sentidos e representar seu amor através da materialidade são importantes.

Gêmeos

Linguagens do amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço.

Pessoas de Vênus ou Lua em Gêmeos precisam de comunicação, socializar, fazer coisas juntos, se divertir e se manterem ocupados quando querem demonstrar seu amor.

Câncer

Linguagens do amor: tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação, presentes.

Pessoas de Vênus ou Lua em Câncer gostam de cuidado, representado no dia a dia e com trocas de carinho. Demonstração de afeto e acolhimento fazem toda diferença.

Leão

Linguagens do amor: tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço.

Pessoas de Vênus ou Lua em Leão precisam de relações que fazem bem para sua autoestima e que sentem que podem ser elas mesmas. Portanto, dedicar tempo, elogios e tomar atitudes que mostram que você se importa é essencial.

Virgem

Linguagens do amor: atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação.

Pessoas de Vênus ou Lua em Virgem gostam de demonstrações de amor sentindo que podem ser úteis para quem se gosta de alguma maneira, servindo, se dedicando, e motivando a pessoa a ser alguém melhor.

Libra

Linguagens do amor: palavras de afirmação, toque físico, presentes.

Pessoas de Vênus ou Lua em Libra, gostam de pequenos agrados, gentileza, viver momentos de conquista e divertidos, celebrar o amor e demonstrá-lo com coisas bonitas e/ou significativas para a relação.

Escorpião

Linguagens do amor: tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço.

Pessoas de Vênus ou Lua em Escorpião podem ser muito intensas e profundas em seus sentimentos e gostam de ver isso acontecer mediante dedicação, um amor quente e presente: sentir que existe algo especial.

Sagitário

Linguagens do amor: tempo de qualidade, palavras de afirmação, e atos de serviço.

Pessoas de Vênus ou Lua em Sagitário gostam de liberdade, mas quando estão com quem se gosta, gostam de fazer o tempo valer e demonstrar isso. Aventura, motivação e diversão fazem parte desse prazer na relação.

Capricórnio

Linguagens do amor: atos de serviço, presentes, tempo de qualidade.

Pessoas de Vênus ou Lua em Capricórnio gostam de demonstrações de amor com estrutura e responsabilidade, de uma maneira séria e cumprindo o que se promete. Podem ser pessoas ocupadas, então o tempo de fato não é sobre quantidade e sim qualidade.

Aquário

Linguagens do amor: palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade.

Pessoas de Vênus ou Lua em Aquário precisam de liberdade e pensar as relações fora da caixinha convencional da sociedade, por isso, a comunicação será importantíssima, e trazer palavras para entenderem em que ponto se está na relação é essencial. Trocas intelectuais podem ser muito atrativas, e quando a pessoa sai do seu espaço sozinha, é porque tem que valer a pena!

Peixes

Linguagens do amor: tempo de qualidade, atos de serviço.

Pessoas de Vênus ou Lua em Peixes quando se apaixonam gostam de se dedicar à relação e também à pessoa. O romance, poder sonhar, se inspirar, demonstrar empatia e ajudar quem se gosta faz toda diferença.

Expresse todo tipo de amor

Embora as pessoas (e signos) possam ter uma ou mais linguagens do amor predominantes, é importante reconhecer que todos os tipos de linguagem são válidos e importantes em diferentes graus para cada pessoa.

Conhecer as linguagens do amor pode ajudar as pessoas a se comunicarem mais efetivamente em seus relacionamentos e a expressar amor de maneiras que sejam mais significativas para a pessoa amada.

