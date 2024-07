Dia do Amigo: entenda a amizade dos signos

Feliz Dia do Amigo! Hoje é 20 de julho, Dia Internacional da Amizade. Que tal aproveitar a data e descobrir como é a amizade dos signos? Através da Astrologia, podemos entender o que esperamos e necessitamos dos nossos amigos.

Mas não é do signo solar que estamos falando. O Mapa Astral tem 12 Casas Astrológicas e cada uma tem um significado. A Casa 11 é a que mostra como são as amizades dos signos.

O signo (e eventuais planetas) que você tem na Casa 11 mostra como você lida e quais desafios pode ter com suas amizades. Todo mundo tem esse ponto no Mapa e é muito fácil de identificar.

Como descobrir o signo da Casa das amizades?

Para saber qual signo você tem na área das amizades no mapa, faça assim:

Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui. Abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, vá até o menu Perfil Astrológico e selecione “Casas astrológicas“. Na lista, procure pela Casa 11 e observe o signo que aparece ao lado. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa tem Peixes na Casa 11, significa que ela tem amizades piscianas.

Agora que você já sabe o seu signo da Casa 11, veja abaixo a análise que fiz sobre a amizade dos signos

Como é a amizade de cada signo

Casa 11 em Áries

Amizades para você são muito importantes, por isso, está sempre fazendo novos amigos. Mas você tende a exercer liderança sobre elas, com possíveis conflitos momentâneos, sem guardar rancores.

Casa 11 em Touro

Amizades para você devem ser baseadas em lealdade e paciência. São amigos confiáveis e sempre estão lá para ajudar em momentos difíceis. No entanto, podem se tornar possessivos.

Casa 11 em Gêmeos

A amizade de quem tem Gêmeos na Casa 11 é versátil e interessante. Seus amigos têm facilidade em estabelecer conexões e conhecem muitas pessoas. No entanto, podem ter dificuldade em manter amizades de longo prazo.

Casa 11 em Câncer

Para você, a amizade é considerada como família. Escolhe seus amigos com o coração e valoriza laços emocionais profundos. Por isso, tendem a ser amigos leais e acolhedores. Mas também pode ter poucas amizades, preferindo conversas íntimas.

Casa 11 em Leão

Sua amizade é calorosa, extrovertida e amigável. Você é uma pessoa conhecida por terem muitos amigos e ser leal e bem-sucedida em atividades grupais. Deseja muito ser admirada; por isso, busca agradar aos outros.

Casa 11 em Virgem

A amizade para você é marcada por dedicação e serviço. Está sempre disponível para ajudar seus amigos e se destaca por sempre oferecer apoio prático. No entanto, pode ter timidez e dificuldade em se sentir parte de um grupo.

Casa 11 em Libra

A amizade para você é sociável e agradável. Gostam de estar rodeado de amigos e conhece muitas pessoas em diferentes ambientes. Valoriza muito a harmonia nas relações e é uma boa pessoa mediadora de conflitos.

Casa 11 em Escorpião

A sua amizade é intensa e profunda. Afinal, busca amizades verdadeiras, nas quais possa revelar seu verdadeiro eu. Você um tipo de amigo leal e transformador, com a capacidade de provocar mudanças significativas na vida de seus amigos.

Casa 11 em Sagitário

A amizade sagitariana é ampla e otimista. Você tem facilidade em fazer amizades e conhece pessoas de todos os tipos e lugares. Por ser uma pessoa alegre, divertida e busca a expansão de horizontes em suas amizades, também valoriza a liberdade nas relações.

Casa 11 em Capricórnio

A amizade para você deve ser estável e confiável. Geralmente tem poucos amigos, mas os que têm são de longa data e provavelmente seguirão por muito tempo. Afinal, você valoriza a segurança nas relações e a honestidade.

Casa 11 em Aquário

Como você é uma pessoa sociável com facilidade em fazer parte de grupos diversos, suas amizades valorizam a liberdade e a individualidade em seus relacionamentos. Você é simpática e comunicativa, mas não gostam de se sentir obrigada a anda.

Casa 11 em Peixes

A amizade para você é sentimental e generosa. Você expressa carinho de maneira incondicional e está sempre de prontidão para ajudar seus amigos. Pode ser uma pessoa sensível e precisam ter cuidado para não ser explorada.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

O post Dia do Amigo: entenda a amizade dos signos apareceu primeiro em Personare.