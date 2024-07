A energia da Lua Cheia de julho e o que significa pro seu signo

A Lua Cheia de julho, conhecida como Lua do Veado, ocorre neste domingo (21/07). Além de proporcionar um belo espetáculo no Céu, esta Lua Cheia em Capricórnio tem uma energia muito especial e singular.

Isso porque é a segunda Lua Cheia consecutiva no signo de Capricórnio, o que é considerado raro. Apesar disso, a Lua Cheia de julho não é uma Lua Azul, porque, embora essas luas cheias no mesmo signo sejam consecutivas, elas não estão no mesmo mês do calendário.

Nem por isso ela é menos especial. Prepare-se para uma sequência de impulso à ambição e à responsabilidade, marcas bem capricornianas.

Mas é importante destacar que cada pessoa vive as fases da lua de maneira diferente devido aos trânsitos lunares pessoais. Por isso, além de explicar todo o potencial da Lua Cheia de julho, te contamos como cada signo pode aproveitá-la.

Quando ocorre a Lua Cheia de julho?

A Lua Cheia de junho começa exatamente às 07h16 (horário de Brasília) de domingo, dia 21 de julho de 2024, no signo de Capricórnio. Teremos três dias (e o final de semana todo!) para admirá-la no céu!

Segundo a Nasa, a Lua aparecerá cheia no Céu desde a noite de sexta-feira (20/07), e seguirá redonda e iluminada até a manhã de segunda (22/07), tornando este um fim de semana de Lua cheia.

Então, ainda no domingo (21/07), a Lua entra em Aquário e vai minguando até realmente começar a fase Minguante, em Touro, no sábado (27/07). Você pode acompanhar todas as fases e signos da Lua no calendário lunar 2024.

Por que é a Lua do Veado?

A Lua Cheia de julho é conhecida como Lua do Veado ou do Cervo. O nome desta e das demais Luas Cheias têm origem em antigos povos dos Estados Unidos e da Europa.

Eles se baseiam nas estações do ano, nas épocas de plantio e colheita ou outras atividades típicas de cada momento.

No caso do apelido de Veado ou Cervo, a origem está no período em que os novos chifres destes animais saem de suas testas em camadas de pelo aveludado, nos Estados Unidos.

Outro nome para esta Lua Cheia é Lua do Trovão, devido às frequentes tempestades do início do verão no hemisfério norte. Há ainda outros nomes, como Lua de Feno, Lua Hidromel, Lua Cheia do Guru, Dia do Dharma, entre outros.

Mas apesar da fama que esses apelidos ganharam, astrologicamente, essas nomenclaturas não têm nenhum significado especial. O importante, segundo os astrólogos, é que se trata de uma Lua Cheia, a mais intensa de todas as fases da Lua, podendo potencializar as emoções e ações.

A energia da Lua Cheia de julho

Quando a Lua está cheia, ela forma um ângulo de 180º com o Sol, conhecido astrologicamente como oposição. É um aspecto de tensão entre duas direções, pois Sol e Lua estão em signos opostos — o sério Capricórnio e o emotivo Câncer.

Para completar, a Lua está em conjunção com Plutão em Aquário, o que amplifica as tensões.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, esta configuração astrológica sugere uma semana de tensão e possíveis crises, tanto na nossa vida pessoal quanto a nível global.

“Questões relacionadas à segurança, tanto física quanto emocional, podem surgir intensamente”, alerta Vanessa

Existe a possibilidade de eventos dramáticos, como atentados ou perdas significativas de figuras públicas, que podem ter um impacto profundo no coletivo.

Lembrando que os Jogos Olímpicos de Paris começam na sexta-feira (26/07) sob a energia dessa Lua Cheia. Veja aqui as previsões completas para as Olimpíadas 2024.

Atenção!

Devido à intensidade emocional e às possíveis tensões, é essencial manter-se vigilante e exercer cautela em todas as áreas da vida. Mas cuide especialmente com:

Violência: grandes centros urbanos podem experimentar aumento da criminalidade e outras situações desafiadoras.

grandes centros urbanos podem experimentar aumento da criminalidade e outras situações desafiadoras. Conflitos: as relações podem ser testadas durante este período. Por isso, é importante cuidar da comunicação e gerenciar conflitos com sensibilidade.

as relações podem ser testadas durante este período. Por isso, é importante cuidar da comunicação e gerenciar conflitos com sensibilidade. Autocontrole: evitar reações impulsivas e buscar estabilidade interior será crucial para navegar por este período turbulento.

Como seu signo pode aproveitar a Lua Cheia

Com a energia elevada desta Lua Cheia, é um momento ideal para cultivar uma abordagem mais estratégica e direcionada. Mas cada um de nós pode sentir variações dessa energia, dependendo de onde esta Lua Cheia ocorrerá no nosso Horóscopo.

Para saber onde e como, você precisa conferir o trânsito da lua personalizado. É rápido e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Horóscopo personalizado gratuito Personare aqui .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir dados de nascimento.

Veja quais são seus trânsitos e então procure pelo trânsito de Sol e Lua, como na imagem abaixo, em que a pessoa está com a Lua na Casa 6.

Você precisa fazer isso no dia em que a começa a Lua Cheia (21 de julho), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará neste momento.

Sabendo disso, leia abaixo as previsões abaixo para a Lua Cheia de junho.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual é a casa do seu Mapa que será ativada pela Lua Cheia de junho, veja algumas questões que você pode se fazer para se preparar para o que está por vir:

Casa 1 : será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer?

: será que tem algo para mudar em você ou na sua atitude perante a vida? Que transformação em você, como pessoa ou aparência, é preciso fazer? Casa 2: o que você precisa transformar para melhor no que se refere ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência?

o que você precisa transformar para melhor no que se refere ao dinheiro? Você está usando seus talentos em plena potência? Casa 3 : que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação?

: que viradas você quer dar no seu plano mental, bem como através da sua comunicação? Casa 4: tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família?

tem algo para mudar em relação à casa, vida íntima e família? Casa 5: tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos ou, então, prazer, lazer e criatividade?

tem algo para transformar positivamente no que se refere a filhos ou, então, prazer, lazer e criatividade? Casa 6: sente que as transformações estão se referindo a coisas bem práticas, como trabalho, saúde e cotidiano?

sente que as transformações estão se referindo a coisas bem práticas, como trabalho, saúde e cotidiano? Casa 7: tem algo para transformar no que se refere as suas parcerias e relacionamentos?

tem algo para transformar no que se refere as suas parcerias e relacionamentos? Casa 8: que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor.

que tal encarar o que você precisa transformar bem profundamente? Talvez seja o espinho que você remove para muita coisa ir melhor. Casa 9: você sente que precisa expandir horizontes? Vá com fé.

você sente que precisa expandir horizontes? Vá com fé. Casa 10: chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos?

chegou a hora de mudar algo em sua carreira, imagem pública e objetivos? Casa 11: o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro?

o que de transformador pode vir por meio de grupos ou de novas metas para o futuro? Casa 12: o que precisa ser visto lá dentro de você para uma grande transformação na sua vida? Então, que ciclo que já terminou, mas você precisa concluir de vez?

Próxima Lua Cheia 2024

A próxima Lua Cheia ocorre no dia 19/08. Ela nasce oficialmente às 15h25, novamente no signo de Aquário.

Veja aqui o calendário lunar 2024 completo para aproveitar todas as fases da Lua!

