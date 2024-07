A Desafiadora Quadratura Júpiter-Saturno em 2024

O segundo semestre de 2024 terá um dos trânsitos astrológicos mais significativos do ano: a quadratura entre Júpiter e Saturno.

Este trânsito ocorrerá de maneira exata em agosto e dezembro, mas suas atuações se estenderão por todo o semestre.

Vamos explorar o que essa quadratura representa e, assim, saberemos como podemos nos preparar para navegar por suas energias desafiadoras.

Para acompanhar este artigo, confira o seu Horóscopo Personalizado grátis e saiba quais as casas (áreas da vida) que podem sentir mais esse trânsito (entenda melhor mais abaixo).

O Que é a Quadratura Júpiter-Saturno?

A quadratura é um aspecto astrológico que ocorre quando dois planetas estão separados por 90 graus no zodíaco.

No caso de Júpiter e Saturno, esta configuração cria um conflito entre a expansão e o crescimento (Júpiter) e a restrição e disciplina (Saturno).

Durante este trânsito, Júpiter estará em Gêmeos, enquanto Saturno estará em Peixes. Portanto, esta combinação traz à tona um confronto entre o desejo de avançar e a necessidade de estruturar e consolidar.

+ Conheça os significados de Júpiter no Mapa Astral

+ Saiba mais sobre Saturno no Mapa Astral aqui

Expansão vs. Restrição: Os Temas da Quadratura

A quadratura Júpiter-Saturno simboliza um período em que nosso otimismo e desejo de crescimento serão testados por medos e obstáculos.

Internamente, podemos sentir insegurança quanto à nossa capacidade de expandir nossos horizontes, principalmente nas áreas em que Júpiter e Saturno passam, neste momento, no seu Horóscopo (entenda melhor abaixo).

Externamente, figuras de autoridade, como chefes ou pais, podem representar barreiras que desafiam nosso progresso.

A tensão entre Júpiter, que visa explorar e aprender, e Saturno, que exige preparo e responsabilidade, será praticamente palpável.

Impacto Global: Expectativas e Realidades

Em um contexto global, essa quadratura pode se manifestar em grandes eventos, como as Olimpíadas e as eleições nos Estados Unidos. Possivelmente haverá otimismo inicial, seguido por desilusões à medida que desafios surgem.

Essa dinâmica bipolar pode atuar desde a percepção pública e as reações emocionais até os eventos globais, oscilando entre a esperança e o pessimismo.

Signos que podem sentir mais a Quadratura Júpiter-Saturno

Os signos mutáveis poderão sentir mais fortemente a passagem dessa quadratura. Se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, portanto, atenção!

Esses signos podem experimentar altos e baixos significativos, tanto em termos de conquistas quanto de desafios emocionais e psicológicos.

Ou seja, a dificuldade de unir as energias de Júpiter e Saturno será mais pronunciada para esses signos, exigindo maior esforço para equilibrar otimismo e realismo.

E no Horóscopo de todos os signos

Para entender as áreas da vida que podem entrar em conflito, ou seja, passar por esse processo de restrição e expansão, pessimismo e otimismo, como falamos antes, é preciso seguir o passo a passo abaixo, que é rápido e gratuito:

Abra aqui seu Mapa Astral grátis Personare.

No seu Perfil Astrológico, que está embaixo da sua mandala, escolha a opção Casas Astrológicas.

Agora, você vai procurar os signos de Gêmeos e Peixes porque a quadratura ocorre nesses signos, que é onde Júpiter e Saturno estão neste momento no céu.

Anote o número da casa em que Gêmeos e Peixes está no seu Mapa.

No exemplo abaixo, em que a pessoa tem Gêmeos na casa 9 e Peixes na Casa 6. Significa que, para a pessoa do Mapa do exemplo abaixo, os temas dessas duas casas serão mexidos pela Quadratura Júpiter-Saturno.

Dicas Práticas para Navegar pela Quadratura Júpiter-Saturno

Equilibre Razão e Emoção: Para lidar com essa quadratura, é essencial evitar decisões puramente racionais ou emocionais. Por isso, busque integrar mente e coração de forma equilibrada. Preparação e Disciplina: Saturno exige preparo e disciplina. Aproveite as oportunidades de crescimento oferecidas por Júpiter estudando, aprendendo e aplicando conhecimento de maneira prática. Assim, cursos, leituras e desenvolvimento de habilidades comunicativas serão particularmente benéficos. Ajuda com Limites: Não assuma responsabilidades excessivas ou interfira sem que solicitem. Aprenda a ajudar de forma eficaz e sustentável. Otimismo Realista: Júpiter pode trazer otimismo exagerado, enquanto Saturno nos lembra da realidade. Cultive o otimismo baseado em fatos e planejamento, ou seja, evite promessas que não podem ser cumpridas.

Portanto, prepare-se para…

A quadratura Júpiter-Saturno é um convite para crescer com responsabilidade e expandir nossos horizontes de maneira estruturada.

Ao equilibrar o desejo de explorar com a necessidade de preparação, você poderá transformar desafios em oportunidades de crescimento significativo.

Tenha atenção especialmente em agosto e dezembro, afinal o trânsito fica mais forte durante o período que ocorre de modo exato, que é em 19 de agosto e em 24 de dezembro. Mas podemos senti-lo durante o intervalo, ou seja, entre agosto e dezembro.

A Quadratura Júpiter-Saturno na história

A quadratura Júpiter-Saturno é um aspecto astrológico que tem ocorrido várias vezes na história, e sempre traz consigo uma combinação de expansão e restrição.

Aqui estão alguns momentos históricos em que essa quadratura ocorreu e seus possíveis impactos:

1955-1956: Entre agosto de 1955 e junho de 1956, Júpiter em Leão fez uma quadratura com Saturno em Escorpião. Este período foi marcado por tensões globais, incluindo a escalada da Guerra Fria e eventos como a Crise de Suez, que refletiram a tensão entre o desejo de expansão (Júpiter) e a necessidade de controle e estrutura (Saturno). 1965: Em julho de 1965, Júpiter em Gêmeos fez quadratura com Saturno em Peixes. Esse ano foi significativo na história dos direitos civis nos Estados Unidos. A tensão entre a expansão dos direitos civis e as resistências que se estabeleceram podem ser vistas como uma manifestação dessa quadratura. 1975-1976: Entre junho de 1975 e março de 1976, Júpiter em Áries fez uma quadratura com Saturno em Câncer. Esse período incluiu a crise econômica global com altos níveis de inflação e desemprego, demonstrando a luta entre crescimento e restrição econômica. 2006: Em outubro de 2006, Júpiter em Escorpião fez uma quadratura com Saturno em Leão. Este período viu o aumento nas tensões no Oriente Médio, incluindo a guerra entre Israel e o Hezbollah, refletindo o conflito entre a expansão de influências políticas e a necessidade de manter estruturas de poder. 2015-2016: Entre agosto de 2015 e maio de 2016, Júpiter em Virgem fez uma quadratura com Saturno em Sagitário. Este período incluiu a crise dos refugiados na Europa e o Brexit, simbolizando a tensão entre a abertura de fronteiras e a imposição de novas barreiras​.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post A Desafiadora Quadratura Júpiter-Saturno em 2024 apareceu primeiro em Personare.