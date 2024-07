5 coisas para evitar numa retrogradação de Mercúrio

O período de Mercúrio retrógrado pode ser de mais desafios e confusões envolvendo comunicação, pensamento, tecnologias e deslocamentos. Embora não seja algo tão intenso quanto um eclipse ou uma quadratura podem ser, é importante saber o que evitar numa retrogradação de Mercúrio para evitar problemas.

Teremos quatro vezes Mercúrio fica retrógrado em 2024. Aproveite as informações do que evitar numa retrogradação de Mercúrio para se planejar.

Caso tenha algo importante pela frente que está na lista a seguir, tente fazer antes de o movimento retrógrado começar ou tente adiar para o final de agosto.

Afinal, essa é a principal função de entender os movimentos astrológicos: te dar ferramentas para se planejar e tomar melhores decisões!

5 coisas para evitar durante uma retrogradação de Mercúrio

1. Tomar decisões importantes

Durante Mercúrio retrógrado, é comum que as pessoas sintam que sua comunicação está fora de sintonia. Isso pode levar a mal-entendidos e percepções distorcidas.

Portanto, se possível, evite tomar decisões importantes ou assinar contratos significativos durante este período.

2. Iniciar novos projetos ou grandes mudanças

Não é o melhor momento para começar algo novo, seja um projeto, um emprego ou um relacionamento.

O momento de Mercúrio retrógrado é mais adequado para revisão e reflexão.

Em vez de iniciar algo novo, considere revisar ou finalizar projetos pendentes.

3. Depender excessivamente da tecnologia

O período pode ser de mais falhas tecnológicas, desde problemas com dispositivos eletrônicos até falhas em sistemas de comunicação.

Para evitar frustrações, faça backups regulares de seus dados e seja paciente se a tecnologia não estiver ao seu lado.

4. DRs e cobranças

Os relacionamentos em Mercúrio retrógrado podem sentir bastante esse trânsito. Além disso, ex, amigos ou antigas conexões podem ressurgir, trazendo uma série de emoções, lembranças e dores de amor .

esse trânsito. Além disso, ex, amigos ou antigas conexões podem ressurgir, trazendo uma série de emoções, lembranças e . Com a possibilidade de mal-entendidos em alta, é essencial pensar duas vezes antes de falar ou enviar uma mensagem, principalmente se for em tom de discussão de relacionamento (DRs).

Seja claro em sua comunicação e evite discussões acaloradas, pois elas podem se tornar mais intensas e menos produtivas durante este período.

5. Viagens não planejadas

Se você puder, evite fazer viagens não planejadas durante Mercúrio retrógrado.

Pode haver mais probabilidade de atrasos, cancelamentos ou outros contratempos.

Se viajar é essencial, certifique-se de verificar todos os detalhes e ter um plano B.

Dicas personalizadas para você!

Cada pessoa pode viver Mercúrio retrógrado de um jeito diferente, porque o planeta está passando por uma área específica do seu Mapa e indicando quais temas da sua vida vão receber a energia desse planeta.

Por isso, é importante ver as previsões personalizadas, para entender onde você deve ter mais atenção e evitar ou adiar certas ações. Para ver as previsões para você, é só seguir os passos:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora. E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

No exemplo acima, perceba que a pessoa tem 14 trânsitos ativos (no menu que está à direita, bem no topo), e está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 4.

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio (na lista à direita), você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida (esquerda).

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida com Mercúrio Retrógrado em Virgem

Nem tudo é ruim

Embora Mercúrio retrógrado possa parecer um período desafiador, ele também oferece uma oportunidade para introspecção, revisão e crescimento pessoal.

Em vez de ver este período como um obstáculo, considere-o uma chance de desacelerar, refletir sobre suas ações e preparar-se para o próximo ciclo.

E lembre-se, assim como todos os fenômenos astrológicos, Mercúrio retrógrado é temporário e passará em algumas semanas!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post 5 coisas para evitar numa retrogradação de Mercúrio apareceu primeiro em Personare.