Trânsitos astrológicos: o que são e como ver os seus

Muitas pessoas procuram a Astrologia em busca de previsões, mas o seu principal objetivo não é esse, mas, sim, mostrar as tendências e opções para que cada uma conduza sua vida na direção daquilo que deseja. E isso quem aponta são os trânsitos astrológicos.

A seguir, veremos tudo sobre trânsitos astrológicos, o que são, qual é a sua utilidade, e o que é um trânsito fácil ou difícil. Assim, você pode usar a Astrologia não para saber o seu futuro, mas para escolher como vivê-lo.

Trânsitos astrológicos: o que são?

No momento em que uma pessoa nasce, os Astros ocupam uma determinada posição no céu. Esse retrato do céu é registrado no Mapa Astral de nascimento — ele nunca muda!

Apesar disso, os planetas continuam a se movimentar no céu, girando constantemente ao redor do Sol. Portanto, trânsitos astrológicos são os movimentos cíclicos periódicos dos planetas no céu.

Cada um de nós vive esses movimentos de maneira única, porque na medida que os planetas se movem, eles interagem com pontos específicos do nosso Mapa Astral.

A análise dessa interação entre os trânsitos e a posição dos Astros de quando nascemos é que configura o verdadeiro e mais completo Horóscopo, porque ele não considera apenas um signo, mas todo o nosso Mapa Astral.

O que significam os trânsitos astrológicos?

Um trânsito de um planeta no céu sobre um planeta ou ponto em nosso Mapa Astral nos mostra um momento em nossas vidas que pode estar começando, se desenrolando, culminando ou finalizando.

Conforme a astróloga Marcia Fervienza, essa etapa pode ser de criação, de renovação, de finalização, de mudança, de restrição, entre outras, e pode ser vivida como uma crise ou como uma oportunidade, segundo o aspecto formado entre o planeta transitante e o planeta transitado.

“Inquestionavelmente, porém, estes períodos trazem crescimento voluntário ou compulsório: o planeta que recebe o trânsito e sua localização por casa indicará a parte de nossa personalidade que está em transformação ou está preparada para evoluir”, explica Marcia.

São os aspectos tensos (quadratura, oposição e algumas conjunções) que promovem mais mudança e crescimento.

Como ver os seus trânsitos astrológicos

Cada trânsito astrológico tem importância diferente para cada pessoa de acordo com o Mapa Astral que você tem. Para algumas pessoas, um momento pode ser mais favorável, para outras, nem tanto.

Se você quer saber como cada movimento, seja a mudança de signo de um planeta, seja Mercúrio retrógrado, tem a dizer sobre o seu Mapa Astral específico, acesse o seu Horóscopo Personare para entender como esse trânsito vai atuar sobre a sua vida.

É só seguir o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personare aqui — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento.

Perceba que no exemplo abaixo a pessoa tem 14 trânsitos ativos.

Ao clicar em cada um, você pode entender o que ele significa, o período de duração e quais as dicas para vivê-lo melhor.

Por exemplo, ao clicar no trânsito de Mercúrio na Casa 9, a pessoa vai ler a previsão personalizada para sua vida e, quando o planeta começar o movimento retrógrado, poderá entender o que muda para ela.

Por que alguns trânsitos são rápidos e outros demoram?

Entre todos os movimentos astrológicos que o Horóscopo Personalizado do Personare analisa, alguns são considerados trânsitos rápidos. Por isso, é normal que, periodicamente, eles voltem às mesmas posições que estiveram anteriormente.

Os trânsitos rápidos são relativos aos planetas que possuem o movimento de translação (período em que o astro realiza uma volta completa ao redor do Sol) inferior a 365 dias, como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.

A Lua, por exemplo, muda de signo a cada dois dias e meio. Por isso, ela também vai passar um ponto diferente do nosso Mapa e, consequentemente, indicar uma mudança na energia do nosso momento.

Veja no exemplo, que a pessoa tem, dentre os 13 trânsitos ativos, três trânsitos rápidos acontecendo, que duram de 3 dias a 2 meses e 7 dias:

Como os planetas refletem o que acontece em nossa vida, é comum que você passe por trânsitos que já viveu. A grande vantagem, nestes casos, é usar a sua experiência para enfrentar tal situação da melhor forma possível.

Já os trânsitos que trazem mudanças mais duradouras são os trânsitos dos planetas lentos, como Saturno, Urano, Netuno, Júpiter e Plutão.

Quando eles mudam de lugar no Horóscopo, o que pode levar de meses a anos, o Horóscopo Personalizado nos avisa.

No mesmo horóscopo do exemplo anterior, note que a pessoa está vivendo diversos trânsitos longos, com duração de mais de 4 anos, inclusive.

No caso dos trânsitos longos, é importante, de vez em quando, voltar a lê-los, porque você pode demorar a senti-los e também absorver novos aprendizados para sua jornada.

A utilidade dos trânsitos

Marcia Fervienza afirma que conhecer antecipadamente um trânsito nos permite conduzir nossos próprios destinos.

Ao compreender as mudanças e aprendizados que estão em jogo em determinado momento de nossas vidas, podemos fazer ajustes antes do desafio começar.

Dessa forma, não seremos “vítimas” daquela energia planetária. Podemos nos conduzir em direção ao nosso futuro da maneira que mais nos convém.

“Somos capitães dos nossos próprios navios e estamos no leme de nossas vidas”, afirma a astróloga.

O que faz com que um trânsito seja fácil ou difícil?

Os trânsitos, isoladamente, não produzem nem bons, nem maus acontecimentos. Eles indicam somente a manifestação de certas energias que coincidem com circunstâncias ou situações agradáveis ou desagradáveis que teremos que viver ou enfrentar em determinados momentos de nossas vidas.

Em outras palavras, um trânsito representa um momento que será mais fácil se aceitarmos a mudança que a vida nos propõe, ou mais difícil se resistirmos a mudar.

Ou seja, não depende da gente se vamos ou não viver um determinado trânsito, mas podemos decidir como vamos vivê-lo.

Por exemplo, muita gente teme Mercúrio retrógrado. De fato, são períodos que podem representar certas dificuldades no cotidiano. Entretanto, também pode ser um momento de recolhimento e para rever e reavaliar questões da nossa vida.

Trânsitos têm início, meio e fim

É preciso entender que todos os processos da vida, assim como a própria vida, têm início, culminação e fim.

Os trânsitos só indicam em que etapa destes processos estamos vivemos, e qual seria a melhor maneira de atravessá-los.

Em vez de colocar a responsabilidade do que vivemos em algo que está fora da gente, assumamos a responsabilidade sobre nós mesmos.

