O que fazer para se preparar para Mercúrio Retrógrado

Faltam poucos dias para mais um Mercúrio Retrógrado 2024. Até de quem não se liga em Astrologia conhece esse trânsito que pode causar alguns contratempos, por isso, é bom se preparar.

Pensando nisso, astrólogos do Personare dão dicas sobre o que você deveria fazer até a retrogradação começar, assim, pode passar mais tranquilamente pelo período turbulento.

O que saber sobre este Mercúrio Retrógrado?

Astrologicamente, Mercúrio Retrógrado significa que, durante esse período, os temas associados ao planeta podem sofrer intercorrências.

Como Mercúrio trata de comunicação, informação, pensamentos e transportes, pode haver atrasos, confusão, mal-entendidos e problemas de comunicação em diversas áreas da vida, incluindo negócios, tecnologia, viagens e relacionamentos.

De 05 a 28 de agosto de 2024, teremos a terceira retrogradação do ano. Como será um Mercúrio retrógrado em Virgem, ou seja, no seu signo regente, os potenciais que costumam acontecer nesse período podem se ampliar.

O que fazer antes de Mercúrio Retrógrado

Justamente para evitar todos esses problemas, veja dicas sugeridas pelas astrólogas Vanessa Tuleski e Nai Tomayno para passar por essas três semanas de forma mais tranquila.

Faça backup e salve tudo que puder: guarde muito bem dados, textos e documentos, de preferência em mais de um lugar ou forma, para evitar que coisas importantes se percam por falha de internet ou equipamentos.

guarde muito bem dados, textos e documentos, de preferência em mais de um lugar ou forma, para evitar que coisas importantes se percam por falha de internet ou equipamentos. Assinar contratos, acordos ou qualquer coisa que for importante: resolva questões burocráticas e início/fim de coisas importantes antes da retrogradação, para evitar dar erro ou retrabalho depois.

resolva questões burocráticas e início/fim de coisas importantes antes da retrogradação, para evitar dar erro ou retrabalho depois. Compre ou venda agora o que for importante: não deixe para quando o Mercúrio estiver retrógrado, pois negócios também podem dar errado.

não deixe para quando o Mercúrio estiver retrógrado, pois negócios também podem dar errado. Planeje bem suas viagens agora: não conte com a sorte e planeje muito bem se for viajar durante a retrogradação, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado ou atrase.

não conte com a sorte e planeje muito bem se for viajar durante a retrogradação, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado ou atrase. Mudança de casa : mudanças já são difíceis com Mercúrio direto, então imagine durante a retrogradação? Então, se puder, antecipe (ou atrase) a mudança para não coincidir com o período.

: mudanças já são difíceis com Mercúrio direto, então imagine durante a retrogradação? Então, se puder, antecipe (ou atrase) a mudança para não coincidir com o período. Tenha conversas difíceis: adiantar conversas ou situações nas quais você precisa cobrar algo de alguém (como, por exemplo, a boa e velha DR) pode resultar em comunicação confusa durante a retrogradação.

adiantar conversas ou situações nas quais você precisa cobrar algo de alguém (como, por exemplo, a boa e velha DR) pode resultar em comunicação confusa durante a retrogradação. Antecipe negociações de valores: todo tipo de combinado ou contrato que envolve valores e condições que precisam de um bom julgamento podem ser afetados pela comunicação pouco clara.

todo tipo de combinado ou contrato que envolve valores e condições que precisam de um bom julgamento podem ser afetados pela comunicação pouco clara. Veja as previsões para a sua vida: cada pessoa vive cada retrogradação de uma forma diferente. Por isso, é importante ver as previsões de Mercúrio Retrógrado na sua vida para entender onde você deve ter mais atenção. A seguir, veja o passo a passo.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Cada pessoa vive Mercúrio Retrógrado em uma área da vida diferente. E isso muda a cada retrogradação. A melhor forma de ver isso é no seu Horóscopo, que analisa o movimento dos planetas nesse atual momento em relação ao seu Mapa. Para ver é rápido e fácil:

Vá no Horóscopo Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os seus trânsitos ativos.

Procure por Mercúrio na Casa.

Leia sua previsão personalizada para esse período.

No exemplo da imagem abaixo, veja que a pessoa vai passar por Mercúrio na Casa 9, ou seja, a retrogradação vai mexer com os temas dessa área da vida.

Horóscopo é diferente de Mapa Astral

O seu Mapa Astral é único e nunca muda. É como uma fotografia do momento exato em que você nasceu. O Mapa mostra sua personalidade e características, mas não previsões.

As previsões para seu dia a dia estão no seu Horóscopo, que é uma análise mais complexa. É como uma calculadora que aplica o céu de agora, ou seja, o movimento que os planetas estão fazendo no céu neste momento em relação ao seu Mapa.

Por exemplo, uma pessoa tem Mercúrio em Áries na Casa 5 no Mapa Astral, isso vai se manter para sempre. Mas durante pouco mais de um ano, essa pessoa vai viver ciclos de Mercúrio por cada uma das casas astrológicas e isso vai se refletir no seu dia a dia.

Quando acaba?

Saber quando acaba Mercúrio Retrógrado é fundamental para retomar ações cotidianas e agir com relação a decisões importantes da nossa vida.

Se você aproveitou o período retrógrado para refletir, rever suas metas para o ano e reajustar o que precisava na sua vida, chegou a hora de colocar as coisas em ação.

No Horóscopo Personalizado, você também vê como a sua vida segue a partir daí. Aproveite!

