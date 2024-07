Presente para o Dia dos Pais que combina com o signo dele

Para decidir o presente para o Dia dos Pais, saber o signo dele pode resolver essa missão rapidinho e, ainda por cima, ser certeira e surpreendente.

As dicas de presente para o Dia dos Pais para o signo do seu tem sugestões divertidas e até ideias que podem melhorar o relacionamento de vocês.

Dois planetas são importantes para você ver as dicas mais personalizadas para ele: Sol e Saturno. Descubra no Mapa Astral grátis do seu pai aqui.

Por que Sol e Saturno do pai?

A relação entre a figura paterna e o Sol tem suas raízes na simbologia do Astro-Rei como uma fonte de vida, luz e poder.

Já Saturno representa o papel do pai como líder para os filhos, por isso esse planeta também pode ajudar a entender o melhor presente para o seu pai.

Para descobrir é fácil e rápido e você não precisa saber a hora de nascimento dele (mas se tiver, melhor ainda):

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare

Inclua os dados que você conhece sobre o nascimento do seu pai

Veja em quais signos ele tem Sol e Saturno

Na imagem abaixo, veja um exemplo de um pai que não se sabe a hora de nascimento, apenas a data. Perceba que ele tem Sol em Touro e Saturno em. Com isso, já é possível conferir as dicas de presente para o dia dos pais de acordo com cada signo dele.

Presente para o Dia dos Pais para cada signo

Agora que você já viu o signo Solar e de Saturno do seu pai, veja uma série de dicas de presente para o dia dos pais e escolha o que mais combina com o seu.

Pai de Áries

Dinâmico, corajoso, independente e líder por natureza. O pai de Áries adora aventura e desafios. Por isso, ele provavelmente vai gostar dos presentes que alimentam sua natureza competitiva e enérgica.

Sugestões de presentes:

Equipamento para esportes e aventuras ao ar livre

Relógio esportivo ou acessórios dinâmicos

Ingressos para uma partida de seu esporte favorito

Livros ou revistas sobre liderança e motivação

Um dia em uma pista de corrida

Roupas casuais e confortáveis para atividades ao ar livre

Uma viagem de fim de semana cheia de atividades e aventura

Ferramentas para churrasco ou kit de temperos gourmet

Pai de Touro

Carismático, prático, paciente assim como apreciador das coisas boas da vida. Além disso, o pai de Touro valoriza a qualidade, o conforto e os prazeres simples da vida.

Por isso, ele vai adorar presentes que apelem aos seus sentidos e tragam um pouco mais de luxo para a sua rotina.

Sugestões de presentes:

Uma boa garrafa de vinho ou kit de degustação de cerveja artesanal

Relógio elegante ou abotoaduras sofisticadas

Carteira de couro ou acessórios de alta qualidade

Um jantar em um restaurante renomado que sirva sua comida favorita;

Poltrona reclinável ou almofadas confortáveis para sua área de descanso;

Livros sobre culinária, jardinagem ou arte

Uma reserva no melhor barbeiro da cidade (o famoso barba, cabelo e bigode!)

Uma viagem a um destino tranquilo, onde ele possa relaxar e desfrutar da natureza

Pai de Gêmeos

Comunicativo, curioso, adaptável e intelectual, assim costuma ser o pai de Gêmeos. A dica é optar por presentes que estimulem a mente e o aprendizado.

Sugestões de presentes:

Livros de seu autor (a) favorito

Assinatura de uma revista, streaming ou clube de leitura

Aparelhos tecnológicos, como um smartphone, smartwatch, tablet, earpods, etc.

Jogos de tabuleiro ou videogame

Um curso online em um tópico de interesse

Acessórios para o escritório

Ingressos para uma palestra ou conferência de um assunto que ele está envolvido

Pai de Câncer

Sensível, protetor, afetuoso e nostálgico é o pai de Câncer, por isso certamente o seu presente será algo guardado para sempre.

Portanto, pense em algo que tenha conexão emocional com a história da família, com a história dele ou algo que simbolize o que ele representa para você.

Sugestões de presentes:

Um álbum de fotos de família

Uma refeição caseira, do tipo receita de família

Uma cesta com suas comidas e bebidas preferidas

Roupas confortáveis, como um roupão felpudo

Uma carta escrita à mão

Um fim de semana em família em um lugar tranquilo

Arte que representa a casa ou a família

Uma planta ou árvore para o jardim

Pai de Leão

Carismático, confiante, generoso e teatral. Para um pai de Leão, o presente é algo único, intransferível e, portanto, totalmente pessoal. Assim, nada de presente “padrão”, do tipo que serve para qualquer pessoa.

Mas não precisa ser necessariamente caro! O segredo é escolher algo que o faça sentir-se especial e admirado. Por isso, algo personalizado é o ideal!

Sugestões de presentes:

Uma pulseira de couro com nome ou uma frase gravada

Um dia em um campo de golfe ou clube de tênis

Ingressos para um show ou evento esportivo de grande porte

Roupas ou acessórios para ele usar em ocasiões especiais

O Mapa Astral dele (dê o vale-presente do Personare!)

Um vinho com rótulo personalizado

Um jantar em um restaurante que ele adora

Pai de Virgem

Metódico, prático, detalhista e dedicado. Pode até parecer difícil agradar um pai de Virgem, porque ele vai te dizer que não precisa de nada.

Mas se você tiver atenção, vai ver que ele está o tempo todo “soltando dicas” de tudo o que não está mais funcionando direito na vida dele. Aí está o caminho até o presente perfeito! No geral, presentes úteis e de qualidade serão altamente apreciados.

Sugestões de presentes:

Ferramentas ou equipamentos para um hobby que ele tenha

Livros sobre os assuntos do seu interesse

Uma assinatura da revista especializada no assunto que ele gosta ou trabalha

Uma carteira, mochila ou mala com muitos compartimentos

Uma massagem terapêutica ou tratamento de spa

Um laptop ou pasta para guardar o que ele já tem

Organizadores e aparelhos para a casa

Um fim de semana de retiro em um local tranquilo e natural

Pai de Libra

Elegante, sociável, diplomático, mas também artístico, o pai de Libra apreciará presentes que reflitam seu senso de estilo e harmonia.

Por isso, ao escolher um presente para ele, pense no clássico – não tem como errar! Ah, e não se esqueça de lhe dar junto um cartão. É porque muitos o consideram o melhor do presente!

Sugestões de presentes:

Uma assinatura de uma revista de arte ou moda

Ingressos para uma exposição de arte ou concerto

Perfumes refinados ou produtos de grooming

Um jantar em um restaurante gourmet

Acessórios de moda, como um cinto, gravata ou sapato

Uma caneta com o nome gravado

Uma peça de arte elegante para a casa

Pai de Escorpião

Intenso, apaixonado, misterioso e profundo, assim é o pai de Escorpião. Por isso, ele apreciará presentes que desafiem sua mente e toquem sua alma. Mas se você quer impressionar seu pai escorpiano, jamais dê coisas óbvias.

Além disso, prepare o clima de mistério e fantasia de receber algo totalmente inesperado. É porque a surpresa em si é o melhor do presente!

Sugestões de presentes:

Livros de mistério, suspense, ocultismo ou psicologia

Um curso ou workshop sobre um tema intrigante

Um telescópio ou microscópio

Óculos escuros

Uma sessão de leitura de Tarot

Uma viagem a um destino exótico e misterioso

Acessórios personalizados, como uma carteira com suas iniciais

Pai de Sagitário

Aventureiro, otimista, filosófico e expansivo. Para um pai de Sagitário, pense em presentes que alimentem sua sede de conhecimento, mas também de aventura.

Por isso, é bem provável que ele goste de presentes extravagantes, exuberantes e exóticos. De preferência, importados. Não pelo valor material, mas pela distância que o presente viajou até chegar em suas mãos.

Sugestões de presentes:

Uma gravura importada ou que remeta a um lugar que ele queira conhecer

Equipamentos de camping e trilha

Livros de filosofia ou religião

Ingressos para uma palestra inspiradora

Um jantar em um restaurante típico. De preferência, em algum lugar que tenha acabado de abrir ou que seja alguma comida que ele nunca tenha experimentado

Uma caixa de vinhos (uma garrafa de cada país)

Um dia de aventura ao ar livre, como passeio de balão ou caiaque

Pai de Capricórnio

Responsável, ambicioso, disciplinado e prático. Para o pai de Capricórnio, não tem sentido ganhar presente só por uma formalidade ou costume social.

Por isso, seu pai gosta de presentear e ser presenteado com alguma coisa realmente útil, que faça diferença para ele. E para que isso aconteça, pode perguntar o que ele quer ganhar.

Sugestões de presentes:

Uma pasta de couro ou maleta de negócios

Livros sobre finanças ou liderança

Relógio clássico ou abotoaduras elegantes

Uma assinatura de uma revista de negócios

Um curso ou workshop para desenvolvimento profissional

Uma experiência de degustação de vinhos

Uma peça de arte tradicional ou escultura

Pai de Aquário

Humanitário, mas também inovador, original e visionário, assim é o pai de Aquário. Por isso, presentes únicos serão um sucesso com ele.

O valor monetário das coisas não importa, porque Aquário é o signo menos materialista de todo o Zodíaco, mas a surpresa e a originalidade vão fazer a diferença.

Sugestões de presentes:

Aparelhos tecnológicos e inovadores

Livros de ficção científica ou tecnologia

Ingressos para um evento de tecnologia ou ciência

Uma contribuição para uma causa que ele apoie

Uma viagem surpresa

Arte moderna ou escultura abstrata

Uma experiência futurista, como realidade virtual

Pai de Peixes

Sensível, empático, criativo e espiritual. Um pai de Peixes apreciará presentes que toquem sua alma, e, além disso, inspirem sua criatividade. Mas, por favor, não importa o que você dê, escreva também um cartão. É porque isso, para ele, é a maior prova de carinho!

Sugestões de presentes:

Livros de poesia ou espiritualidade

Um retiro de meditação ou ioga

Música relaxante ou instrumentos musicais

Um ingresso para uma peça de teatro

Uma massagem completa ou terapia holística

Meias ou sapatos confortáveis

Uma viagem de cruzeiro

Uma playlist só com as músicas preferidas dele (ou então que tenham a ver com a relação de vocês)

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

