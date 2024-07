Quais cartas do Tarot indicam sorte no amor?

O segredo do Tarot se encontra na aleatoriedade das cartas. Mas muitas vezes não procuramos o Oráculo desejando qualquer resposta. Queremos a promessa de sorte no amor.

O fato é que as cartas do Tarot não são meros instrumentos de adivinhação ou previsão; são guias que podem oferecer reflexões e significados profundos sobre os caminhos do coração (ou de qualquer área da vida).

Cada carta carrega uma simbologia única que fala diretamente às nossas emoções e experiências. Ao serem interpretadas em um jogo de Tarot, a maneira como estão dispostas na mesa e como se relacionam umas com as outras importa muito.

Dito isso, trago algum alento. Neste universo complexo e rico de Arcanos Maiores e Menores, existem, sim, algumas cartas do Tarot que indicam sorte no amor.

Ao menos em tese, porque, como eu disse, tudo depende do contexto e do jogo de Tarot em questão. Você pode aprender aqui a jogar Tarot para o amor e romance em apenas nove semanas.

Cartas do Tarot que indicam sorte no amor

Aqui estão seis cartas do Tarot que frequentemente indicam sorte no amor, cada uma trazendo suas próprias mensagens e significados profundos. Para conhecer o significado de outras cartas no amor e quais reflexões elas trazem, veja este artigo.

1. Os Enamorados

A carta Os Enamorados no Tarot pode parecer óbvia, mas é preciso ter cuidado. Sim, tradicionalmente ela significa sorte no amor e romantismo, mas também indecisão, temores sobre a pessoa amada e hesitação em se prender a alguém.

O Arcano VI também sugere um momento de decisão. Os Enamorados indica que o amor verdadeiro está ao alcance, mas somente daqueles que estão dispostos a fazer escolhas baseadas na sinceridade e na autenticidade.

2. A Força

Representando a coragem e a força interior, A Força é uma carta poderosa, símbolo de equilíbrio e integração.

No amor, ela indica a capacidade de superar desafios e de cultivar relacionamentos fundamentados no respeito mútuo e na compreensão profunda. Mas, claro, precisamos analisar o contexto do jogo.

+ Veja aqui quais as perguntas certas para fazer ao Tarot sobre amor

3. O Sol

Radiante e positivo, O Sol irradia alegria e felicidade. Esta carta sugere sorte no amor, porque a relação é vista como fonte de prazer e está imbuído de vitalidade e harmonia.

O Arcano XIV indica que você e a pessoa amada podem prosperar juntos, compartilhando interesses comuns e respeitando as individualidades um do outro.

4. Dois de Copas

Simbolizando parceria e união profunda, o Dois de Copas representa um vínculo emocional forte e significativo.

Esta carta revela a reciprocidade e o entendimento mútuo, essenciais para a construção de relacionamentos duradouros baseados na confiança e na comunicação aberta.

+ O Tarot e o Amor Personare traz lições que podem te ajudar a amadurecer suas relações.

5. Seis de Paus

Indicando vitória e reconhecimento após desafios superados, o Seis de Paus traz a promessa de sucesso e realização no amor.

Esta carta encoraja a confiança mútua e a celebração conjunta das conquistas compartilhadas, incentivando uma abordagem amorosa que valoriza o apoio e o crescimento pessoal dentro do relacionamento.

6. Ás de Ouros

Este ás representa novos começos e oportunidades prósperas. No contexto amoroso, o Ás de Ouros sugere um período de estabilidade material e crescimento financeiro, que pode beneficiar a relação.

Contudo, também alerta para a importância de manter o equilíbrio entre as necessidades materiais e emocionais para garantir um relacionamento saudável e satisfatório.

Teste sua sorte no amor com o Tarot

Teste agora com o Tarot do Dia: tire gratuitamente uma carta e veja você está com sorte no amor.

Mas lembre-se que as cartas do Tarot não indicam apenas sorte ou azar no amor, certo e errado, futuro ou encerramento. O oráculo nos guia, nos dá pistas e orientações em busca de relacionamentos significativos.

Cada carta é um convite para explorar as profundezas da nossa alma e para cultivar conexões que nos façam evoluir. Que essa jornada pelo Tarot ilumine seu caminho e o conduza a um amor verdadeiro e duradouro.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

