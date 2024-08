Mês de Leão: como aproveitar essa energia para brilhar

O Mês de Leão vai começar. O Sol inicia sua passagem pelo signo que rege no dia 22 de julho 2024, exatamente às 04h45, mudando a onda energética de todos nós, seja qual for o seu signo.

Encerramos um período canceriano voltado mais ao recolhimento e à família, para externalizar seu brilho. O Mês de Leão convida você a tomar consciência da sua importância e valor pessoal.

Quando o Sol sai de Câncer (regido pela Lua) e entra em Leão (regido pelo Sol), é como se saíssemos de uma noite escura e introspectiva para acordar em um dia claro e ensolarado.

Veja abaixo o que significa o mês de Leão e como cada signo pode se preparar para esse momento.

O que significa o mês de Leão

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo. Mas isso não acontece no dia 1 do calendário que estamos acostumados. O Mês de Leão começa entre os dias 19 e 22 de julho. O dia exato muda a cada ano.

Em 2024, o mês de Leão começa em 22 de julho 2024, às 04h45. A partir daí, e até o Sol ingressar em Virgem, no dia 22 de agosto, o período será voltado a (re)descobrir o que faz de você uma pessoa única e especial.

Assim, um bom começo é identificar os assuntos, temas e experiências que fazem seu coração bater mais forte.

Por isso, a pergunta-chave a se fazer neste momento é: “O que eu quero?“. Quais são os objetivos, situações e relações que você realmente quer que aconteçam? O que leva você a levantar da cama com coragem, disposição e alegria todos os dias?

Se ainda não tem essas respostas, meu conselho é que você olhe para a área da vida onde tem o signo de Leão no Mapa Astral. É provavelmente nesta área que você tem as pistas do que te move e do que alimenta a sua paixão. Da mesma forma, esta é a área da vida onde você sente que faz a diferença.

A energia de Leão

O símbolo astrológico de Leão é alusivo à juba do próprio animal, para remeter ao porte físico imponente, um atributo de muitos nativos de Leão e do rei da selva.

Leão tem Ritmo Fixo, Polaridade Positiva e é regido puramente pelo coração, o signo de funcionando na base do tudo ou nada. Por isso, este signo, às vezes, se joga de cabeça e demonstra afeto de maneira efusiva e apoteótica.

Leão nos ensina a tornar consciente da nossa contribuição para o mundo e buscarmos reconhecimento do nosso valor. Afinal, de que adianta subir no palco se não houver uma plateia?

Mas cuidado com a “pegadinha”. Você está se dedicando a algo porque realmente gosta e sente prazer nisso, ou está procurando aprovação nos elogios das pessoas?

Como aproveitar o mês de Leão

O Mês de Leão é um dos melhores momentos do ano para tomar consciência das suas motivações e abraçar sua autenticidade. Por isso, preparei algumas dicas para que você possa fazer valer essa temporada, não importa qual seja o seu signo!

Ouse mais: A energia de Leão nos encoraja a ser corajosos e a assumir riscos, aproveitando oportunidades para iniciar novos projetos. Mantenha o foco: A determinação de Leão ensina persistência; por isso, mantenha-se focado em seus objetivos, superando obstáculos com determinação. Exercite a liderança: Este é um bom momento para desenvolver suas habilidades de liderança, assumindo responsabilidade por sua vida e aprimorando suas competências. Busque a autenticidade: Leão inspira autenticidade; seja verdadeiro consigo mesmo, honrando sua individualidade e contribuindo com o que você tem de único. Elogios abrem portas: Reconheça seus próprios triunfos e valorize os talentos dos outros; elogios sinceros têm o poder de abrir oportunidades significativas.

O Mês de Leão para quem é de Leão

Se você nasceu no mês de Leão, significa que o dia do seu aniversário está chegando. Na Astrologia, o aniversário é conhecido como Revolução Solar.

A Revolução Solar é quando o Sol chega ao exato grau que estava quando você nasceu. Isso gera um Mapa que vale por um ano, ou seja, do seu aniversário neste ano até o próximo. Esse Mapa revela sobre você pode conduzir sua evolução neste ciclo.

O Mês de Leão para todos os signos

Durante o Mês de Leão, mesmo que seu signo solar seja outro, o Sol traz destaque para uma área específica da sua vida. De acordo com a Astrologia, nossa vida é dividida em 12 casas astrológicas distintas.

Quando o Sol transita por Leão, ele ilumina os temas de uma dessas casas, mas essa área varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, duas pessoas do signo de Libra não terão o mesmo setor da vida iluminado pelo Sol em Leão. Pelo contrário!

Para descobrir como o mês de Leão influencia você, siga este passo a passo simples e rápido:

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito!

É gratuito! Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Mas se você não tiver, inclua seus dados de nascimento.

Veja que você terá um número de trânsitos. Significa que alguns planetas estão se conectando com o seu Mapa Astral neste momento.

neste momento. Procure pelo trânsito de “Sol na Casa…” e veja qual é o número da casa que está em destaque neste momento.

Depois de ver o Sol no seu Horóscopo, saiba como se preparar para este mês:

Casa 1 : É um período para destacar sua personalidade e renovar sua imagem pessoal.

: É um período para destacar sua personalidade e renovar sua imagem pessoal. Casa 2 : Foco nos recursos materiais e talentos pessoais, ideal para reavaliar finanças e explorar habilidades.

: Foco nos recursos materiais e talentos pessoais, ideal para reavaliar finanças e explorar habilidades. Casa 3 : Explore novas ideias, melhore a comunicação e aproveite pequenas viagens para expandir horizontes.

: Explore novas ideias, melhore a comunicação e aproveite pequenas viagens para expandir horizontes. Casa 4 : Concentre-se na vida doméstica, conecte-se com a família e explore suas raízes pessoais e familiares.

: Concentre-se na vida doméstica, conecte-se com a família e explore suas raízes pessoais e familiares. Casa 5 : Estimule a criatividade, busque prazeres pessoais e expresse seu amor e romance.

: Estimule a criatividade, busque prazeres pessoais e expresse seu amor e romance. Casa 6 : Melhore hábitos diários, foque na saúde e bem-estar, e otimize seu ambiente de trabalho para maior produtividade.

: Melhore hábitos diários, foque na saúde e bem-estar, e otimize seu ambiente de trabalho para maior produtividade. Casa 7 : Fortaleça parcerias pessoais e profissionais, busque equilíbrio nas relações e esteja aberto para novas conexões.

: Fortaleça parcerias pessoais e profissionais, busque equilíbrio nas relações e esteja aberto para novas conexões. Casa 8 : Explore o autoconhecimento, reavalie recursos compartilhados e abra-se para a vulnerabilidade e transformação.

: Explore o autoconhecimento, reavalie recursos compartilhados e abra-se para a vulnerabilidade e transformação. Casa 9 : Investigue novos conhecimentos, planeje aventuras e explore sua espiritualidade e filosofia de vida.

: Investigue novos conhecimentos, planeje aventuras e explore sua espiritualidade e filosofia de vida. Casa 10 : Defina metas profissionais, demonstre liderança e cuide da sua reputação no campo social e profissional.

: Defina metas profissionais, demonstre liderança e cuide da sua reputação no campo social e profissional. Casa 11 : Faça networking, contribua para a comunidade e revise seus sonhos e aspirações de longo prazo.

: Faça networking, contribua para a comunidade e revise seus sonhos e aspirações de longo prazo. Casa 12: Dedique-se à reflexão e autoconhecimento, cuide da saúde emocional e conecte-se com sua espiritualidade interna.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

