A Lua é um dos elementos mais importantes no Mapa Astral. Enquanto o Sol representa a nossa essência e o Ascendente a nossa aparência para o mundo, a Lua reflete nossas emoções e instintos. Por isso, a Lua do meu signo revela a parte mais íntima e pessoal do seu mapa.

A Lua representa a função psíquica relacionada às nossas reações emocionais. Quando reagimos emocionalmente, é o signo lunar que se manifesta.

Por isso, embora Vênus seja o planeta do amor, o signo da nossa Lua revela como nos relacionamos afetivamente e as nossas necessidades emocionais mais profundas.

Além disso, a Lua pode ser compreendida como aspectos pouco conscientes de nossa própria natureza. Assim, ao saber a Lua do meu signo, você pode entender características que nem sempre são claras para si.

Como saber a Lua do meu signo?

A Lua fica em torno de dois dias e meio em cada signo, levando cerca de 29 dias para dar uma volta completa em torno do zodíaco. Ao longo de um ano, a Lua completa a roda zodiacal treze vezes.

Por isso, saber a Lua do meu signo não é tão simples quando o signo solar, já que o Sol leva um mês em cada signo e demora um ano inteiro para completar a volta no zodíaco.

Assim, o melhor para saber a Lua do meu signo, é usar uma calculadora de Mapa Astral, como a do Personare, que é simples e gratuita. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Clique aqui e vá até o Mapa Astral grátis Personare. No menu Perfil astrológico, embaixo da mandala do seu Mapa, selecione a opção Planetas. Então, procure pela Lua e veja qual signo e Casa aparecem ao lado. O signo lunar indica como você reage emocionalmente, como se nutre e como enxerga a maternidade. Você pode entender aqui tudo que o signo da sua Lua representa.

A seguir, você confere um resumo sobre significado da Lua em cada Signo.

O que a Lua do meu signo quer dizer

Lua em Áries

A Lua em Áries traz uma energia intensa e impulsiva. Por isso, pessoas com essa posição são corajosas, espontâneas e têm uma necessidade emocional de ação e aventura.

Lua em Touro

A Lua em Touro busca estabilidade e conforto. Essas pessoas valorizam a segurança emocional e material, e têm uma forte conexão com os sentidos e o prazer.

Lua em Gêmeos

A Lua em Gêmeos precisa de estímulo mental e variedade. Emocionalmente, essas pessoas são curiosas, comunicativas e gostam de socializar e aprender coisas novas.

Lua em Câncer

A Lua em Câncer está em casa, pois é o signo que rege. Por isso, pessoas com Lua canceriana são profundamente emocionais, intuitivas e conectadas à família e ao lar.

Lua em Leão

A Lua em Leão deseja reconhecimento e apreciação. Emocionalmente, essas pessoas são calorosas, dramáticas e gostam de ser o centro das atenções.

Lua em Virgem

A Lua em Virgem busca ordem e perfeição. Por isso, essas pessoas têm uma necessidade emocional de organização, são práticas e gostam de se sentir úteis.

Lua em Libra

A Lua em Libra precisa de harmonia e relacionamentos. Emocionalmente, essas pessoas são diplomáticas, justas e têm um forte desejo de conexão e equilíbrio.

Lua em Escorpião

A Lua em Escorpião é intensa e transformadora. Por isso, essas pessoas sentem as coisas profundamente, são passionais e têm uma forte intuição.

Lua em Sagitário

A Lua em Sagitário busca liberdade e expansão. Emocionalmente, essas pessoas são otimistas, aventureiras e têm uma necessidade emocional de crescimento e conhecimento.

Lua em Capricórnio

A Lua em Capricórnio deseja segurança e realização. Por isso, essas pessoas são emocionalmente reservadas, disciplinadas e têm uma forte necessidade de sucesso e reconhecimento.

Lua em Aquário

A Lua em Aquário busca originalidade e liberdade. Emocionalmente, essas pessoas são independentes, inovadoras e têm uma forte necessidade de autenticidade.

Lua em Peixes

A Lua em Peixes é sonhadora e sensível. Por isso, essas pessoas são emocionalmente empáticas, intuitivas e têm uma forte conexão com o mundo espiritual e artístico.

Entendeu a importância da sua Lua?

Entender a Lua no seu Mapa Astral pode oferecer informações profundas sobre suas necessidades emocionais e como você reage instintivamente às situações.

Ao descobrir a Lua do seu signo, você pode começar a se compreender melhor e a nutrir suas necessidades emocionais de maneira mais eficaz.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

