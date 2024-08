Lua Cheia liga sinal de alerta no Céu da semana de 21 a 27 de julho

Uma semana depois da Lua Cheia de abril, iniciou a chuva que causou a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Agora, novamente, a Lua Cheia de julho chega com uma forte ação de Plutão no Céu da semana de 21 a 27 de julho.

Esse clima de tensão estará em evidência nos próximos dias, ainda que alguns aspectos tragam certo alívio, como o sextil entre Vênus e Júpiter e um trígono entre Marte e Plutão.

E tem previsão olímpica também! Para quem curte acompanhar as Olimpíadas, contamos o que o Céu da semana indica para o início do maior evento esportivo do mundo.

Resumo do Céu da semana de 21 a 27 de julho

Os principais movimentos astrológicos da semana são:

Toda a semana: Sol em oposição a Plutão

Sol em oposição a Plutão Toda a semana: Marte em trígono com Plutão

Marte em trígono com Plutão A partir de domingo (21): Alerta para Lua Cheia em Capricórnio

Alerta para Lua Cheia em Capricórnio A partir de segunda-feira (22): Sol em Leão

Sol em Leão Até quinta-feira (25): Mercúrio em quadratura com Urano

Mercúrio em quadratura com Urano Até quinta-feira (25): Vênus em sextil com Júpiter

Vênus em sextil com Júpiter A partir de quinta-feira (25): Mercúrio em Virgem

A seguir, você poderá conferir as previsões da semana de 21 a 27/07 coletivas, ou seja, que valem para todos os signos. Se quiser saber como esses trânsitos atuam especificamente na sua vida, confira gratuitamente o seu Horóscopo Personalizado.

Agora, vamos ao detalhamento de todos os movimentos importantes do Céu da semana de 21 a 27 de julho, que você pode conferir no vídeo e no texto a seguir.

Lua Cheia em Capricórnio ascende alerta

Neste domingo (21), temos uma Lua Cheia muito impactante, pois além de estar em oposição ao Sol em Câncer, forma uma tensa conjunção com Plutão em Aquário. Por isso, podemos esperar uma semana tensa, que evidencia crises.

Essa Lua Cheia, de certa forma, remete à Lua Cheia de 23 de abril, quando Plutão estava igualmente forte no Céu da semana de 21 a 27 de julho. Logo depois desta Lua Cheia, ocorreram as trágicas enchentes no Rio Grande do Sul.

Como estamos novamente em um momento bastante tenso, é função da Astrologia alertar. Veja algumas possibilidades:

Chance de algum conflito entre países ou recrudescimento de algum conflito já existente.

Há, inclusive, risco de atentados.

Situações que geram perdas de casas e segurança – por qualquer motivo.

Alguma figura icônica pode falecer, como um artista ou um político, o que pode mexer muito com as pessoas.

Sorte vem com Vênus em sextil com Júpiter

Neste domingo (21), acontece o sextil entre Vênus em Leão e Júpiter em Gêmeos. Esse é um aspecto de apoio, sorte e prosperidade, cujos efeitos reverberam até quinta-feira (25). Por isso, é bom aproveitar. Para o quê?

Se estiver com algum problema de saúde, pode encontrar um médico com muito conhecimento para te ajudar.

Um amigo pode oferecer uma dica muito importante para resolver uma situação complicada da sua vida.

Vênus com Júpiter traz a leveza para contrastar com o peso de Sol com Plutão (que detalhamos mais adiante). O aspecto pode trazer bons contatos e momentos de humor.

Garra com Marte em trígono com Plutão

Durante toda a semana, sentiremos os efeitos de Marte em Gêmeos em trígono com Plutão em Aquário. O aspecto exato acontece na segunda-feira (22), mas nos próximos dias sentiremos mais impulso para querer lutar, ter determinação e ação.

Essa vontade de lutar também envolve o plano mental, pois Marte e Plutão estão em signos do elemento Ar. Portanto, podemos contar com mais resistência, força e vitalidade para lidar com qualquer tipo de questão.

Por isso, temos algumas possíveis consequências, como:

Mais garra nas Olimpíadas (das quais falaremos mais a seguir).

Quem estiver vivendo perdas ou situações dramáticas pode ter mais força para superar os desafios.

É também um aspecto de recuperação em meio a situações que possam ser mais complicadas, seja no profissional, no pessoal ou nas comunidades.

Sol não brilhará tanto ao entrar em Leão

Na segunda-feira (22), o Sol entra no signo que rege, Leão. Geralmente, o Mês de Leão é um período alegre, festivo e solar como só os leoninos sabem ser.

Porém, neste momento, podemos sentir mais o lado mais autoritário de Leão. Isso se deve à configuração astrológica tensa que acompanha o Céu da semana.

Portanto, podemos ter situações complicadas neste início da temporada leonina:

Autoritarismo nas relações, desde pessoais até internacionais, como lideranças com comportamento mais autocrático (“eu mando” e “eu faço o que eu quero”, que é a sombra do signo de Leão ).

). Nos grandes centros urbanos, podemos perceber um aumento de criminalidade ou mesmo situações complexas em comunidades. Será preciso cuidado.

Na vida pessoal, evite comportamentos autoritários, que possam gerar conflitos.

Passada esta fase mais tensa, o Sol em Leão volta a brilhar plenamente, trazendo mais alegria, celebração e prazer.

Mais tensão com Sol em oposição a Plutão

Na terça-feira (23), o Sol forma oposição exata com Plutão. Como o Sol estava em Câncer durante a Lua Cheia, temos mais emotividade e territorialismo nas próximas duas semanas (até a próxima Lua Nova).

Por isso, o início das Olimpíadas deve acontecer sob certa tensão, com questionamentos à segurança e possíveis atos de radicalismo. Por outro lado, figuras brilhantes (Sol) podem protagonizar momentos difíceis.

Vejamos algumas possibilidades:

Perdas, acidentes ou eliminação complicada nas Olimpíadas.

Disputas desleais, agressões e tentativas de desestabilizar adversários aparecem quando há aspectos difíceis de Plutão como este.

De um lado, provavelmente teremos disputas emocionantes, ou seja, não será uma Olimpíada blasé.

Por outro lado, pode haver vontade de ganhar a qualquer custo. E, mais do que nunca, será necessário ter equilíbrio, para não acontecerem perdas por falta de racionalidade.

Como fica na SUA vida

O Sol em Câncer pode fazer com que as pessoas se sintam mais ofendidas, sensíveis e mexidas, seja na vida pessoal ou nas Olimpíadas.

Por isso, pode ser que venhamos a experimentar algum tipo de crise nesta semana, seja no trabalho, amor, saúde ou em relação a um animal de estimação, ou ente querido.

Você pode entender que área da sua vida pode ser impactada olhando o Horóscopo Personalizado. Basta fazer login ou cadastrar seus dados. É gratuito.

Então, entre os trânsitos ativos, localize o de Sol e Lua, como no exemplo abaixo. Ao clicar nele, você entenderá a tensão que permeia o momento.

A dica é trazer o foco e a maturidade de Capricórnio (onde está a Lua) para a emotividade canceriana (Sol) desses desafios.

Mas temos um aspecto no Céu para ajudar neste desafio, como você verá a seguir.

Mercúrio quadra Urano e mantém imprevistos

Até quinta-feira (25), ainda sentiremos os efeitos de Mercúrio em Leão em quadratura com Urano, mantendo a imprevisibilidade que já vem da semana passada.

Esse aspecto fala em aumento de acidentes e problemas com internet e sistemas. Além de mais agitação de um modo geral, com chance de imprevistos e notícias inesperadas.

Logo, em uma semana de Lua Cheia, é importante buscar algum tipo de centramento. Porém, temos de lembrar que, na Lua Cheia, tudo parece grande demais. Portanto, procure lembrar que as coisas seguem em movimento e pode mudar logo ali na frente.

Mercúrio em Virgem traz praticidade

Na quinta-feira (25), Mercúrio sai do signo de Leão, onde deixava nossa mente e comunicação mais passionais, e entra em Virgem, nos deixando mais práticos e racionais.

E Mércurio rege Virgem, por isso se expressa muito melhor neste signo – assim como em Gêmeos.

Numa semana de emoções exaltadas, como vimos, essa racionalidade pode ser uma ótima aliada. Com esse trânsito, podemos encontrar informações importantes para situações que estamos passando. Aproveite!

Vai rolar a festa!

No Mapa da Independência no Brasil, Júpiter em Gêmeos está conjunto à Lua em Gêmeos. Isso explica o lado alegre, comunicativo e festivo do nosso povo.

Como Júpiter está passando pelo signo de Gêmeos, para nós, essas Olimpíadas terão características de festa e entretenimento, mesmo com o Céu da semana mais tenso. O clima será de comemoração e torcida!

Para ficar de olho: os esportes geminianos são aqueles que envolvem muitos movimentos com os braços, como tênis, vôlei e remo. Quem sabe vem um destaque para o Brasil em algum desses esportes?

Aproveite e descubra aqui qual é o signo dos atletas olímpicos do Brasil!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

