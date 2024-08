O que a Lua Nova de agosto 2024 significa para o seu signo

A Lua Nova de agosto 2024 no signo de Leão chega neste domingo, dia 04/08, apenas um dia antes de Mercúrio retrógrado. Com isso, é muito importante se preparar para tirar o melhor proveito do início do novo ciclo lunar.

A Lua Nova é o momento de definir suas energias e temas para os próximos 30 dias. Ou seja, abrange todo o período da retrogradação do planeta da mente, que pode bagunçar as ideias e representar mais confusões no dia a dia.

A energia desta lunação é marcada por questionamentos, especialmente ligados a relacionamentos e parcerias. Nesse sentido, é um ciclo de mudanças, imprevistos e vulnerabilidades.

E todas essas previsões da Lua Nova de agosto 2024 valem até o dia 02/09, quando começa uma nova lunação. Você pode ver todas as datas no Calendário Lunar 2024 e organizar sua vida a partir da Lua.

Qual o dia da Lua Nova em agosto?

A Lua Nova de agosto de 2024 começa dia 04, exatamente às 8h12. Este evento marca o início de um novo ciclo lunar e o fim da fase minguante de julho, abrindo espaço para novas intenções e começos.

É um momento ideal para planejar e iniciar projetos, já que a energia da Lua Nova favorece a sementeira de novas ideias e ações.

Fases da Lua em agosto de 2024:

Lua Nova em Leão: 04 de agosto, às 8h12

04 de agosto, às 8h12 Lua Crescente em Escorpião: 12 de agosto, às 12h19

12 de agosto, às 12h19 Lua Cheia em Aquário: 19 de agosto, às 15h25

19 de agosto, às 15h25 Lua Minguante em Gêmeos: 26 de agosto, às 6h25

Cada fase da Lua oferece uma oportunidade única para alinhar suas atividades com as energias lunares. Aproveite o ciclo lunar de agosto para maximizar seu potencial de crescimento e realização. Veja as dicas a seguir!

O melhor da Lua Nova de agosto

Como o Sol também está em Leão e no mapa da Lua Nova Vênus ainda está em Leão (ele muda para Virgem hoje de noite), este mês é energizado pela confiança e carisma leoninos, incentivando a autoexpressão e a liderança.

Portanto, neste período de Lua Nova em Leão aproveite para:

Expressar-se criativamente : Leão encoraja a mostrar seus talentos. Por isso, explore sua criatividade em artes, escrita ou qualquer forma de expressão pessoal durante a Lua Nova de agosto.

: Leão encoraja a mostrar seus talentos. Por isso, explore sua criatividade em artes, escrita ou qualquer forma de expressão pessoal durante a Lua Nova de agosto. Focar no desenvolvimento pessoal : é um momento excelente para dedicar-se a projetos que destacam suas qualidades únicas e contribuem para seu crescimento.

: é um momento excelente para dedicar-se a projetos que destacam suas qualidades únicas e contribuem para seu crescimento. Fortalecer relacionamentos pela admiração: aproveite para valorizar as qualidades de quem está ao seu redor, por isso, fortaleça laços através do reconhecimento e da admiração mútua.

Cuidados durante a Lua Nova em Leão

Apesar das oportunidades, a Lua Nova de agosto traz desafios, especialmente com Mercúrio retrógrado em Virgem a partir de 05/08. Então, fique atento a:

Comunicação : com a energia retrógrada de Mercúrio, é crucial ter cuidado com mal-entendidos. Portanto, revise comunicações importantes e seja claro em suas intenções.

: com a energia retrógrada de Mercúrio, é crucial ter cuidado com mal-entendidos. Portanto, revise comunicações importantes e seja claro em suas intenções. Autoconfiança Excessiva : o brilho de Leão pode incitar um desejo excessivo por atenção. Portanto, mantenha-se equilibrado e receptivo a feedbacks construtivos.

: o brilho de Leão pode incitar um desejo excessivo por atenção. Portanto, mantenha-se equilibrado e receptivo a feedbacks construtivos. Rompimentos e imprevistos: com a tensão entre Vênus e Urano, rupturas podem ocorrer nesse período. Mas isso não é necessariamente ruim. Então, esteja preparado para reavaliar relações ou acordos que não estejam contribuindo positivamente para sua vida.

Os significados na sua vida

A melhor forma de entender como a Lua Nova de agosto vai passar pela sua vida é entendendo o seu verdadeiro Horóscopo. Ou seja, não tem a ver com signo, mas com a área da vida em que a Lua vai tocar no momento do início da lunação.

É fácil e é gratuito de descobrir isso. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, afinal cada pessoa tem um Mapa diferente e, portanto, o céu conversa conosco de maneira diferente todos os dias.

— essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, afinal cada pessoa tem um Mapa diferente e, portanto, o céu conversa conosco de maneira diferente todos os dias. Então, procure pelo trânsito Sol na Casa e Lua na Casa . Eles estão juntos.

. Eles estão juntos. Na imagem abaixo, a pessoa estará com a Lua na Casa 7. Cada casa representa uma área da nossa vida, então, no caso dessa pessoa, os temas da Lua Nova em Leão vão ser mais fortes nessa casa.

Então, agora que você já sabe por qual Casa do seu Mapa a lunação geminiana acontecerá, leia as dicas da astróloga Bela Medeiros para este mês lunar:

Lunação na Casa 1

Com a Lua Nova em seu Ascendente, suas necessidades emocionais ganham destaque.

Reflita sobre sua postura nas relações e explore maneiras de melhorá-las.

Além disso, é um momento propício para reavaliar suas metas anuais e ajustar planos, garantindo que estejam alinhados com seus objetivos. Releia as previsões para os signos 2024.

Lunação na Casa 2

A Lua Nova em Leão pode trazer benefícios para sua vida material e financeira.

É um excelente período para iniciar projetos que melhorem sua situação financeira.

Por isso, organize suas finanças com atenção e pratique a gratidão, valorizando os recursos que possui.

Lua Nova na Casa 3

Este é um bom momento para revisar suas formas de comunicação e absorver novos conhecimentos.

Se possível, realize viagens curtas.

Aproveite para fortalecer conexões com vizinhos e explorar sua comunidade local, descobrindo novos lugares e oportunidades próximas.

Lua Nova na Casa 4

Inove em seu espaço doméstico, reorganizando ou redecorando para aumentar o acolhimento.

Vale, ainda, revisitar lugares com significado familiar e explore sua genealogia.

Além disso, considere abordar padrões comportamentais negativos herdados de sua família, talvez através de terapias como a Constelação Familiar.

Lunação na Casa 5

Esta Lua Nova semeia oportunidades na sua vida social e romântica. Faça a S inastria Amorosa com quem você gosta!

com quem você gosta! Você pode achar grande satisfação em novas interações ou ao expressar seus talentos.

Para quem tem filhos, este é um momento para dedicar atenção especial a eles, estimulando sua criatividade e planejando momentos de lazer.

Lua Nova passando na Casa 6

Renove sua saúde emocional cuidando do corpo e da mente.

Iniciar novas atividades físicas ou ajustar hábitos alimentares são ações favoráveis agora. Aqui você aprende a dominar suas fomes e fazer as pazes com a comida.

Além disso, evite sobrecargas de trabalho e priorize seu bem-estar mental e espiritual.

Lunação na Casa 7

Reavalie e fortaleça suas parcerias, tanto pessoais quanto profissionais.

Planeje projetos conjuntos que possam beneficiar ambas as partes no futuro.

Além disso, reflita sobre seu comportamento nos relacionamentos e esteja aberto a usar sua criatividade para manifestar desejos, atentando-se aos sinais do cotidiano.

Lua Nova na Casa 8

Intensifique sua compreensão sobre as dinâmicas de poder nas relações, o que pode ser crucial para sua segurança emocional.

Este período pode trazer novidades em investimentos ou benefícios financeiros vinculados ao seu trabalho.

Nesse sentido, concentre-se em seu próprio crescimento sem buscar ser um exemplo para os outros.

Lua Nova na Casa 9

A Lua Nova em Leão renova sua busca por conhecimento e exploração.

Planeje viagens para destinos distantes que promovam novas experiências e aprendizados.

Dedique tempo para a introspecção, talvez através da meditação, para alcançar clareza e expansão pessoal.

Lunação na Casa 10

Um ótimo momento para plantar sementes no âmbito profissional e quebrar padrões antigos.

Já sabe qual é seu propósito de vida? A Astrologia pode ajudar .

. Fique atento a gatilhos em ambientes coletivos e considere dedicar-se mais intensamente ao cuidado com sua saúde mental e práticas espirituais.

Lua Nova na Casa 11

Reconecte-se com amigos e grupos de interesse.

Este período pode ser rico em ideias e projetos colaborativos.

Reconheça e cresça a partir de seus padrões relacionais, mantendo-se aberto a novos aprendizados e ao autoconhecimento.

Lunação na Casa 12

Esteja atento ao seu inconsciente, pois ele pode revelar respostas importantes através de sonhos ou terapias.

ou terapias. Manter a disciplina e cuidar da sua vida prática são essenciais para alcançar objetivos profissionais e pessoais.

Considere terapias paras entender traumas e padrões antigos pode ser fundamental para sua transformação.

Próxima Lua Nova 2024

A próxima Lua Nova ocorrerá em Virgem no dia 02/09, prometendo um período de organização e atenção aos detalhes.

Para planejar suas atividades alinhando-as com as fases da Lua e tirar o máximo proveito de cada ciclo lunar, não deixe de conferir o Calendário Lunar 2024 do Personare.

Lá, você encontrará informações detalhadas sobre cada fase lunar ao longo do ano, ajudando a otimizar suas ações de acordo com a energia disponível.

Planeje-se com sabedoria e aproveite as oportunidades que cada nova fase lunar traz para sua vida!

