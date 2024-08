Vem aí mais um ciclo de Mercúrio retrógrado! O movimento tem início no dia 5 e é um dos destaques das previsões do horóscopo mensal de agosto de 2024. Porém, antes de checar como isso se traduz para cada signo, vamos conferir como fica o panorama geral.

Com a retrogradação de Mercúrio, nosso dia a dia pode sofrer com problemas, desafios e bagunça. Este será o terceiro ciclo retrógrado de Mercúrio neste ano. Mas ele será especial porque ocorre no signo de Virgem, que é regido justamente por Mercúrio.

Além de Mercúrio retrógrado, o mês também marcará um importante alinhamento entre Marte e Júpiter. Apesar de esse alinhamento ocorrer no signo de Gêmeos, podemos esperar reflexos significativos em todo o espectro do Zodíaco.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de agosto de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente. Não esqueça de conferir seu Ascendente, pois as previsões são focadas nele.

ÁRIES

Agosto de 2024 demandará do signo de Áries atenção especial à saúde e à organização da rotina diária, pois Mercúrio estará retrógrado entre os dias 5 e 28. Apesar de curto, é um ciclo que impõe desafios na forma de pequenos contratempos e mal-entendidos.

Por isso, é importante evitar estresse e sobrecarga. Revise planos e compromissos com atenção, de forma a evitar erros. No cuidado com a saúde, evite se submeter a cirurgias eletivas ou intervenções médicas, a menos que sejam estritamente necessárias e urgentes.

Marte, regente de Áries, estará alinhado com Júpiter neste mês. Portanto, é um período favorável a viagens curtas, estudos e comunicação. Aproveite para resolver pendências e firmar acordos importantes, mas lembre-se de revisar tudo com muito cuidado.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: com Mercúrio retrógrado, os diagnósticos de saúde obtidos nesse período precisarão ser esmiuçados e revistos, pois é alto o risco de que algo tenha escapado à análise ou tenha sido mal interpretado.

com Mercúrio retrógrado, os diagnósticos de saúde obtidos nesse período precisarão ser esmiuçados e revistos, pois é alto o risco de que algo tenha escapado à análise ou tenha sido mal interpretado. Dias 26, 27 e 28: o horóscopo de agosto aponta boas oportunidades intelectuais ou de novos contatos nessas datas, pois a Lua se unirá ao alinhamento Marte-Júpiter.

TOURO

Para o signo de Touro, agosto de 2024 traz uma mescla de desafios e oportunidades. Algumas das áreas em que isso se manifestará são a criatividade, romances e relações com filhos (pra quem os tiver), pois Mercúrio estará retrógrado entre os dias 5 e 28.

Dessa forma, é um período fértil em mal-entendidos e frustrações nas áreas afetivas e em projetos criativos. Por isso, seja paciente e evite decisões impulsivas. Experimente revisitar ideias antigas e resolver conflitos passados para aproveitar o melhor dessa energia.

Além disso, Marte e Júpiter estarão alinhados durante todo o mês. Por um lado, é um momento poderoso e de expansão, sobretudo na área das finanças. Por outro lado, também pode sinalizar gastos impulsivos e investimentos arriscados.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: para minimizar os mal-entendidos nos relacionamentos durante Mercúrio retrógrado, redobre a atenção. Acima de tudo, tenha clareza e paciência ao se comunicar com seus entes queridos.

para minimizar os mal-entendidos nos relacionamentos durante Mercúrio retrógrado, redobre a atenção. Acima de tudo, tenha clareza e paciência ao se comunicar com seus entes queridos. Ao longo do mês: o alinhamento Marte-Júpiter demanda cuidado com decisões financeiras precipitadas. Mantenha a prudência e avalie cuidadosamente cada investimento.

GÊMEOS

O signo de Gêmeos vivenciará em agosto de 2024 um dos ciclos mais poderosos em muito tempo. Afinal, Marte e Júpiter estarão alinhados nesse signo durante todo o mês. Mas por que isso é tão significativo? A resposta está na raridade dessa combinação.

Marte passa por Gêmeos a cada dois anos e meio, mas Júpiter só visita esse signo a cada 12 anos. Portanto, esse alinhamento traz uma poderosa combinação de vigor e expansão. Ou seja, você pode esperar oportunidades únicas de crescimento pessoal e profissional.

Por um lado, Marte impulsiona Gêmeos a agir com determinação e estimula novas aventuras intelectuais. Júpiter amplifica as oportunidades propiciadas por Marte. O planeta gigante inspira expansão, por isso é preciso ter cuidado com o risco de exagerar na dose.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: Mercúrio retrógrado pode trazer mal-entendidos e frustrações nas interações domésticas de Gêmeos, signo que ele rege. Por isso, comunicação clara e paciência serão essenciais para evitar conflitos. Use o período para resolver pendências.

Mercúrio retrógrado pode trazer mal-entendidos e frustrações nas interações domésticas de Gêmeos, signo que ele rege. Por isso, comunicação clara e paciência serão essenciais para evitar conflitos. Use o período para resolver pendências. Ao longo de todo o mês: Júpiter traz consigo uma tendência ao exagero. Por isso, equilibre o entusiasmo com prudência, de modo a evitar assumir mais do que pode manejar, principalmente no que diz respeito a gastos financeiros.

CÂNCER

Para as pessoas do signo de Câncer, agosto de 2024 tende a ser um mês de grande introspecção, pois Mercúrio estará retrógrado na Casa 3. Entre os dias 5 e 28, o ciclo tende a ser repleto de atrasos e pequenos problemas relacionados a viagens e à comunicação.

Se for possível evitar viagens no período, tanto melhor. Da mesma forma, acordos e contratos devem ser adiados para após o dia 28. Mas se não for possível adiar esses planos, o recomendável é que se leia e releia tudo com muita atenção.

Além disso, será um momento propício para refletir sobre a maneira como você comunica suas ideias e sentimentos. No campo amoroso, se você estiver numa relação, suas interações com seu par devem ser feitas com muito cuidado, para evitar discussões bobas.

Anote as datas!

Entre os dias 6 e 8: a saúde mental exige atenção especial, pois a Lua se alinha a Mercurio retrógrado. A sobrecarga de informações pode elevar seus níveis de estresse. Por isso, reserve tempo para atividades relaxantes e práticas como a meditação.

a saúde mental exige atenção especial, pois a Lua se alinha a Mercurio retrógrado. A sobrecarga de informações pode elevar seus níveis de estresse. Por isso, reserve tempo para atividades relaxantes e práticas como a meditação. Entre os dias 5 e 28: Mercúrio retrógrado demanda revisão de projetos nas áreas de carreira e finanças. Evite o início de novos empreendimentos ou fazer grandes investimentos, pois a chance de erros e confusões é elevada.

LEÃO

Como vimos, agosto de 2024 será marcado por Mercúrio retógrado, e no caso do signo de Leão não é diferente. Entre os dias 5 e 28, o ciclo tende a mexer especialmente com as questões financeiras das pessoas leoninas, assim como valores pessoais e bens materiais.

Por isso, será importante reavaliar a forma como você lida com suas finanças. Mercúrio retrógrado pode trazer à tona despesas inesperadas, ou a necessidade de ajustar seu orçamento. Portanto, é prudente evitar fazer grandes compras ou investimentos.

Por outro lado, Mercúrio retrógrado também pode demandar uma reflexão sobre a maneira como você percebe seus recursos. O que é realmente importante para você? Aproveite este ciclo para questionar se suas despesas atuais refletem as suas prioridades.

Por fim, vale lembrar que agosto é o mês de aniversário da maioria das pessoas leoninas. Se você é uma delas, não deixe de experimentar a Revolução Solar. Trata-se de uma ferramenta que fornece previsões que ajudam você a mapear seu próximo ano.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio costuma anunciar atrasos e mal-entendidos, então é importante ter clareza e detalhismo em todas as comunicações e negociações.

VIRGEM

Agosto de 2024 será um mês e tanto para o signo de Virgem, sobretudo pelo fato de que Mercúrio, regente desse signo, transitará por ele em ciclo retrógrado. Além disso, Vênus também estará em Virgem, e Marte formará uma quadratura ao Sol virginiano em agosto.

Essa sequência de configurações planetárias indica um mix de introspecção, revisões pessoais e energias dinâmicas no campo profissional. A começar por Mercúrio retrógrado, que entre os dias 5 e 28 pode levar a uma necessidade de reavaliação pessoal.

Por outro lado, Vênus transita por Virgem entre os dias 6 e 29, o que ajuda a suavizar um pouco Mercúrio, favorecendo a área dos relacionamentos. Além disso, Marte pode ajudar a alavancar sua carreira, ampliando sua motivação para alcançar seus objetivos.

Por fim, mas não menos importante, agosto é o mês em que muitas pessoas de Virgem fazem aniversário. Se esse é o seu caso, experimente fazer a sua Revolução Solar, que traz tendências gerais para o seu próximo ano.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: aproveite o ciclo retrógrado de Mercúrio para reorganizar sua rotina. Por exemplo, revise projetos pessoais e resolva questões pendentes que possam estar atrasando seu progresso.

aproveite o ciclo retrógrado de Mercúrio para reorganizar sua rotina. Por exemplo, revise projetos pessoais e resolva questões pendentes que possam estar atrasando seu progresso. Entre os dias 6 e 29: se você já está numa relação, Vênus favorece a resolução de mal-entendidos com empatia e compreensão. Se você está só, é um bom momento para refletir sobre o que você deseja, para atrair alguém que se alinhe com seus valores.

LIBRA

O signo de Libra tende a ter um mês marcado por crescimento em áreas como educação, viagens e questões filosóficas ou espirituais. Sobretudo por conta de um alinhamento entre Marte e Júpiter, que amplifica o desejo por crescimento e desenvolvimento pessoal.

Você provavelmente sentirá uma forte motivação para exmplorar novos horizontes. Por exemplo, engajar-se em estudos ou viagens. Será importante manter a mente aberta, mas também ter cautela com informações e promessas que parecem ilusórias.

Nas relações pessoais, Marte e Júpiter favorecem uma troca de ideias enriquecedoras, mas é preciso evitar afirmações com certeza excessiva. Já na vida profissional, oportunidades de crescimento podem surgir a partir de viagens de trabalho ou colaborações internacionais.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio entre os dias 5 e 28 demanda uma postura cautelosa em todas as suas atividades. Aproveite as oportunidades para viajar e expandir seus horizontes, mas revise todos seus planos para evitar imprevistos.

ESCORPIÃO

Em agosto de 2024, o foco do signo de Escorpião deve estar nas amizades e redes sociais. Mercúrio estará retrógrado entre os dias 5 e 28, o que demanda cautela nas interações, mas a presença de Vênus em conjunção ao planeta pode suavizar essa tendência.

Mercúrio retrógrado pode representar mal-entendidos e problemas de comunicação nos grupos sociais e amizades. Por isso, é importante ter clareza e paciência ao se expressar. Reflita sobre as relações e reavalie quais conexões de fato contribuem para seu bem-estar.

Mas a presença de Vênus ajuda a suavizar bastante os desafios de Mercúrio retrógrado. Amizades antigas podem retornar e ser a fonte de apoio e alegria. Assim, este será um período propício para fortalecer laços antigos e resolver conflitos pendentes.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio sugere uma revisão cuidadosa dos seus planos de longo prazo. Aproveite esse período para refinar suas estratégias e corrigir eventuais erros antes de iniciar novos empreendimentos.

SAGITÁRIO

O signo de Sagitário terá um agosto de introspecção e reajustes, marcado por uma oposição de Júpiter, ao longo do mês, e por Mercúrio retrógrado entre os dias 5 e 28. Um mês de desafios e oportunidades, sobretudo nas áreas de carreira e ambições pessoais.

A oposição de Júpiter estimula a autocrítica sobre suas metas, especialmente no que tange aos exageros que você costuma cometer. Onde está havendo dedicação excessiva? E em que setores de sua vida está faltando atenção? Portanto, ótimo momento para refletir.

Por outro lado, Mercúrio retrógrado indica desafios na carreira e na manutenção da sua imagem pública. Durante esse ciclo, problemas de comunicação podem surgir com mais frequência no trabalho. Evite suposições e certifique-se de se expressar de forma clara.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: reavaliar suas ambições profissionais e considerar novas direções pode ser benéfico, desde que as decisões finais sejam tomadas após a retrogradação de Mercúrio. Por isso, evite dar início a novos projetos nesse período.

CAPRICÓRNIO

Além de Mercúrio retrógrado, o horóscopo de agosto de 2024 para o signo de Capricórnio também dá ênfase ao trânsito de Marte. O planeta vermelho sugere uma energia dinâmica e uma motivação renovada para lidar com suas responsabilidades e melhorar sua saúde.

Por isso, pode-se dizer que será um mês com atenção especial à saúde e o crescimento pessoal. É um bom momento para organizar sua rotina, aumentar a produtividade e adotar hábitos mais saudáveis. Mas lembre-se de dosar essa energia para evitar o esgotamento.

Mercúrio retrógrado traz desafios e oportunidades no campo do aprendizado. Entre os dias 5 e 28, pode haver confusões e atrasos relacionados a estudos, viagens internacionais ou questões legais. Porém, é um bom momento para consolidar aquilo que você já sabe.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio também sugere um período de reflexão sobre crenças e filosofias de vida. Procure reavaliar suas metas de longo prazo e fazer eventuais ajustes para que elas estejam alinhadas com seus valores mais nobres.

AQUÁRIO

De todo o Zodíaco, o signo de Aquário é o que tem os prognósticos mais favoráveis em agosto de 2024. O alinhamento de Marte com Júpiter em um signo de elemento Ar promete um mês vibrante e dinâmico, mesmo que Mercúrio esteja retrógrado.

Marte e Júpiter trazem uma energia expansiva e apaixonada para áreas como criatividade, romance, prazeres e autoexpressão. Será um momento excelente para iniciar novos projetos, explorar talentos ocultos e se dedicar a atividades que tragam satisfação pessoal.

No amor, Marte e Júpiter na Casa 5 indicam um período de grande intensidade e abundância. Se você estiver numa relação, é hora de reacender a chama da paixão. Para quem está só, não faltarão oportunidades românticas e encontros inesperados.

Anote as datas!

Ao longo do mês: o alinhamento entre Júpiter e Marte ocorrerá na sua Casa 5, que entre outras coisas governa o entretenimento e os prazeres da vida. Bom momento para socializar, participar de eventos culturais e explorar novos hobbies estimulantes.

PEIXES

O signo de Peixes terá um mês marcado por Mercúrio retrógrado e o alinhamento de Marte com Júpiter. Será um período de profunda reflexão, sobretudo nas relações pessoais e nas questões domésticas.

Entre os dias 5 e 28, Mercúrio estará retrógrado. Nesse período, você poderá ter desafios na comunicação com parceiros amorosos ou profissionais. Isso porque haverá uma maior probabilidade de mal-entendidos. Por isso, seja claro e paciente em suas interações.

Marte e Júpiter se alinham na Casa 4 ao longo do mês, o que se reflete na vida doméstica e familiar. Marte traz dinamismo e motivação, enquanto Júpiter amplifica as oportunidades de crescimento dentro do ambiente doméstico. É um bom momento para fazer reformas.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: Mercúrio retrógrado é uma oportunidade para refletir sobre suas relações. Portanto, use este tempo para resolver conflitos pendentes, esclarecer dúvidas e fortalecer os laços existentes.

