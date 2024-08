Previsões das Olimpíadas 2024: desafios, favoritos e o Brasil

As Olimpíadas de 2024 estão se aproximando, e a expectativa para esse evento grandioso cresce cada vez mais. Paris, a sede principal, promete realizar uma das edições mais memoráveis da história, mas será que os Astros estão a favor? Aqui você encontra as Previsões para as Olimpíadas 2024.

O Brasil estará presente com uma forte delegação e grandes expectativas de medalhas em diversos esportes, sem falar na grande paixão nacional, o futebol. Será que as previsões para a nossa seleção são positivas?

Tudo isso você vê a seguir, na análise das astrólogas Vanessa Tuleski e Nai Tomayno.

Data dos Jogos Olímpicos 2024

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 acontece no dia 26 de julho no Stade de France, marcando o início oficial dos jogos. Mas o Brasil entra em cena um dia antes, com competições de tiro com arco e as equipes femininas de handebol e futebol.

Já o encerramento dos Jogos Olímpicos 2024 está programado para 11 de agosto, também no Stade de France.

Portanto, serão 17 dias de competição, num período em que muitos movimentos planetários importantes vão acontecer. Confira quais as datas no Calendário Astrológicos 2024.

Previsões Astrológicas para as Olimpíadas 2024

Começo tenso dentro e fora dos estádios

A Lua Cheia de julho ocorreu no último domingo, mas como tudo que acontece durante o fenômeno repercute por duas semanas, até a próxima Lua Nova, a energia dela fica marcada no início das Olimpíadas.

Esta Lua Cheia ocorreu com o Sol em Câncer oposto (aspecto tenso) à Lua em Capricórnio, que está conjunta a Plutão em Aquário.

Essa combinação astrológica indica tensões e chance de problemas de segurança, potencialmente envolvendo radicalismos. Então, fiquemos atentos a isso nos 10 primeiros dias das Olimpíadas 2024.

Disputas desleais, clima e atentados

Quando temos aspectos difíceis de Plutão, existe tendência a disputas desleais, como lesões intencionais ou atos para desestabilizar emocionalmente os adversários.

E se de um lado a Lua Cheia em Capricórnio pede equilíbrio e maturidade, o Sol em Câncer pode fazer com que as pessoas se sintam mais sensíveis e ofendidas, aumentando o risco de reações descontroladas.

Além disso, fora de campo, pista, piscina ou quadra, existe um alerta para o risco de atentados e manifestações violentas.

Também há possibilidade de eventos climáticos extremos, com Marte ainda em conjunção com Urano.

Lembrando que, quando ocorreram as trágicas enchentes no Rio Grande do Sul, em abril de 2024, tínhamos passado por uma Lua Cheia em aspecto difícil com Plutão.

Desafios para os atletas brasileiros

No esporte, poderemos ver figuras brilhantes enfrentando desafios, perdas ou eliminações precoces. Isso porque desde o dia 22/07 estamos com o Sol já em Leão, que segue oposto a Plutão em Aquário.

Esse é um aspecto de tensão que sugere que mesmo os favoritos poderão enfrentar dificuldades e tensões emocionais.

A oposição entre o Sol e Plutão, caindo no eixo das Casas 6 e 12 do mapa astral que muitos astrólogos usam para a Independência do Brasil, pode representar desafios significativos para os atletas brasileiros.

Problemas de saúde ou lesões físicas podem prejudicar a performance dos nossos esportistas.

Além disso, Plutão transitando em quadratura com Marte (o planeta das competições) do mapa do Brasil na Casa 9 (que representa o exterior) também pode sinalizar algumas derrotas ou eliminações amargas, sobretudo de onde se espera mais, como o futebol.

Garra e determinação estarão presentes

Apesar dos alertas iniciais, temos um aspecto positivo nas Previsões para as Olimpíadas 2024: Marte em trígono com Plutão. Esse alinhamento favorável traz garra, determinação e ação, essenciais para um evento grandioso como este.

Por isso, mesmo diante de perdas e situações dramáticas, a tendência é que os competidores lutem com vigor, envolvendo não apenas o físico, mas também o mental. Já que o trígono acontece em signos do elemento Ar, garantindo mais emoção para quem acompanhar os Jogos.

Marte transitando em Gêmeos também indica em uma competição que não é somente física, mas também mental e até verbal, em que o domínio destes atributos pode fazer a diferença.

Clima festivo

Para completar, vale lembrar que Júpiter está em Gêmeos desde o final de maio, o que traz um clima festivo e comunicativo.

Mesmo com o Céu tenso, as Olimpíadas de Paris devem ter um ambiente alegre e de celebração, típico do Brasil — que também tem Júpiter em Gêmeos no seu mapa natal —, trazendo muito entretenimento.

Marte, também em Gêmeos, estará passando sobre a conjunção de Lua/Júpiter do mapa do Brasil, indicando uma participação muito ativa do nosso povo.

Além disso, Marte em Gêmeos em sextil com Sol em Leão até o início de agosto reforça o empoderamento, a garra, a força e a possibilidade de vitórias inesperadas.

Marte ainda potencializa os esportes geminianos, como tênis, remo e outros que envolvem braços e bolas, como vôlei, ou duplas, podendo trazer destaques nesses tipos de competições para o Brasil.

Última semana com Mercúrio retrógrado

Mercúrio começa o movimento retrógrado em Virgem no dia 05/08. Sabemos que é um sinal de mais confusões, imprevistos, distrações, falhas em equipamentos e erros. E as Olimpíadas não devem escapar disso.

Poderemos perceber um aumento de problemas envolvendo atletas, arbitragem e o evento como um todo. Até porque Mercúrio rege Virgem, tornando essa retrogradação mais perceptível.

Reta final emocionante

Além disso, na última semana das Olimpíadas, teremos movimentos planetários importantes acontecendo.

A começar pela Lua Nova em Leão no domingo (04/11), que faz com que a reta final seja marcada pelo brilhantismo deste signo. Independentemente de qualquer coisa, a Cidade Luz dará o máximo de si para dias inesquecíveis. Podem anotar aí.

Contudo, já desde o dia 31/07 e durante o início de agosto, Vênus em quadratura com Urano poderá indicar mexidas surpreendentes no que era esperado. É mais um momento de eliminação de favoritos e de “azarões”, podendo virar o jogo.

Para completar, Vênus ingressa em Virgem no dia 05/08, indicando possíveis vitórias daqueles que são eram considerados os mais brilhantes, mas nos que se mantiveram com a cabeça mais fria, seguindo o treinamento.

Típico do que conhecemos no Brasil como “jogo feio que ganha, mas que não impressiona”, ao invés do jogo bonito que tanto apreciamos, por termos Vênus no signo de Leão.

Vamos torcer?

Deu para perceber nas Previsões para as Olimpíadas de 2024 que o evento promete ser inesquecível, marcado por intensas competições e desafios astrológicos, sobretudo até 03/08, a fase mais dramática, marcada pela Lua Cheia do dia 21/07.

Apesar disso, o clima festivo e a determinação poderão prevalecer, tornando esta edição das Olimpíadas memorável tanto para os competidores quanto para nós, espectadores.

Para fechar o evento, o Sol leonino em sextil com Júpiter em Gêmeos na última semana traz desejo de comemorar e viver com tudo este evento que mesmeriza o mundo a cada 4 anos.

E as previsões para você?

Cada pessoa vive os trânsitos astrológicas de maneira diferente. Isso porque os planetas estavam em determinados lugares quando nascemos e, conforme seguem se movimentando no Céu, ativam áreas diferentes da nossa vida.

A maneira mais fácil de ver como cada trânsito age na nossa vida é pelo Horóscopo Personalizado, porque ele analisa como o movimento dos planetas conversa com o seu Mapa de nascimento. Para ver é rápido, fácil e gratuito. Siga o passo a passo:

Vá no Horóscopo Personare

Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Veja todos os seus trânsitos ativos. Ao clicar sobre eles, você verá a previsão, o período de duração e as dicas para viver cada fase.

Existem trânsitos mais longos (como no exemplo abaixo, o primeiro dura 3 meses) e outros mais curtos (como o da Lua, de apenas dois dias e meio).

* Com a colaboração de Nai Tomayno.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

