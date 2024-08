Mercúrio Retrógrado 2024: quando começa e termina

O famoso planeta Mercúrio fica retrógrado em 2024 vai ficar por 4 vezes. Confira as datas exatas abaixo:

13 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024

1º de abril até 25 de abril

5 de agosto até 28 de agosto

25 de novembro até 15 de dezembro

Leia mais aqui para entender o que é Mercúrio Retrógrado e, assim, entenda o que esse trânsito indica para sua vida.

Os signos de Mercúrio retrógrado 2024

Cada Mercúrio retrógrado ocorre em um determinado signo, portanto saiba abaixo como será neste ano:

Quando Mercúrio está em movimento direto, ele permanece em torno de 88 dias em cada signo, enquanto cada período de retrogradação de Mercúrio tem uma duração de aproximadamente 20 dias.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Agora que você já sabe tudo sobre o Mercúrio retrógrado 2024, é hora de dar o próximo passo, ou seja, entender como esse fenômeno se relaciona diretamente com você.

Cada pessoa tem um Mapa Astral que permanece constante ao longo de sua vida. No entanto, os planetas continuam a se mover no céu e “conversam” de forma específica com o seu Mapa Astral.

Por exemplo, sempre que Mercúrio muda de signo, ele age em áreas específicas da nossa vida. A maneira mais fácil e gratuita de saber de forma personalizada como Mercúrio Retrógrado vai acontecer na sua vida é seguindo o passo a passo abaixo:

Acesse o aqui seu Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito!

– é gratuito! Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já tem, faça login no site.

Em seguida, você terá acesso a informações detalhadas sobre os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento.

Na lista de trânsitos ativos, vá direto para Mercúrio.

Observe no exemplo abaixo que a pessoa tem 14 trânsitos ativos (indicados no menu à direita), e que o Mercúrio está passando pela Casa 9 no momento. No seu, você verá um destaque à esquerda a previsão completa e personalizada para o Mercúrio retrógrado.

Aula sobre Mercúrio retrógrado

