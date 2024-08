Últimos dias de Mercúrio direto: veja o Céu da semana de 28/07 a 03/08

​Esta é a última semana de Mercúrio direto – e esse é o principal recado do Céu desta semana de 28/07 a 03/08. Antes que tudo fique mais complicado, resolva questões que podem estar pendentes (vamos dar algumas dicas em seguida).

Vamos ter energia abundante com o Sol em Leão em sextil com Marte e também Júpiter. O momento é de alegria e vitalidade. Porém, não espere apenas trânsitos positivos. Podemos ter contratempos, um pouco mais de irritação e correria.

Veja o resumo com o cronograma do Céu da semana:

Toda a semana: Sol em sextil com Marte

Sol em sextil com Marte Até terça-feira (30): Mercúrio em quadratura com Marte

Mercúrio em quadratura com Marte Toda a semana: Vênus em quadratura com Urano

Vênus em quadratura com Urano A partir de sexta-feira (02): Sol em sextil com Júpiter

A seguir, confira as previsões coletivas do Céu da semana de 28/07 a 03/08. Isso significa que valem para todos os signos.

Mas para saber como é a atuação desses trânsitos, especificamente, na sua vida, acesse agora o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente, porque nele você vai descobrir como cada trânsito conversa com o seu Mapa Astral e receber dicas mais específicas.

Veja, em detalhes, os movimentos mais relevantes do Céu da semana no vídeo e todo o detalhamento dos trânsitos e possíveis acontecimentos no texto a seguir.

Última semana antes de Mercúrio retrógrado

O mês de agosto terá quase todo ele os tons de Mercúrio retrógrado em Virgem, que acontece entre os dias 5 e 28 de agosto. Então, quem conhece Astrologia sabe que esta é a última semana para providenciar algumas questões.

Durante a retrogradação de Mercúrio, existem mais entraves e mais chances de mudanças de planos no futuro.

Sabe quando você compra uma passagem na promoção e depois se dá conta de que não poderá viajar nessa época?​ P​ode acontecer quando se faz algo com Mercúrio retrógrado.

Portanto, aproveite esta semana para:

comprar passagem aérea com tranquilidade;

fazer reservas;

encaminhar documentações;

tomar decisões;

ter conversas importantes;

realizar compras importantes;

contratar ou demitir pessoas.

Inclusive, Mercúrio está no signo de Virgem, o que ajuda a ter critério e pensar com frieza para resolver essas questões práticas.

Irritação com a quadratura Mercúrio/Marte

Até terça-feira (30), Mercúrio, o planeta do dia a dia, está em quadratura com Marte em Gêmeos. Esse aspecto gera correria.​ Além disso, podemos sentir um pouco mais de irritação no dia a dia​.

Portanto, é preciso ter cuidado com as palavras, para não falarmos coisas que podem causar arrependimento, pois se trata de uma combinação tanto de assertividade, como de agressividade verbal. ​Sabendo disso, escolha agora como vai lidar com este aspecto.

Imprevistos na quadratura Vênus/Urano

Apesar de ainda estarmos em Mercúrio direto, podemos ter imprevistos devido à quadratura entre Vênus em Leão e Urano em Touro. O aspecto exato ocorre na sexta-feira (02), mas podemos sentir essa energia durante toda a semana.

Podemos nos sentir mais inquietos e impacientes. A vantagem é que podemos pensar se queremos determinados acordos ou situações​, pois Urano tem a ver com mudanças e renovações.

O que podemos ver nesta semana:

No mundo das pessoas famosas, anúncios de separações, rupturas e finalizações.

Já na nossa vida, imprevistos envolvendo filhos (Leão) ou um familiar e dinheiro (Vênus).

Nesse sentido, algumas possibilidades são:

seu filho(a) pode ter algum problema de saúde e você precisa levar a criança ao médico;

uma conta inesperada chega e você tem que lidar com essa despesa;

um encontro social pode ser desmarcado​;

um procedimento pode não ser exatamente o esperado;

se começou um relacionamento recentemente, pode passar por uma turbulência e até terminar;

relações e parcerias, afetivas ou profissionais, podem chegar ao fim.

Descubra o que pode ocorrer na SUA vida

Para saber em qual área da sua vida sentirá mais os imprevistos desse aspecto no Céu da semana, você precisa descobrir onde Vênus está transitando, neste momento, no seu Horóscopo Personalizado. É gratuito e simples.

Faça login ou cadastre seus dados no Horóscopo Personalizado

Depois, olhe todos os trânsitos ativos no menu roxo à direita e procure por Vênus.

Vênus vai estar passando por uma Casa, como no exemplo abaixo, que está na Casa 12.

Ao clicar nesse trânsito de Vênus, você poderá ler o seu significado no texto à esquerda.

Trânsitos do Sol trazem alegria e energia

No Céu da semana de 28/07 a 03/08, o Sol em Leão está em um sextil com Marte, aspecto que ficou exato na quinta-feira passada (25), mas segue repercutindo.

Isso traz fôlego, energia, atitude e rapidez, inclusive para agir se for preciso. ​É um aspecto muito favorável para atividade física, que pode aumentar ainda mais a sua vitalidade.

A partir de sexta-feira (02), começamos a sentir os efeitos do sextil entre o Sol e Júpiter, que vai acontecer, com exatidão, no dia 07/08, mas já vem trazendo otimismo e favorecendo o lazer:​

Aproveite esta combinação favorável para:

​fazer passeios;

​a​preciar uma paisagem;

ampli​ar seus horizontes;

​b​uscar conhecimento e elevação.

Esse aspecto dá o estofo para lidar com qualquer situação, como se você ficasse mais forte depois dessa pausa​ para alargar horizontes.

Quando o Sol está em Leão, a tendência é ficarmos mais alegres. E isso é importante em várias situações, pois o bom humor nos ajuda a desestressar.

Brilhe como o Sol!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

