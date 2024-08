Trânsito de Mercúrio em Virgem é poderoso para o conhecimento

Mercúrio em Virgem é um trânsito muito poderoso. Afinal, Virgem é regido por Mercúrio. Assim, todos os assuntos do planeta — intelecto, aprendizado e comunicação — tendem a ser favorecidos. Em 2024, o trânsito de Mercúrio em Virgem vai ocorrer duas vezes, por causa de Mercúrio retrógrado.

O primeiro período de Mercúrio em Virgem começa em 25/07, às 19h42, e vai até dia 14/08. Então, devido ao movimento de retrogradação, que vai de 05 a 28/08, Mercúrio volta para Leão, onde fica quase um mês.

Então, o segundo trânsito de Mercúrio em Virgem de 2024 ocorre do dia 09 até 26/09, conforme você pode conferir no Calendário Astrológico 2024.

Significado do Trânsito de Mercúrio em Virgem

Mercúrio é o planeta da comunicação, do pensamento lógico e da troca de informações, além de regente do signo de Virgem. E este é um signo de Terra e ritmo Mutável muito detalhista e crítico.

Por isso, quando temos o trânsito de Mercúrio em Virgem, essas energias se combinam de maneira particularmente intensa, indicando um período favorável para o aprendizado, a comunicação e a inteligência.

Num período de emoções exaltadas como indica o Céu da semana, essa racionalidade virginiana pode ser uma ótima aliada. Com esse trânsito, podemos encontrar informações importantes para situações que estamos passando.

No entanto, Virgem é também um signo muito crítico — o que pode ser positivamente ou não. É preciso cuidar com a autocrítica excessiva e obsessão pela perfeição.

O melhor do Trânsito de Mercúrio em Virgem

Aprimorar competências: utilize este tempo para melhorar suas habilidades técnicas ou acadêmicas, aproveitando a clareza mental para aprender novas habilidades ou retomar algum curso que tenha deixa de lado.

utilize este tempo para melhorar suas habilidades técnicas ou acadêmicas, aproveitando a clareza mental para aprender novas habilidades ou retomar algum curso que tenha deixa de lado. Organizar e planejar: realize tarefas de organização e planejamento, como revisar documentos, reorganizar seu espaço de trabalho e elaborar estratégias para projetos futuros — principalmente antes de Mercúrio retrogradar em Virgem .

realize tarefas de organização e planejamento, como revisar documentos, reorganizar seu espaço de trabalho e elaborar estratégias para projetos futuros — principalmente antes de . Realizar Limpezas: seja física ou energética, aproveite a energia detalhista de Virgem para limpar e purificar ambientes, criar sistemas mais eficientes e solucionar problemas.

Cuidados nessa fase

Autocrítica excessiva: um lado negativo no trânsito de Mercúrio em Virgem, e isso pode significar obsessão com o pior cenário possível e preocupação constante sobre se algo é perfeito ou não.

um lado negativo no trânsito de Mercúrio em Virgem, e isso pode significar obsessão com o pior cenário possível e preocupação constante sobre se algo é perfeito ou não. Obsessão pelos detalhes: para alguns signos, pode ser difícil se livrar da preocupação que a energia de Virgem pode trazer. Cuide com os pensamentos obsessivos para evitar ansiedade e estresse.

para alguns signos, pode ser difícil se livrar da preocupação que a energia de Virgem pode trazer. Cuide com os para evitar ansiedade e estresse. Comunicação Crítica: a inclinação para a crítica pode afetar negativamente as relações com os outros. Pratique a comunicação construtiva e evite ser excessivamente crítico ou perfeccionista com as outras pessoas.

Como fica seu Horóscopo?

O trânsito de Mercúrio em Virgem acontece para todo mundo, de todos os signos, mas cada um de nós sente de maneira diferente. É que Mercúrio vai “conversar” com a área que você tem Leão no Mapa.

A maneira mais fácil e gratuita para você acompanhar é no seu Horóscopo Personare, que analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa, ou seja, é personalizado.

Isso porque duas pessoas do signo de Gêmeos, por exemplo, não vivem esse trânsito da mesma maneira porque elas podem ter o mesmo signo, mas Mapas bem diferentes.

Para ver o seu, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito

Procure pelo trânsito de Mercúrio. Veja que o planeta estará em uma casa, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Mas você também pode ver uma prévia do seu trânsito de Mercúrio (quando o planeta estiver em Gêmeos) a partir do seu Ascendente. Essa é uma tendência, a previsão completa está no seu Horóscopo Personalizado.

Áries Ascendente

Você pode ficar mais workaholic neste período, destacando-se em tarefas detalhistas e organizacionais. Sua comunicação será afiada e eficaz, ajudando a superar críticas. Mas não esqueça da sua saúde e bem-estar, explorando novas modalidades de condicionamento físico e repensando sua relação com a comida.

Touro Ascendente

Suas habilidades em hobbies e autoexpressão estarão em alta. É interessante buscar se aprimorar no seu ofício e se dedicar a atividades criativas. Além disso, o apoio familiar será significativo.

Gêmeos Ascendente

É um momento para reorganizar sua casa, criando um ambiente mais equilibrados. Você pode desde se envolver em tradições familiares e até aproveitar para formar parcerias intelectuais dentro da família.

Câncer Ascendente

A comunicação será seu forte durante o Trânsito de Mercúrio em Virgem, com uma ênfase em aprender e compartilhar conhecimento. É um bom período para realizar provas e aprender novas habilidades.

Leão Ascendente

As finanças estarão em foco. Você deve agir com mais estratégia no planejamento e em eventuais investimentos, quem sabe rentabilizando hobbies ou organizando valores familiares.

Virgem Ascendente

Você está vivendo um período de ótimas energias! Você tende a ficar mais inteligente e detalhista durante esse período. Sua mente estará pronta para lidar com qualquer tipo de análise e resolução de problemas complexos. Porém, você terá interesse em aprender uma variedade de assuntos, mas sua capacidade de atenção será menor. Cuide com o estresse!

Libra Ascendente

Este é um momento em que seu interesse em espiritualidade e ciências ocultas deve crescer. E é interessante explorar significados profundos. Análise de sonhos, meditação ou atividades criativas te ajudarão a expressar suas inseguranças, pensamentos e emoções.

Escorpião Ascendente

Sua rede de amigos será renovada. O networking virá muito naturalmente para você. As pessoas podem recorrer a você para obter conselhos ou resolver problemas complicados.

Sagitário Ascendente

É um ótimo período para a sua carreira, com foco em trabalho duro e reconhecimento. Você se destacará em funções que exigem análise e comunicação. Sua empresa poderá contar com sua capacidade de analisar dados, resolver problemas e se comunicar claramente.

Capricórnio Ascendente

Viagens e aprendizado sobre novas culturas serão predominantes. Suas habilidades de comunicação e dedicação ao estudo serão reconhecidas. Sua mente estará curiosa e sempre atenta para expandir seus horizontes por meio do aprendizado.

Aquário Ascendente

Mercúrio em Virgem deve trazer um interesse por mistérios, psicologia, tabus, etc. Além disso, sua mente trabalhará em intensas buscas intelectuais. Mas cuide da sua comunicação para não perder alguma boa chance no amor por descuido.

Peixes Ascendente

É um ótimo momento para o amor. Você tende a se interessar por alguém que tope conversas profundas e significativas ou, se já estiver em uma relação, terá mais capacidade de se comunicar com a pessoa parceira. Comunicação clara e respeito mútuo ajudarão seu relacionamento a crescer.

