Os memes de Mercúrio Retrógrado e a vibe de cada signo

Mercúrio retrógrado e memes é coisa séria. Afinal, este é o planeta da comunicação e quando entra em retrogradação significa que nossas expressões podem ficar mais esquisitas, confusas. Então, por que não explicar em memes a nossa vibe nesses próximos 20 dias?

De acordo com a Astrologia, Mercúrio rege a comunicação, a expressão, a mente, os transportes e o cotidiano. Tudo isso, portante, fica bem lento, arrastado e dando problema.

Em tese, são problemas pequenos, como atrasos, falhas de comunicação e mal-entendidos, mas também muita coisa estragando, fofoca se espalhando e todo mundo sem paciência.

E se até a Taylor Swift colocou a “culpa” em Mercúrio retrógrado por um ferimento na mão durante um show, quem somos nós para não fazermos o mesmo e nos divertirmos com os memes?

Just got to play 3 insane shows in Houston and I’m waking up smiling reminiscing about how much fun we all had. Loving this tour so much because of the passion these crowds put into it all – seriously can’t wait for Atlanta PS for those asking how I cut my hand, I’m totally… pic.twitter.com/j3MK7twzdc